– Eg er litt nervøs, seier Sivert Maisenhölder.

Han sit spent i sofaen i gangen på Workinmarka skule i Tromsø. Utanriksminister Anniken Huitfeldt skal besøke skulen om ein knapp time.

Det er Maisenhölder som har invitert ho.

Bekymra for barna

Maisenhölder har tenkt mykje på barna i Ukraina. Han tenker på skular som blir bomba og at mange barn må flykta frå der dei bur.

Difor har han sendt brev til utanriksministeren. Han skriv at han forstår at Huitfeldt har det travelt, men at han håper likevel at ho kan komme på besøk.

– Vi kunne kanskje snakka litt om krigen, klima og politikk og sånt, skriv han i brevet.

HAR SKRIVE BREV: «Vil du komme på besøk til Workinmarka skole? Dersom du kjem blir eg glad.» Foto: Privat

Og utanriksministeren svara på brevet. Neste gong ho er i Tromsø skulle ho komme på besøk.

No er dagen kommen. Huitfeldt kjem til Workinmarka skule, direkte frå statsbesøk i Ukraina.

SPEIDAR: Sivert Maisenhölder ventar på at utanriksministeren skal komme. Foto: Ingeborg Grindheim Slinde / NRK

– Viktig med god informasjon

Rektor ved Workinmarka skule, Cecilie Bakkevold, merkar at elevane er engasjerte i Ukraina-krigen. Då er det viktig med god informasjon, ifølge Bakkevold.

– Det er nettopp med utgangspunkt i informasjon at elevane blir rolegare og tryggare, seier ho.

NRK har tidlegare skrive om korleis snakke med barn om krig.

Problemet er ikkje nødvendigvis nyheitene i seg sjølv, men evna til å sette det i samanheng.

– Dei yngste har dermed ein tendens til å fantasere rundt det dei snappar opp. Da er det viktig at dei vaksne tryggar barna, sa psykologspesialist Willy Tore Mørch då.

– Tek med meg hjartevarmen

Det er Maisenhölder som skal ønske Huitfeldt velkommen.

Han viser ho vegen til klasserommet. Der ventar rundt 30 elevar spent.

Dei stiller spørsmål om alt frå moglegheitene for atomkrig til korleis funksjonshemma barn i Ukraina har det.

– Kor lenge trur du krigen i Ukraina kjem til å vare? spør ein elev.

Huitfeldt svarar så godt ho kan, men ikkje alle spørsmåla har ho svara på.

SVARAR: Anniken Huitfeldt svarar så godt ho kan på spørsmåla frå elevane. Foto: Ingeborg Grindheim Slinde / NRK

– Eg merkar at det er ein heil generasjon med ungar som har eit anna syn på verda, seier Huitfeldt etter utspørjinga.

Ho legg til at det bra at barna bryr seg om andre, men at ho ikkje vil at dei skal vere redde i kvardagen.

– Eg lover på ta med meg hjartevarmen alle barna viser.