På telttur på tusenårets kaldeste dag: – Var veldig heldig

De fleste blir inne når gradestokken viser mange blå. Det gjør ikke eventyrer Gina Johansen. Hun har som mål å bli verdens raskeste kvinne på ski til Sydpolen i desember.

Denne uken oppsøkte hun kuldegradene.

– Jeg visste at de hadde meldt sprengkulde. Så da bestemte jeg meg for å dra for teste utstyret og meg selv.

Tirsdag dro hun omtrent en mil fra Karasjok i Finnmark med ski på beinene. Da lå temperaturen på -35 grader. Til torsdag kveld var det -40 grader, både natt og dag.

Da hun våknet torsdag morgen var det nesten ikke mer kvikksølv å se på termometeret.

– Jeg hadde aldri trodd at temperaturen skulle bli -50 grader.

Det var ikke mye rødfarge å se på termometeret torsdag morgen. Foto: Gina Johansen

Den kaldeste dagen

Torsdag viste seg å bli en skikkelig kald dag. Faktisk målte Meteorologisk institutts målestasjon at det var -43,5 grader i Kautokeino.

Så kaldt har det ikke vært målt i Norge dette årtusen.

– Vi må tilbake til januar 1999. Da var det -50,3 grader i Kautokeino, sier meteorolog Eirik Samuelsen til NRK.

Torsdag var det 44,5 graders forskjell fra Finnmarksvidda til kysten i Finnmark.

– Og det som er litt artig, er at Vest-Finnmark har både den høyeste og laveste noteringen i hele Norge.

Mens den offisielle målingen til Meteorologisk institutt i Karasjok viser at det torsdag var -38,5 grader på det kaldeste, viste Johansens termometer utenfor teltveggen -50 grader.

Frostrøyken lå over tettstedet Kautokeino dagen det ble meldt kaldest temperatur. Foto: Jan Erik Steine / NRK

Lå trolig i kuldegrop

Da eventyreren kom tilbake til Karasjok var hun så usikker på om termometeret hennes stemte, at hun måtte sammenligne det med måleren til en venn.

– Jeg hørte senere at noen hadde hatt -47,6 grader i Karasjok. Så jeg har sikkert ligget i en kuldegrop.

Hun synes hun var heldig som var på tur på tusenårets kaldeste dag.

– Jeg var veldig heldig som fikk med meg den dagen, og at alt fungerte veldig bra. Det var egentlig ikke noe større problemer.

Den største utfordringen var å få vannet til å koke. På det kaldeste var ikke dette mulig.

– Det var en erfaring å ta med seg, hvis man skal på en slik tur igjen.