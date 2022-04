Russiske myndigheter kommer i dag med flere advarsler mot Finland og Sverige.

Først ute var tidligere president Dmitrij Medvedev som nå er nestleder i Det russiske sikkerhetsrådet.

Han understreket at Russland vil få to nye fiender hvis Finland og Sverige blir medlemmer av Nato.

KLAR BESKJED: Dmitrij Medvedev er nestleder i Det russiske sikkerhetsrådet, og sier at Finland og Sverige blir Russlands fiender hvis de blir med i Nato. Foto: SPUTNIK / Reuters

– Det kan ikke lenger være snakk om en atomvåpenfri sone i Østersjøen, sier Medvedev ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået Tass.

Han understreker at det må gjenopprettes en balanse i denne regionen.

Dette kan bety at Russland vil utplassere atomvåpen i og rundt Østersjøen.

Natos grenser mot Russland blir mer enn doblet hvis de to nordiske landene blir med i Nato, påpeker den tidligere presidenten.

SVERIGE BEKYMRET: Russiske jagerfly krenket ifølge svenske myndigheter luftrommet over Gotland i begynnelsen av mars. Foto: SWEDISH AIR FORCE / AFP

Han sier også at det er aktuelt for russerne å utvide sine bakkestyrker, sitt luftforsvar og sine marinestyrker i nærheten av Finland.

Det kan trolig også utplasseres styrker i den russiske regionen Kaliningrad.

Dette er en eksklave som ligger mellom Polen og Litauen.

– En rekke tiltak

Også den nåværende presidentens talsperson kommer med advarsler.

FLERE ALTERNATIVER: President Vladimir Putins talsperson, Dmitrij Peskov, sier at Russlands sikkerhet må styrkes dersom de to nordiske landene blir med i Nato. Foto: Alexei Nikolsky / AP

– President Vladimir Putin vil vurdere en rekke tiltak for å styrke landets sikkerhet hvis Finland og Sverige blir Nato-medlemmer, sier Dmitrij Peskov ifølge Reuters.

Det russiske forsvarsdepartementet arbeider nå med ulike alternativer som Putin skal vurdere nærmere. Det vil ta noe tid før planene er klare, blir det sagt.

Den russiske viseutenriksministeren Aleksandr Grusjko sier ifølge Tass at Russland blir tvunget til å gjennomføre sikkerhetstiltak hvis de to nordiske landene blir med i Nato.

Det vil også føre til de mest «uønskede konsekvenser», hevder han.

Med dette gjør russiske myndigheter det klart at spørsmålet om Nato-medlemskap for Finland og Sverige er noe som blir sett som en svært viktig og alvorlig sak fra russiske side.

Venter reaksjoner

Finland og Sverige har tradisjonelt vært nøytrale land.

Men etter at Russland gikk til krig mot nabolandet Ukraina den 24. februar i år, har stemningen og diskusjonen i landet endret seg.

TRUER MED OPPRUSTNING: Russiske militære fartøy går ut fra en havn i Kaliningrad. Foto: VITALY NEVAR / Reuters

Nå viser meningsmålinger at to av tre finner ønsker at landet skal bli medlem av den vestlige forsvarsalliansen.

– Meningsmålingene viser et klart flertall for Nato-medlemskap. Også et flertall av de folkevalgte i Riksdagen er for medlemskap, sier president Sauli Niinistö til NRK.

Han sier han håper at Finland og Sverige eventuelt kan søke sammen om Nato-medlemskap, og at prosessen kan skje ganske raskt.

Den finske presidenten påpeker at han forventer reaksjoner fra russisk side.

Større militære mottiltak ønsker han ikke å tenke på, men sier at Finland er forberedt på alle eventualiteter.