Saken oppsummert: To norske professorer tilknyttet UiT Norges arktiske universitet deltok på flere arrangementer i Russland i juni, til tross for at norske universiteter har brutt kontakten med russiske partnere etter Russlands angrepskrig mot Ukraina.

Prorektor ved UiT, Jan-Gunnar Winther, uttrykker at det ikke er ønskelig at personer med tilknytting til universitet deltar på slike arrangementer og reiser til Russland.

De tilknyttede professorene hevder at de deltok som privatpersoner og at mesteparten av reisen ble betalt privat. De nekter for at de representerte UiT under arrangementene. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAI. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Etter Russlands angrepskrig mot Ukraina, har norske universitet brutt kontakten med russiske partnere. Likevel deltok nylig to professorer fra UiT – Norges arktiske universitet på flere arrangementer i Russland.

– Hvis ansatte hadde forespurt ledelsen ved UiT om deltakelse på en sånn type faglig arrangement, så ville man ikke fått anledning til å delta til å reise til Russland.

Jan-Gunnar Winther er prorektor for forskning og utvikling ved Universitetet i Tromsø (UiT) Foto: Eivind Molde / NRK

Det sier prorektor Jan-Gunnar Winther, ved Norges arktiske universitet. Han reagerer på at to personer tilknyttet UiT brukte ferien sin til delta på seminarer og festival i Nordvest-Russland i slutten av juni.

Deltakerne knyttet til universitetet var professorene Ivar Bjørklund og Urban Wråkberg.

Ivar Bjørklund understreker til NRK at han er pensjonert og emeritus og derfor ikke ansatt ved universitetet, men at han registerer at arrangørene har presentert han som professor fra universitetet i programmet.

Bjørklund er professor emeritus i kulturvitenskap ved Norges arktiske universitet og forsker på samer og kvener i Nord-Norge. Wråkberg er fortsatt professor i nordlige studier ved UiT.

Det var Nordlys som først skrev om saken.

– Helt apolitisk

Reisen, som gikk av stabelen fra 20. juni til 27. juni, gikk først til Arkhangelsk. Der deltok professorene på litteraturfestivalen «Hvite Juni».

Senere var turfølget med på arrangement gjennom den russiske foreningen Barents Dialog i regi av en tidligere russisk ansatt i Barentssekretariatet.

På begge arrangementene holdt Ivar Bjørklund foredrag, og sto oppført av arrangørene som representant for UIT – Norges arktiske universitet.

Bjørklund sier at bakgrunnen for reisen, var at han skulle besøke venner i Russland, men er likevel oppført av arrangørene som innleder på begge arrangementene, og representant for UiT – Norges arktiske universitet.

Da honorær konsulen i Arkhangelsk så visumsøknaden, inviterte han Bjørklund til «Hvite Juni», forklarer professoren.

Fra 21. juni til 25. juni var de norske professorene på reise i Nord-Vest Russland.

Holdt foredrag om sovjetisk forsker

Bjørklund har vært medlem i Sannhets- og forsoningskommisjonen, og han har skrevet flere bøker om forholdene mellom folkegrupper på Nordkalotten.

Bakgrunnen for invitasjonen, var at konsulen kjente til hans arbeid, sier Bjørklund.

– Foredraget var om den sovjetiske opposisjonelle vitenskapsmannen Igor Diakonoff og hans bidrag kalt «Kirkenes-etikken» – en diskusjon av det gode og det onde. I Diakonoffs bidrag ligger det indirekte en meget sterk kritikk av dagens russiske militære engasjement.

Bjørklund så ikke noe problem med å snakke om dette på festivalen, og at det var flere andre utenlandske deltakere der.

– Den type arrangement var helt apolitisk og ufarlig.

Ivar Bjørklund (75) er pensjonert, men fremdeles knyttet til UiT. Bildet ble tatt i en annen sammenheng. Foto: Johan Ante Utsi

Hotellrommet var allerede betalt

Han sier at mesteparten av reisen ble betalt privat.

– Da jeg skulle gjøre opp for tre netter på hotellet i Arkhangelsk, fikk jeg beskjed om at det hadde arrangørene betalt. Det kan betraktes som en gjenytelse for foredraget, sier Bjørklund.

Seminaret under festivalen, som den norske delegasjonen deltok på, er ifølge festivalens hjemmeside sponset av det russiske kulturdepartementet.

Også tidligere Ap-ordfører Remi Strand, som er knyttet til Pomor-foreningene i Øst-Finnmark deltok på reisen.

– Jeg har betalt reisen for meg selv. De andre i delegasjonen betalte for seg selv, skriver Strand i en e-post til NRK.

Har avsluttet alt samarbeid

Fra mars 2022, i etterkant av den russiske invasjonen av Ukraina, har staten avsluttet alt samarbeid mellom studie- og forskningsinstitusjoner i Norge og Russland.

– Det er fullt mulig som privatperson å dra til Russland, men når man er deltagende i et faglig program og står oppført med å representere vår institusjon, så er ikke det ønskelig sett fra vår side, sier Winther fra UiT.

UiT har ikke tatt stilling til om det vil komme reaksjoner som følge av reisen.

Bjørklund svarer at han ikke deltok på vegne av UiT, men som privatperson. På nettsiden til «Hvite Juni» står det:

Ivar Bjørklund er antropolog, etnograf, professor i kulturvitenskap ved Norges arktiske universitet i Tromsø. Kjent for sin forskning på urfolks historie, etniske minoriteter og interetniske relasjoner i Norge

– Jeg sa at de ikke måtte skrive det, jeg er pensjonist. Det presiserte jeg gang på gang, at jeg ikke var representant for universitetet.

UiT-professor Urban Wråkberg, sto ikke på det offisielle programmet under festivalen i Arkhangelsk. Han mener han ble oppført som del av delegasjon til Barents Dialog i Murmansk i etterkant, etter at besøket fant sted. Foto: UiT

Var på ferie

Professor Urban Wråkberg, som var på samme reise, sier at dette var en ferie.

– Ingenting av dette var institusjonelt forankret eller hadde institusjonell karakter. Det er ikke riktig å snakke om konferanse eller seminar her. «Hvite Juni» er en offentlig åpen kulturfestival som jeg var med å besøke, men jeg medvirket ikke i den.

Turen betalte han for selv, sier Wråkberg.

Både han og Bjørklund sier at de ikke hadde med PC eller mobil knyttet til UiT på reisen.

– Jeg er enig i, og må rette meg etter den vurderingen, at all direkte interaksjon i Russland mellom russere og norske akademikere kan vinkles og brukes i sentral russisk propaganda. Man må samtidig unngå at konsekvensene av dette blir at ingen UiT-ansatte kan reise offisielt til Russland fremover.

– M å beklage det

Da han fikk invitasjonen til «Hvite Juni», sier Bjørklund at han sjekket med ambassaden i Moskva og spurte hva de tenkte om arrangementet.

– Da fikk jeg svar med en gang fra ambassadøren selv, som sa at det her var helt uproblematisk. De sa at de sendte en representant til festivalen.

NRK har spurt Norges ambassade i Russland om rådene de ga om festivalen, og om de hadde representanter der. De ha ikke hatt mulighet til kommentere NRKs henvendelser.

Prorektor Winther sier at besøk fra norske akademikere kan brukes til russisk propaganda.

– Vi bare konstaterer at det har skjedd og må beklage det.

Bjørklund svarer:

– Jeg kan ikke se at mitt besøk er utnyttet av russisk media i propaganda øyemed.