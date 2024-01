Høytrykket som de siste dagene har ligget over Skandinavia trekker de neste dagene sørover.

– Nå dyttes dette høytrykket sørover, og vi får inn vestavær over store deler av landet.

Martin Granerød varsler opp mot 40 graders temperaturendring i sør. Foto: Solveig Horvei / NRK

Store deler av Sør-Norge beholder oppholdsvær, men det vil bli gradvis høyere temperaturer, sier vakthavende meteorolog Martin Granerød.

For Øst- og Sørlandet går det fra mellom 10 og 20 minus til mellom null og fem minus i løpet av midten av uka som kommer, mens Vestlandet og Midt-Norge allerede tidlig i uka kan begynne å føle mildere temperaturer.

– Allerede i morgen kan det bli en plussgrad eller to i ytre strøk på Vestlandet.

Iskalde temperaturer og snøkaos har preget deler av Sør-Norge de siste dagene. Fortsatt er det kaldt i sør. Foto: Siv Kristin Sællmann

Regn og «guffent» i nord

Etter helgens kulderekorder i blant annet Oslo er det fortsatt iskaldt i deler av Sør-Norge. Men på bare noen dager stiger temperaturen med over 40 grader, både i sør og på enkelte steder i Troms og Vest-Finnmark.

Torsdag ble den kaldeste temperaturen siden 1999 målt i Kautokeino. Da viste målestasjonen -43,5 grader. Mandag er det meldt fire varmegrader på samme sted, når det blir mildvær med regn fra Midt-Norge og nordover.

Elise Gloppen Hunnes varsler et guffent vær for Nord-Norge. Foto: Privat

Meteorologisk institutt har nå stedt ut gult farevarsel for Nord-Norge.

– Det er et skikkelig værskifte på gang i nord. Lavtrykket drar med seg fra sør som kommer som regn. Det er ventet ganske guffent vær over hele linja, sier vakthavende meteorolog ved værvarslinga i Nord-Norge, Elise Gloppen Hunnes.

I sør blir det også omtrent opp til like kraftige temperaturstigninger. I Dagali i Buskerud ble det lørdag målt 35,6 minusgrader, men etter hvert vil kalde luftmasser fra øst byttes ut med varmere luftmasser fra vest.

– I dette området blir temperaturen å stort sett nærme seg null grader i løpet av uka. Kanskje det kommer opp i en plussgrad eller to, slik at det blir nær 40 grader temperaturstigning, sier vakthavende meteorolog Martin Granerød.

De store nedbørsmengdene som er kommet i form av snø vil til uka i Nord-Norge komme i form av mildvær og regn. I Nordland er det sendt ut farevarsel for opp mot 90 millimeter regn på 24 timer fra mandag formiddag Grafikk: MET

Stor snøskredfare og glatte veier

Søndag har væromslaget ført til svært glatte veier i Lofoten, Vesterålen og i retning Narvik. Foreløpig har det ikke vært trafikkuhell på veiene, men det er noen vogntog som har hatt utfordringer.

– Inntil det blir strødd, må folk tilpasse farta etter forholdene, sier trafikkoperatør Arne Sætermo.

Fra søndag kveld er det lokal fare for is i deler av Møre og Romsdal og Trøndelag. Vegtrafikksentralen i Midt-Norge ber bilister om å være ekstra oppmerksomme og å kjøre etter forholdene. Sjekk trafikkmeldingene her.

Torghatten nord melder at fergesambandet Levang-Nesna er innstilt på grunn av dårlig vær.

Fra søndag kveld blir det glatt også i Trøndelag og Møre og Romsdal. Illustrasjon: Meteorologisk institutt

Temperatursvingningene i nord og mye nedbør fører til at skredfaren øker. Over store deler av Nord-Norge ventes det fra mandag faregrad fire for snøskred. Dette er den neste høyeste faregrader, og betyr at faren er stor.

– Vi forventer at det skal gå mange naturlig utløste snøskred, sier Jostein Aasen, snøskredvarsler i NVE.

Dette gjelder fra Nord-Troms og sørover til Svartisen sør for Bodø med unntak av Lofoten og Vesterålen. I Vest-Finnmark, Lofoten og Helgeland blir det faregrad tre.

Norges vassdrags- og energidirektorat anbefaler ikke ferdsel i skredterreng, og skred kan treffe skredutsatte veier og bebyggelse.

Håper på regn

Søndag formiddag ble en fylkesveg på Arnøya i Troms stengt på grunn av snøskred.

Snøskredvarsler i NVE Jostein Aasen forklarer at en lang kuldeperiode med lite nedbør har ført til at det eksisterende snødekket kan være ustabilt og ikke solid nok til å ta imot nedbørsmengdene som er venta søndag og mandag.

Snøskredvarsler i NVE, Jostein Aasen, forteller at det ikke blir noe fint turvær i nord de neste dagene – og dessuten farlig i skredterreng. Foto: privat

– Vi får 20–30 millimeter nedbør på søndag, så fortsetter det med opp mot 50 millimeter nedbør på mandag. En del av nedbøren kommer som regn, så vi får både nysnø og regn på opptil 800 meters høyde. I tillegg blir det stiv kuling fra sørvest, sier Aasen.

Med andre ord en oppskrift på snøskred. På varsom.no ligger det kart som viser terreng hvor snø kan løsne og utløpsområdene. Aasen oppfordrer folk til å sjekke kartet før man begir seg på tur.

– Men når man ser værmeldinga for mandag, så hadde jeg valgt en annen dag å være ute på, sier han.

I høyden blir det mest fokksnø som kan føre til naturlig utløste snøskred. I lavlandet under 800 meter er det foreløpig usikkert.

– Hvis alt som kommer av nedbør på mandag er regn, så trenger det ikke være så farlig. Men hvis man får nysnø og deretter regn, så har vi en ugunstig kombinasjon med masse fersk snø som vil føre til våtsnø-skred, sier Aasen.

Mens det i nord til uka ikke blir noe som ligner på turvær, vil det blant annet her i Sunnmørsalpene bli både langt tryggere og penere turvær. Foto: Tore Ellingseter

Faregrad 2 i sør

Over det meste av Sør-Norge vil det fortsatt være faregrad to – moderat fare for skred – inn mot neste uke.

– I Sør-Norge har det vært kaldt og stabilt vær i lang tid: Det er derfor et snødekke det er lenge siden det sist har skjedd noe med. Det har vært en oppbygging av kantkort, som er vedvarende svake lag i snødekket. Men det er kun få plasser der det er mulig å løse ut snøskred, sier Aasen.