Tusenvis av norske og utenlandske turister har lagt ferieturen til Nord-Norge og Senja denne sommeren.

Det har spreng kapasitetene på fergene som går til og fra «eventyrøya»

– Trafikken har vært enormt stor, for å si det forsiktig, sier overstyrmann, Mathias Tøllefsen på fergen «Skutvik».

På fergen som går mellom Kvaløya i Tromsø og Senja hadde de nesten 12.000 passasjerer i juni. Det skaper utfordringer på en gammel og liten ferge fra 1972.

– Biler blir stående igjen på fergekaien nesten hver eneste tur, sier kaptein Eirik Bendiksen.

Eirik Bendiksen og Matias Tøllefsen har merket en enorm stor pågang på fergen mellom Brensholmen og Botnhamn. Foto: Øystein Antonsen / NRK

Ifølge mannskapet ble nesten 2500 biler stående igjen på fergekaien i juli.

Bendiksen synes det er fint at så mange velger å reise med fergen, men synes det er trasig at lokalbefolkningen må stå i kø i flere timer dersom de skal på handletur eller sykehus.

– Fergen burde vært dobbelt så stor – minst, sier han.

– Vi greier kanskje å få plass til 30 biler, men det er mange bobiler som tar stor plass. Og kommer det en åtte meter lang campingvogn, så tar den opp tre bilplasser.

Nye biler er også bredere enn de var før. Det skaper også utfordringer.

Svein og Anne Jahren har det ikke travelt og nyter den nordnorske naturen på veien. Foto: Øystein Antonsen / NRK

Svein Jahren har ikke noe imot å måtte vente litt i fergekøen, sammen med kona.

– Er man på ferie og har bobil, så kan man sitte her og kose seg å lese eller drikke kaffe. Vi tar det som ferie, sier han.

– Men det er klart, det er ikke noe moro for folk som skal raskt videre.

Reiselivsorganisasjonen Nordnorsk reiseliv opplyser til NRK at mange turister har tatt turen nordover også denne sommeren. Antall innrapporterte gjestedøgn i juni er på nivå med fjoråret – som var et rekordår.

Må overnatte på fergekaien

Litt lenger sør på Senja er det minst like mange turister. Fergen som går mellom bygda Gryllefjord og Andenes på Andøya i Nordland går kun på sommeren, og har tre avganger i døgnet.

– I sommer har det tatt helt av. Nå har fergen akkurat gått, og fergeleiet er helt fullt. Så neste ferge som går om fire timer er allerede fylt opp, sier Fred Flakstad, som bor i Gryllefjord.

Gryllefjordværingen Fred Flakstad anslår at de har hatt besøk av om lag 50.000 turister i sommermånedene. Foto: Øystein Antonsen / NRK

Rudi Johansen Møkkelgård kom seg ikke med fergen som gikk klokken elleve, og må vente i fire timer på neste.

– Det er for dårlig fergeforbindelse, men jeg har det ikke travelt, sier han.

– Men det skulle nok vært satt inn flere ferger. Fire timer å vente er for mye.

På de to fergene som går til og fra Senja har de hatt over 20.000 biler om bord i juni og juli.

Fergene har plass til om lag 40 biler per tur, men ofte færre fordi bobiler og campingvogner tar opp mye plass.

Rudi Johansen Møkkelgård var en av flere turister som ikke kom seg med fergen. Foto: Øystein Antonsen / NRK

Siste ferge fra Gryllefjord går klokken syv på kvelden, men heller ikke der er det sikkert at alle kommer seg med.

– Noen må nok overnatte. Det er mange som kommer i bobiler og overnatter på fergeleiet. Det er også mange som bestiller seg rom eller hus, og noen sover i telt, sier Flakstad.

– Vi prøver å legge til rette så godt vi kan med toalett og renovasjon, for det blir mye søppel og folk må på toalettet.

Det er ikke alle turistene som får plass på fergene som går til og fra Senja, men utsikten for de som kommer med er ikke noe å klage over. Foto: Øystein Antonsen / NRK

Vil ha større ferge

Flakstad er imidlertid glad for at så mange turister kommer på besøk til bygda, selv om det skaper litt trafikkaos.

– De legger igjen penger i butikk, gatekjøkken og restauranter. Det blir også mange hyggelige bekjentskaper, sier han.

Men han ønsker at fylkeskommunen var litt mer på ballen, slik at forholdene for både lokalbefolkningen og turistene kunne vært bedre i sommermånedene.

– Jeg tror ikke de helt har skjønt hvor populært det er å reise hit. Jeg føler at vi er litt avglemt, kanskje fordi det bare er et sommersamband her, sier Flakstad.

I likhet med fergeskipperne mener han også at en ny og større ferge må til.

– Det ville gjort trafikksituasjonen mye bedre. Men skal du ha større ferge må du også bygge om fergeleiet, og det koster penger, sier Flakstad.

– I ngen «quick fix»

– På kort sikt er det ikke så veldig mye vi får gjort med trafikkavviklingen på fergene på Senja, sier etatssjef i samferdselsetaten i Troms og Finnmark fylkeskommune, Bjørn Kavli.

– Men det er jo gledelig at det er veldig mange som velger å legge ferien sin til Senja, og vi håper jo at turistene legger igjen mange gode penger i fergekøen.

Ifølge Kavli ser fylkeskommunen på mulighetene for å gjøre oppstillingsplassene på fergeleiet litt større, i samarbeid med grunneiere og Senja kommune.

Etatssjef i samferdselsetaten i Troms og Finnmark fylkeskommune, Bjørn Kavli, sier de er kjent med utfordringen på Senja. Foto: Hans Ludvig Andreassen

Fergesambandet som går mellom Andenes og Gryllefjord skal ut på nytt anbud neste år.

– Da må vi vurdere både kapasitet på fergen, antall avganger og skift. For å klare å ta unna all trafikken kreves det større og eventuelt flere ferger, men det er ganske kostbart.

– Men det er heller ingen «quick fix», for da trenger man mer mannskap, og det vet vi er en utfordring for fergeselskapene i sommermånedene.

Ifølge Kavli vil større ferger sannsynligvis kreve utbedringer av fergekaiene også.

– Det vil til slutt bli et politisk spørsmål, sier han.

Andrea og Maria Cafarelli storkoser seg på motorsykkelferie i Norge, til tross for en del venting på fergekaiene. Foto: Per Inge A. Åsen / NRK

Men til tross for at flere turister må stå lenge i kø, virker de å trives på ferie i Norge.

– Jeg elsker Norge og disse nydelige stedene. Det er fantastisk, sier den italienske turisten Andrea Cafarelli.

