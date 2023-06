Turistskatt er vanlig over hele verden. Til sommeren innføres turistskatt i Lofoten. Nestemann ut kan bli Tromsø.

Pengene som kommer inn gjennom turistskatt skal blant annet brukes til å sette opp toaletter og søppeldunker. Og til å bygge nye stier og utsiktspunkter der turister ferdes.

Politikerne i Tromsø vil også at hotellene og overnattingssteder skal kreve inn skatten ved å legge på hotellregninga.

Det vil ikke direktør for hotellet The Edge, Ida Kristine Jakobsen.

– Vi som driver hoteller betaler allerede kommunale avgifter for at gjestene våre bruker blant annet fellesgoder som utfart, parkeringer og andre utfartsårer. Fellesgoder som turistskatten er ment å finansiere. Vi tenker det da er urimelig at hotellbransjen skal kreve inn skatten, og at det er en enkelt bransje vil bli rammet, sier hun.

Jakobsen stilte søndag til debatt i Helgemorgen.

– Er bekymret

Jakobsen sier at dette vil bety at gjestene må betale mer for overnatting.

– Tromsø som destinasjon er allerede dyrere enn andre destinasjoner. Så det er klart at dette er konkurransevridning for vår del, sier hun.

Hotelldirektøren påpeker at deres hovedgjester er norske kurs- og konferansegjester. Hun frykter at en turistskatt vil ramme også dem.

– Jeg er bekymret, sier hotelldirektøren.

Jarle Heitmann (Ap) er gruppeleder for Tromsøs største parti.

– Dette handler om hvordan ordninga skal administreres. Vi mener at korttidsovernattinga er egna til det. Vi ønsker å få flere turister til Norge, og da må vi tilrettelegge for det, sier han.

Jarle Heitmann, Aps gruppeleder i kommunestyret og formannskapet i Tromsø. Foto: Eilin Kaspersen / NRK

Har sett til Barcelona og Paris

Hotelldirektøren og Ap-politikeren møttes til debatt om turistskatten i Helgemorgen søndag. Heitmann sier at bakgrunnen for en turistskatt, er at de har sett hvordan den ilegges turister i blant annet Barcelona og Paris.

– Hotellbransjen skal ikke skattlegges. De skal administrere en ordning som er vanlig i Europa. Det er når gjestene sjekker ut at de skal få påslaget med turistskatt, sier han.

Jakobsen føler seg ikke betrygget.

– Vi har ulike skattesystem, så det blir feil å sammenligne en turistskatt i Norge med andre land i Europas turistskatt, sier hun.

Døgnsum på 10 til 20 kroner

Heitmann sier at målet med turistskatten er å tilrettelegge for flere fasiliteter tilknyttet kjente destinasjoner som Fjellheisen, Ishavskatedralen og nordlysturismen. Målet er å gå fra én million turister i 2022 til 2 millioner i 2030.

Utsikten fra Fjellheisen i Tromsø. Foto: Robert Greiner/NRK

Ønsket er at turistene, og ikke innbyggerne skal betale for at trykket skal kunne holdes oppe.

Heitmann mener at summen turistene vil måtte betale er lav.

– I Europa er det snakk om én til to euro. Vi snakker kanskje om 10 til 20 kroner per døgn per gjest. Det tror jeg er en sum man ikke legger merke til.

– Er det ikke hyggeligere å be tilreisende fra utlandet om én til to euro enn å gi dem bæsjeposer?

– Det er det vi er interessert i å finne ut av; er det kun utenlandske eller også norske turister som må betale avgiften? Vi mener at det er fornuftig at det er transporten inn til landet som krever inn denne avgiften, sier Jakobsen.

