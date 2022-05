Huitfeldt møtte Zelenskyj i Kyiv

Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) og utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) la ned kranser på den ukjente soldats grav og ved Sankt Mikael klosterets minnevegg for ukrainerne som omkom i krigen fra 2014 til 2017.

Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) og utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) er på besøk i Ukraina. Bildet er delt av ukrainske myndigheter. Foto: Verkhovna Rada

Den ukrainske nasjonalforsamllingen har lagt ut bilder og informasjon om besøket på sosiale medier.

Et feltbesøk til Butsja og Irpin stod også på programmet. I disse forstedene utenfor Ukrainas hovedstad pågår det innsamling av bevis for påståtte krigsforbrytelser.

– Det er tøft og sterkt å være her. Massegraver og bombing av boliger der barn bor. Det er rett og slett ondskap, sier stortingspresident Masud Gharahkhani til NRK.

Det er ikke tilfeldig at besøket skjer på frigjøringsdagen, sier han.

Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) i Irpin. Foto: Agnieszka Poszipyl / NRK

Norge krever etterforskning

– Utenriksministeren og jeg er her på 8. mai hvor vi markerer vår frihet, selvstendighet og demokrati. Det er det det ukrainske folk kjemper for. De skal vite at vi støtter deres kamp. De skal vinne denne krigen, sier Gharahkhani.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt er også preget av besøket etter å ha sett massegravene og møtt folk som deltok i begravelsene.

– Det var helt forferdelig å se og få høre med folks egne ord hvordan krigen har foregått her. Dette må etterforskes og vi kan ikke la de skyldige gå fri, sier Huitfeldt til NRK.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt er i Ukraina på frigjøringsdagen 8. mai. Foto: Agnieszka Poszipyl / NRK

– Det er frigjøringsdagen i dag. Setter det en ekstra spiss på opplevelsene?

– Vi trodde at vi var ferdig med invasjonskrig på det europeiske kontinentet. Vi har alltid snakket om det som noe som tilhører fortiden. Vi må aldri glemme ukrainerne som tok del i frigjøringen av Norge og som var krigsfanger. Nå opplever dette folket en invasjonskrig i sitt eget land. Det er helt forferdelig, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) og utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) er på besøk i Ukraina. Norge gir 100 millioner kroner ekstra til den ukrainske staten for å holde skoler og sykehus i gang. Foto: Agnieszka Poszipyl / NRK

Gjenåpner ambassaden

De norske toppolitikerne skal også på en gjenåpning av den norske ambassaden i Kyiv. Ikke alle tjenester er tilbake for fullt, men det ses på som en symbolsk handling at ambassaden er flyttet tilbake.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj tok i mot Huitfeldt i presidentpalasset i Kyiv.

Norge gir den ukrainske staten 100 millioner ekstra kroner slik at skoler og sykehus kan holdes i gang. I følge utenriksministeren vurderes det hele tiden hvordan Norge kan støtte Ukraina, men hun har ikke med nye løfter om våpen.

Foto: Ane Lunde / Utenriksdepartementet

Allerede 5. april sa utenriksminister Huitfeldt til NRK at hun vurderte å reise til Kyiv når sikkerhetssituasjonen tillot det.

Også presidenten i den tyske nasjonalforsamlingen, Bärbel Bas, er i Kyiv for å markere årsdagen for slutten på andre verdenskrig.

Den tyske politikeren, parlamentspresident Bärbel Bas, legger ned krans ved den ukjente soldats grav i Kyiv. Foto: CARLOS BARRIA / Reuters

President Volodymyr Zelenskyj holdt en følelsesladd tale på frigjøringsdagen etter andre verdenskrig.

En rekke vestlige ledere har de siste ukene vært på besøk i Kyiv for å vise støtte og solidaritet. De fleste har hatt møter med landets president Volodymyr Zelenskyj.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt ser krigens ødeleggelser i Ukraina. Foto: Roger Sevrin Bruland / NRK

I begynnelsen av april utviste Norge tre russiske diplomater som følge av krigføringen i Ukraina. Russland utviste norske diplomater noen uker senere.