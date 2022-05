– Nå serveres det rene løgner, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

– Krigen er over i en ny fase, og det vil ta tid.

Tirsdag deltar utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) på konferansen Arctic Frontiers i Tromsø.

Der orienterte hun om den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa.

– Krigen endrer rammene for norsk og europeisk utenriks- og sikkerhetspolitikk. Russlands aggresjon er en trussel mot europeisk sikkerhet, sier Huitfeldt.

Hun sier at det var en utfordrende beslutting å gi våpenstøtte til Ukraina. Det var første gang Norge eksporterte våpen til et land i krig siden Cuba-saken i 1959.

– Man skal i utgangspunktet stå ved den restriktive praksisen man etablerer i fredstid når det er krig. Men når jeg så 18 år gamle gutter ble sendt ut i krigen, tenkte jeg det var bra at de fikk våpen å forsvare seg med, sier Huitfeldt.

Hun poengterer at situasjonen er spesielt vanskelig for næringslivet og folk som bor nært grensen til Russland.

– Det er for tidlig å si hvordan krigen vil forme vårt samarbeid på sikt, men vi må ikke miste håpet om at det vil komme en dag der vi igjen kan samarbeide på tvers av grensene, sier Huitfeldt.

– Ingen rot i virkeligheten

Utenriksministeren snakket også om viktigheten av NATO.

– NATO er ingen trussel mot Putin, men demokratiet er det. Påstanden om at NATOs vekst utgjør en trussel mot Russland er Putins argument. Det har ingen rot i virkeligheten, sier hun.

Hun understreker at NATO er grunnfjellet i norsk sikkerhetspolitikk, og takker ikke nei til et tettere samarbeid i Norden.

– Vi vil ønske Sverige og Finland velkommen til NATO, men det er deres valg. Putins krav om at NATO ikke skal utvide østover har blitt et argument for Finland og Sverige for å bli medlemmer i forsvarsalliansen, sier hun.

Russland har på sin side av truet med mottiltak hvis Finland og Sverige blir med i NATO.

Kommer fra Ukraina

I talen fra UiT snakket utenriksministeren om hvilke konsekvenser situasjonen i Europa får for nordområdene.

Tromsø er første stopp for Huitfeldt, etter at hun besøkte Ukraina.

– I Kyiv er det sandsekker foran vinduene og foran inngangene til alle offisielle bygninger, sikksakkjøring gjennom veisperringer, flyalarmer, sier Huitfeldt.

I Ukraina fikk hun også se en massegrav. Det gjorde inntrykk på utenriksministeren.

– Det trodde jeg vi var ferdig med i Europa, sier Huitfeldt.

Hun tror krigen vil prege forholdet til Russland i mange år fremover.

– Det er viktig å ha en hvis kontakt for å sikre bærekraftig forvalting av ressurser, sier Huitfeldt.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt kommer rett fra Ukraina og til Tromsø. Foto: Roger Sevrin Bruland / NRK

– Vi går en usikker tid i møte

I talen la utenriksministeren vekt på den vanskelig situasjonen øst i Finnmark.

– De livnærer seg i stor grad av russiske fiskebåter. Sanksjonene er spesielt krevende for dem, sier Huitfeldt.

Hun synes derimot at utviklingen av ny teknologi i Finnmark er spennende, og tror det blir veldig viktig i årene som kommer.

– Jeg håper studentene i nord synes dette er så spennende at de blir værende i landsdelen.

Men hun mener det er vanskelig å spå hvordan samarbeidet med vår nabo i øst blir fremover.

– Vi går en usikker tid i møte.