Det var en storstilt militær forestilling Russlands president Vladimir Putin ledet på Den røde plass i dag.

Tusenvis av soldater og militære kjøretøy gjorde alt slik de skulle. Unntaket var de militære flyene som ikke kom i lufta på grunn av kraftig vind.

Heller ikke i krigen i Ukraina har ting gått helt etter planen for russiske myndigheter. Framgangen har ikke vært slik de hadde ønsket.

Ingen dramatiske utspill

I Ukraina og i vestlige land var mange spente på hva den russiske presidenten ville si på dagen som markerer Sovetunionens seier over Nazi-Tyskland i 1945.

STRENG REGI: De russiske soldatene marsjerte som de skulle på Den røde plass i dag. Foto: ALEXANDER NEMENOV / AFP

Noen spekulerte på om Putin ville komme med en krigserklæring mot Ukraina. Det ville i så fall trolig ha ført til militær mobilisering og en kraftig økning av den russiske innsatsen i krigen.

Men det skjedde ikke.

Andre ventet at Russlands leder ville komme med en eller annen erklæring av seier i krigføringen.

Men det skjedde heller ikke.

For de russiske styrkene har ennå ikke tatt full kontroll over de to fylkene Luhansk og Donetsk i den østlige delen av Ukraina. Selv om krigen nå er inne i sin tredje måned. Og selv om dette er Putins hovedmål.

Ga Vesten skylda

Presidenten hevdet at vestlige land under USAs ledelse forberedte seg på å angripe Russland.

NOE NEDTONET: Antallet militære kjøretøy var noe mindre i år enn ved tidligere parader. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

Russiske krav om sikkerhetsgarantier fra vestlig side, ble ignorert, sa Putin.

Han mente at faren økte hele tiden, og at det eneste riktige derfor var å angripe Ukraina.

Presidenten hevdet også at de russiske styrkene i Ukraina forsvarer fedrelandet.

Tidligere har han gått langt i å si at Ukraina historisk sett er en del av Russland, og ikke en selvstendig nasjon.

Kampen mot nazismen

Under den andre verdenskrig mistet om lag 27 millioner mennesker i Sovjetunionen livet. De aller fleste familier ble direkte berørt.

Derfor er markeringen av seiersdagen en del av identiteten til russere flest.

STADIG FÆRRE: President Putin hilser på en av krigsveteranene som var til stede på Den røde plass. Foto: MIKHAIL METZEL / AFP

I talen i dag sammenliknet president Putin kampene i Ukraina med sovjeternes kamp mot Nazi-Tyskland den gang.

Presidenten gjentok sine påstander om at Ukraina styres av nazister.

Fra ukrainsk og vestlig side blir påstandene avvist. Det blir sagt at de er et påskudd for å angripe nabolandet.

Mens krigen pågår, blir påstandene om nazisme i Ukraina hele tiden gjentatt i de store statlige mediene i Russland.

Og russere jeg snakker med, gjentar ofte de samme formuleringene som blir brukt der. Temaet kamp mot nazisme vekker sterke følelser.

Det kan også være med på å øke oppslutningen om dagens russiske ledere.

Krigen fortsetter

Den russiske presidenten sa ikke et ord om fredsforhandlinger eller muligheter for en diplomatisk løsning i Ukraina.

SPESIELL DAG: Etter militærparaden la president Putin ned krans ved minnesmerket over den ukjente soldat ved Kreml-muren. Foto: SPUTNIK / Reuters

Men han kom heller ikke med noen signaler om opptrapping av krigføringen.

Derfor ser det ut til at krigen kommer til å fortsette omtrent som nå.

Putin er kjent for å bruke krasse formuleringer, særlig når han kritiserer det han kaller aggressiv vestlig politikk.

Men i dag vil nok mange si at Russlands president var uventet passiv i en tale som det var knyttet stor spenning til.