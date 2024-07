UiT-forskere fikk kritikk etter Russland-reise – jusekspert langer ut mot universitetet

NRK har forelagt kritikken fra Mads Andenæs for prorektor for forskning og utvikling ved UiT – Norges arktiske universitet, Jan-Gunnar Winther, som svarer slik på kritikken:

– Samtidig har både UiT og alle med tilknytning til institusjonen ansvar for å ta forholdsregler som følge av den spesielle sikkerhetspolitiske situasjonen.

– Da saken første gang ble kjent for ledelsen ved UiT, var vårt inntrykk at den var av alvorligere karakter enn det den har vist seg å være. Nå er forholdene mer opplyst, og vi kan slå fast at de to deltakerne fra UiT ikke har brutt med formelle regler, verken på nasjonalt eller på UiT-nivå. Vi anerkjenner også at Ivar Bjørklund, som inngikk i programmet for festivalen, forsøkte så godt han kunne å unngå at han ble omtalt som en representant fra UiT. Som sagt på NRK/Dagsnytt 18 i går, er det ikke opprettet personalsaker mot noen som har vært på den aktuelle reisen.

– UiT vil likevel fastholde at personer med tilknytning til universitetet bør rådføre seg med kolleger og ledere hvis de planlegger reiser hvor de skal delta på offisielle tilstelninger. Vi anbefaler også generelt å følge utenriksdepartementets reiseråd. Slik kan man enklest unngå at det oppstår misforståelser og at egen deltagelse blir misbrukt eller fremstilt feil.

NRK har vært i kontakt med fungerende rektor ved UiT, Kathrine Tveiterås om saken. Hun gjør det klart at universitetet stiller seg bak uttalelsene Winther kommer med i denne saken.