PST advarer mot å sette private vurderinger foran offisielle reiseråd til Russland

Saken oppsummert: To professorer, en ene pensjonert, tilknyttet UiT dro til Russland på ferie, til tross for offisielle reiseråd.

Professor Urban Wråkberg hevder at en sosial sammenkomst under reisen ble fremstilt som et offisielt arrangement av arrangørene i etterkant.

PST advarer mot at enkeltpersoner ved norske institusjoner setter egne private vurderinger foran institusjonens retningslinjer i kontakt med Russland.

UiT-ledelsen var ikke kjent med professorenes deltakelse på arrangementene i Russland.

Begge professorene hevder at reisen var av privat art, og at de ikke representerte UiT.

Universitetet mener at reisen var mer omfattende enn en privat reise. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAI. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Selv om det i dagens politikk opp mot Russland er åpning for forsker-til-forsker-samarbeid, så vil vurderingene for hva som innebærer et mulig brudd på sanksjonsbestemmelsene være de samme, sier senior kommunikasjonsrådgiver Eirik Veum i PST.

Han advarer mot at enkeltansatte ved norske universiteter og institusjoner setter egne private vurderinger foran institusjoners egne retningslinjer i sin kontakt med Russland.

Mandag ble det kjent at henholdsvis professor og professor emeritus ved UiT Norges arktiske universitet, Urban Wråkberg og Ivar Bjørklund, deltok på flere arrangementer i Russland i juni.

Eirik Veum er seniorrådgiver i PST, og frykter norske statsansatte kan bli utnyttet i russisk propaganda om de setter egne vurderinger foran institusjonenes reiseråd. Foto: Marius Christensen / NRK

Dette uten at universitetsledelsen kjente til deltagelsen.

Professor Urban Wråkberg mener arrangørene av det ene arrangementet i Murmansk, i etterkant presenterte en sosial sammenkomst som et offisielt seminar og kalte det «Barens Dialog».

– «Barens Dialog» – navnet er en konstruksjon av en individuell deltaker, lagt ut i etterkant på Facebook har jeg fått vite i dag. Dette var uten avtale med meg og uten min godkjennelse, skriver Urban Wråkberg i e-post til NRK mandag.

Presentert som norsk delegasjon

Nå mener universitetet at reisen var mer omfattende enn en privat reise, slik Bjørklund hevder.

NRK har forelagt kritikken i saken for Urban Wråkberg og Ivar Bjørklund tirsdag. Wråkberg har ikke besvart NRKs henvendelse. Bjørklund har besvart NRKs henvendelse, men verken ønsket å stille til intervju eller svare på kritikken.

Mandag opplyste begge forskerne til NRK at reisen var av privat art, og ikke som representanter for Norges arktiske universitet.

Slik ble Urban Wråkberg og Ivar Bjørklund presentert i sosiale medier i etterkant av, det de beskriver, som et sosialt arrangement i Murmansk. Foto: Skjermdump

Urban Wråkeberg sier arrangementet i Murmansk, var en privat middag, selv om Ivar Bjørklund fortalte fra sitt arbeid i sannhets- og forsoningskommisjonen.

– Det var betalt av deltakerne som var norske turister og russiske folk som studerte eller hadde studert norsk språk i Murmansk.

Professor Urban Wråkberg mener arrangementets innhold ble presentert feil i etterkant av sammenkomsten. Foto: UiT

– Betyr det at du føler deg utnyttet i russisk propaganda?

– Jeg har aldri godkjent å bli offentlig omtalt i denne sammenheng, jeg kan selvsagt ikke si hva det kan brukes til eller burde karakteriseres som, skriver Wråkberg.

NRK har vært i kontakt med en av arrangørene bak arrangementet i Murmansk. Vedkommende ønsker ikke å delta eller kommentere NRKs artikkel.

Også Ivar Bjørklund mener han ble presentert på en feil måte av de russiske arrangørene av «Hvite Juni»- festivalen i Arkhangelsk, som også var en del av reisen.

Bjørklund mener han ikke deltok på vegne av UiT, men som privatperson. På nettsiden til «Hvite Juni» står det:

«Ivar Bjørklund er antropolog, etnograf, professor i kulturvitenskap ved Norges arktiske universitet i Tromsø» Fra festivalprogrammet «Hvite Juni» i Arkhangelsk

– Jeg sa at de ikke måtte skrive det, jeg er pensjonist. Det presiserte jeg gang på gang, at jeg ikke var representant for universitetet, sa Bjørklund mandag til NRK.

– Veldig rart

Seniorrådgiver i Helsingforskomiteen, Aage Borchgrevink, sier til NRK at norske akademikere som reiser på arrangementer i Russland står i fare for å bli tatt til inntekt for krigen i Ukraina.

– Jeg synes det påligger alle å være ansvarlige slik situasjon er i Russland, og vise solidaritet med alle som fengsles og jages ut av landet. Særlig norske akademikere som nyter godt av akademiske friheter og privilegier.

Borchgrevink setter spørsmålstegn ved hvordan Wråkberg og Bjørklund rettferdiggjør sin reise til Russland.

REAGERER: Seniorrådgiver i Helsingforskomiteen, Aage Borchgrevink, stiller flere spørsmål ved forskernes reise til Russland. Foto: Tom Balgaard / NRK

Han påpeker at det i Russland pågår et forsøk på å gjenopprette en «totalitær stat der propaganda gjennomsyrer alt», slik som da president Vladimir Putin var ung.

– Dette er et statlig støttet program, som er ment å bygge opp om en statlig ideologi, om at Russland er noe eget og storslått. Det er begrunnelsen for krigen i Ukraina nå, som er preget av grove forbrytelser og trekk av folkemord, sier han, før han fortsetter:

– At noen norske akademikere og sivilsamfunn ønsker å stille på dette nå, synes jeg derfor er veldig rart.

Verken Ivar Bjørklund eller Urban Wråkberg har ønsket å svare på noe av kritikken tirsdag.

Les om russiske Jaroslava Skorikova, som mener regjeringens nye forslag til politikk på Svalbard oppleves som diskriminerende for utlendinger.

Prorektor for forskning og utvikling ved UiT, Jan-Gunnar Winther. Foto: Eivind Molde / NRK

– Mer omfattende enn privat reise

Da saken ble offentlig kjent mandag, uttalte prorektor for forskning og utvikling ved UiT, Jan-Gunnar Winther, at universitetet på forhånd ikke var kjent med turen. Videre at ansatte, ved spørsmål om deltagelsen på den type faglige arrangement, ville fått avslag av universitetet.

Selv har Bjørklund betegnet reisen som en reise som privatperson, noe universitetet ikke er helt enig i.

– Når det gjelder reisen til Russland, vurderer vi omfanget av aktivitetene, og hvilke type arrangemententer de deltok på, som mer omfattende enn det som kan defineres som en privat reise, sier Winther til NRK tirsdag.

Samtidig understreker han at universitetet tilstreber å holde en viss kontakt med russerne.

– Men i denne sammenheng vurderer vi at det er utenfor et forsker-til-forsker-samarbeid, sier han.

– Hvordan kommer UiT til å ta tak i dette?

– Vi er i en fase hvor vi kartlegger hva som egentlig har skjedd, slik at vi kan få fakta, så vil vi behandle dette som en personalsak. Avhengig av fakta som vi finner, så vil vi også ha en reaksjon i henhold til det vi anser som totalbildet i situasjonen, sier han.

UiT: Urban Wråkberg og Ivar Bjørklund var henholdsvis professor og professor emeritus ved UiT – Norges arktiske universitet. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

– Litt mye Möller's Tran

Første emanuensis ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo, Anine Kierulf, er ikke enig med Winther i at en søknad om reise skulle endt med avslag fra UiT.

– Det er kanskje forståelig at prorektor reagerer som han gjør. Han er jo en fornuftig fyr, men her har han tatt litt mye Möller's Tran, tror jeg, eller lest litt lite akademisk krav til ytringsfrihet.

UENIG: Jurist- og ytringsfrihetsekspert ved UiO, og tidligere rådgiver i ytringsfrihetsspørsmål for Europarådet, Anine Kierulf. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NRK

Kierulf, som tidligere har vært rådgiver i ytringsfrihetsspørsmål for Europarådet, viser til at professorer har akademisk frihet til å «representere seg selv og ingen andre».

– Universitetene har ikke noe med å drive akademisk boikott. Det er opp til den enkelte akademiker og forsknings- og undervisningsmiljø å vurdere hvem de vil samarbeide med i sannhetssøkende tjeneste. Norge som stat har heller ikke pålagt noen universiteter akademisk boikott av Russland, sier hun.

NRK gjør oppmerksom på at Kierulf har permisjon fra UiO i 2024. Dette for å være konstituert lagdommer i Borgarting lagmannsrett.

PST oppfordrer norske statlige ansatte til å følge egne institusjoners retningslinjer.

– Dersom det etableres en oppfatning av at det er forskjell på handlingsrommet til institusjonene versus handlingsrommet til enkeltforskere, så øker dette faren for at norsk forskning blir utnyttet og misbrukt av andre lands myndigheter, sier Eirik Veum i PST.