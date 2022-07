Det aktuelle fartøyet, Ocean Atlantic, har ikke vært i drift de siste to årene, og selv om skipet faktisk måtte renoveres før starten av inneværende sesong, har en tidligere inspeksjon i mai funnet at alt er trygt og operativt.

Etter at det ble oppdaget en lekkasje i skroget på ettermiddagen den 18. juli og raskt ble fikset, ble myndighetene varslet, og et kystvaktfartøy ble tilkalt for å undersøke.

For øyeblikket ligger fartøyet til kai i Longyearbyen, og listen over påpekte mangelfulle gjenstander er for tiden under inspeksjon og utbedring.

Sikkerheten til våre passasjerer og ansatte er vår førsteprioritet, og vi støtter mannskapet fullt ut når de jobber med lokale myndigheter for å løse denne saken, slik at vi trygt kan fortsette sesongen vår. Siden vi ikke er sikre på tidslinjen for arbeidet som skal gjøres, kan vi dessverre ikke gi mer informasjon om de kommende planene.