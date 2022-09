– Er Senja klar for dette? Hva skal vakre Senja stå igjen med? Hvordan skal den bestå vakker og i god form inn i fremtiden?

Dette er spørsmål Heidi Munkvold ønsker en diskusjon om etter at et cruiseskip kom på visitt denne uka. Hun har mange års fartstid i reiselivsnæringa på Senja, både fra Kråkeslottet i Bøvær og fra Hamn i Senja. For tida er hun student.

Heidi Munkvold har mange års erfaring fra reiselivsnæringa på Senja. Nå er hun student, men bekymret for framtida til øya. Foto: Privat

Hun mener alt tyder på at cruisetrafikken til øya vil øke, og mener det er på høy tid å rope varsko og ta kontroll.

– Det første vi må bli enige om, når vi er blitt så populære, er hvordan vi skal fortsette å være ei bærekraftig øy. Da må vi ta hensyn til miljøet og den slitasjen som allerede er, sier hun.

Slik så det ut på veien opp til Husfjellet i fjor sommer:

Slik så det ut på vei opp til Husfjellet på Senja sommeren 2021 Du trenger javascript for å se video. Slik så det ut på vei opp til Husfjellet på Senja sommeren 2021

Roper varsko

Hurtigruten markedsfører Senja som den raskest voksende reiselivsdestinasjonen i Nord-Norge. CNN har rangert øya blant verdens ti vakreste.

National Geographic har utpekt Senja til Skandinavias beste reisemål.

Mandag var det nok et cruiseskip som ankret opp i Bergsfjorden på Senja.

Ifølge Munkvold ble seks båter satt på vannet. Én flokk turister ble fraktet til den vakre Færøya, mens en annen ble kjørt på land. Antakelig skulle de gå på fjelltur.

Senere ble de plukket opp igjen og brakt tilbake til skipet.

Bergsfjorden på Senja er vakker med sine holmer og skjær, men også et naturvernområde. Foto: Linda Pedersen / NRK

Dette skjer samtidig som slitasjen på de mest populære stiene har vært synlig i mange år, uten at noe har blitt gjort.

– Jeg roper et varsko. Det ene er at naturen slites, og ingenting skjer for å forhindre det. Det andre er at cruisetrafikken ikke legger igjen én eneste krone til reiselivsbransjen.

I Norge gjelder allemannsretten. Alle kan bruke naturen fritt. Men når dette utnyttes kommersielt og det strømmer på med tusenvis av turister, må det finnes et system som tar vare på naturen, mener Munkvold.

– Senjas reiseliv, stat og kommune, må snarest få på plass et felles forvaltningssystem som legger til rette og overvåker bruken av vår vakre natur, sier hun.

NRK har forsøkt å få en kommentar fra cruiseselskapet som kom til Senja denne uken, men de har ikke svart.

Friluftslovens §13 og §16 Ekspandér faktaboks § 13. (Ulovlige stengsler eller forbudsskilt)

Eier eller bruker av grunn må ikke ved stengsel eller på annen måte vanskeliggjøre ferdsel, opphold, bading eller høsting som er

tillatt i denne lov, med mindre det tjener hans berettigete interesser og ikke er til utilbørlig fortrengsel for almenhetens utøvelse av

allemannsrett.

Uten særskilt hjemmel er det ikke tillatt å sette opp skilt eller på annen måte kunngjøre forbud mot ferdsel, opphold, bading eller

høsting som er tillatt i denne lov. § 16. (Sperring av særlig utsatt område)

Blir en eiendom i særlig grad utsatt for almenhetens ferdsel kan kommunen med samtykke av eieren eller brukeren bestemme

hel eller delvis sperring av eiendommen, når ferdselen gjør nevneverdig skade på den eller er til vesentlig hinder for den bruk som eieren eller brukeren gjør eller ønsker å gjøre av den.

Sperring fastsettes for et bestemt tidsrom, ikke over 5 år om gangen. Kommunens vedtak må stadfestes av fylkesmannen.

Lokale guider kan velge andre turmål hvis det er veldig bløtt i et område. Derfor vil reiselivsnæringa ha dialog med de store cruiseselskapene, som frakter store horder med turister inn i den sårbare naturen. Foto: Linda Pedersen / NRK

Vil ha dialog

Visit Senja-regionen jobber for å bli merket som bærekraftig. Ett av målene er å sørge for sporløs ferdsel i naturen. Daglig leder Monica Olaisen sier det jobbes hardt og på mange nivåer for å få dette til.

– Vi er særdeles opptatt av å skape store opplevelser med små avtrykk. Derfor blir vi også så overrasket når det kommer andre aktører og bare tar seg til rette uten å være i kontakt med oss, sier hun.

Dette bildet er tatt i 2016, før turismen til Senja tok helt av. I dag er veien opp til Husfjellet gjørmete og stien er flere meter bred. Foto: Linda Pedersen / NRK

Olaisen sier hele reiselivsnæringen er opptatt av god besøksforvaltning, og de deler bekymringen til Munkvold når det gjelder cruiseturisme.

– Allemannsretten gjelder, så vi kan ikke nekte dem å komme. Men de må snakke med oss, så kan vi veilede dem og bidra til at gjestene tar hensyn og viser respekt for naturen.

Wenche Pedersen er virksomhetsleder for plan og næring i Senja kommune. Hun sier det planlegges tiltak både på kort og lang sikt for å begrense slitasje på naturen. En egen forskrift som regulerer trafikken i naturen, kan være aktuelt.

– I Lofoten er det noen steder med teltforbud, og med hjemmel i friluftsloven kan man også begrense ferdselen på enkelte stier. Dette er saker vi må legge frem for politikerne, sier hun.

Ble paff

Hege Enge Dekkerhus driver et reiselivsselskap ved inngangsporten til Ånderdalen nasjonalpark. Hun opplevde at Hurtigruten Expedition kom dit med flere titalls cruiseturister og egne guider. De benyttet hennes parkeringsplass og fasiliteter uten å ha gjort avtaler på forhånd.

– Jeg ble både paff, skuffet og sint. Vi jobber hardt for å overleve i næringa. Det føles ikke rett at de bare kommer og tar seg til rette. Jeg sa ifra, og da gikk det noen timer, så fikk jeg en tilbakemelding om at de skulle bruke oss i framtida, forteller hun.

I mars 2020 padlet Hege Enge Dekkerhus på direkten for å forsøke å samle inn penger på firmakontoen. Foto: Skjermbilde

Odd Tore Skildheim er områdeansvarlig i Hurtigruten Expeditions. Han innrømmer at det var for lite samarbeid med lokale aktører da Senja først ble tatt i bruk. Nå planlegges det derimot nye produkter, der også reiselivsbedrifter på øya blir involvert.

– God kommunikasjon og samarbeid er viktig for oss. Lokal historiefortelling, guider, transportmidler og produkter som destinasjonen har å by på er kjempeviktig for oss, og helt avgjørende for at vi skal få gode opplevelser.