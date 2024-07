Saken oppsummert: Professor emeritus ved UiT, Ivar Bjørklund, har fått kritikk etter å ha deltatt på arrangementer i Russland sammen med professor Urban Wråkberg og Ap-politiker Remi Strand.

Universitetet hevder de ikke hadde kjennskap til reisen, og vurderer aktivitetene som mer omfattende enn en privat reise.

Dipolmatiforskar ved Fridtjof Nansens Institutt, Iver B. Neumann, mener reisen kan bidra til å legitimere Russlands handlinger i Ukraina.

Bjørklund hevder reisen var en privat reise, og at han tok kontakt med universitetet i forkant uten å få svar.

Som følge av reisen har universitetet opprettet en personalsak, noe Bjørklund reagerer sterkt på.

– Jeg trodde det her var helt uproblematisk. Men det viste seg at media ikke syntes det.

Det sier professor emeritus ved UiT – Norges arktiske universitet, Ivar Bjørklund, til NRK.

De siste dagene har det stormet rundt Bjørklund. Dette etter at han, professor Urban Wråkberg og Ap-politiker Remi Strand deltok på flere arrangementer i Russland i juni. Bjørklund og Wråkbergs reise ble gjennomført uten at universitetet hadde kjennskap til reisen, hevder UiT.

– Når det gjelder reisen til Russland, vurderer vi omfanget av aktivitetene, og hvilke type arrangementer de deltok på, som mer omfattende enn det som kan defineres som en privat reise, uttalte Jan-Gunnar Winther, prorektor for forskning og utvikling ved UiT, til NRK tirsdag.

Onsdag fastholder Bjørklund at reisen var en privat reise, og mener den ikke hadde noe med UiT å gjøre.

Legitimerer Ukraina-krigen

Diplomatiforsker ved Fridtjof Nansens Institutt, Iver B. Neumann, er blant de som reagerer sterkt på forskernes reise til Russland.

Han mener Russland har et klart ønske om å fremstå som normal, blant annet ved å «smykke» sine arrangementer med utenlandske forskere.

– På den måten er man jo med på å legitimere hva Russland gjør i Ukraina ved å dra, sier han.

KRITISK: Jeg ville ikke dratt, sier Iver B. Neumann. Foto: Lars Os / NRK

Han understreker at det er viktig med dialog med russerne, men at avveiningen, sett i lys av situasjonen som har oppstått etter Ukraina-krigen, ikke er lett.

– Jeg er ikke klar til å fordømme noen for å dra, men jeg ville ikke dratt, fortsetter han.

NRK har forelagt Neumanns kritikk for Bjørklund og Wråkberg. Ingen har så langt ønsket å svare på kritikken. Wråkberg har heller ikke ønsket å stille til intervju om saken.

Bjørklund understreker onsdag at han har full sympati med det norske sinnet mot den russiske krigføringen.

Mulig brudd på retningslinjene

Selv hevder Bjørklund at han, i forkant av den omstridte turen til Russland, tok kontakt med universitetet, men uten at han fikk noe svar fra dem. Som følge av dette kontaktet han ambassaden i Russland, som angivelig, ifølge Bjørklund selv, ikke hadde noen betenkeligheter til reisen.

Winther forteller at Bjørklund tok kontakt i forkant av reisen, men at dette ikke skjedde med nærmeste leder.

– Det er helt riktig at Bjørklund har internt forhørt seg, så det har vi stor forståelse for at han har gjort. Det har vært viktig for oss, med disse retningslinjene, å legge vekt på at man skal forholde seg til nærmeste leder, sier Winther.

Han begrunner dette med at sakene er «sammensatte og kompliserte».

– Vi ønsker å ivareta den enkelte ansatte når man gjør vurderinger av for eksempel en reise til Russland.

AVSLAG: Hadde Bjørklund og Wråkberg forespurt ledelsen ved UiT om deltakelse, hadde UiT gitt avslag, sier prorektor Jan-Gunnar Winther. Foto: Arne Egil Tønset / NRK

Selv mener prorektoren at universitetets retningslinjer er klare, i den forstand at man ved tvil skal henvende seg til nærmeste leder. Han tar likevel høyde for at informasjonen ikke sikkert har nådd ut til alle ansatte.

Winther understreker at universitetet er opptatt av å ivareta de ansatte.

– UiT kontrollerer ikke forskerne, og vi har ikke lagt noen begrensninger på akademisk ytringsfrihet.

– Helt hinsides!

Som følge av reisen til Russland, som Winther har vært klar på at de ville frarådet, har universitetet opprettet en personalsak.

Det vil, avhengig av det som kommer frem i saken, kunne komme en reaksjon fra universitetet.

På spørsmål om reisen vil få følger for den pensjonerte professoren Bjørklund, svarer Winther:

– Det kan jeg ikke uttale meg om i dag. Vi kartlegger fakta i saken, også må vi komme tilbake til en eventuell reaksjon på det som har skjedd.

Selv reagerer Bjørklund sterkt på at universitetet har opprettet sak, og går hardt ut mot opprettelsen av sak mot Wråkberg.

– Han var på ferietur og ruslet rundt i gatene i Arkhangelsk i tre dager og reiste hjem igjen. Det skal universitetet opprette en sak på. Det er helt hinsides!

IKKE SVART: NRK har gjentatte ganger forsøkt å få professor Urban Wråkberg i tale. Han har så langt ikke besvart NRKs henvendelse om reisen til Russland. Foto: UiT

Propaganda

Tirsdag påpekte seniorrådgiver i Helsingforskomiteen, Aage Borchgrevink, at det i Russland pågår et forsøk på å gjenopprette en «totalitær stat der propaganda gjennomsyrer alt». Dette slik som da president Vladimir Putin var ung.

– Dette er et statlig støttet program, som er ment å bygge opp om en statlig ideologi, om at Russland er noe eget og storslått. Det er begrunnelsen for krigen i Ukraina nå, som er preget av grove forbrytelser og trekk av folkemord, sa han, før han fortsatte:

– At noen norske akademikere og sivilsamfunn ønsker å stille på dette nå, synes jeg derfor er veldig rart.

RART: Seniorrådgiver i Helsingforskomiteen, Aage Borchgrevink, stiller spørsmål ved at norske forskere stiller opp slik Wråkberg og Bjørklund har gjort. Foto: Tom Balgaard / NRK

På spørsmål om hva han selv tenker om påstandene som har kommet om at besøket kan bli brukt i propaganda, svarer Bjørklund:

– Det går igjen i veldig mye av de forståsegpåere som påstår det. Og NRK, ikke minst.

– Sannheten er at det var ingen som brydde seg noe særlig om det her i Russland. Jeg satt med 27 tilhørere i det teltet.