Stortinget overkjører regjeringa – vil ikke at sivile skal drive redningsbase

Nå ber Stortinget om at regjeringa starter nødvendige forberedelser som sikrer at Forsvaret overtar som operatør av redningshelikopterbasen i Tromsø, når kontrakten med sivil operatør går ut.

– Dette vil representere et stort løft for beredskapen i Troms. Både til sjøs, på land og til fjells, sier Per-Willy Amundsen (Frp). Han sitter i justiskomiteen, og har vært saksordfører for denne saken i Stortinget.

Amundsen understreker at Fremskrittspartiet har pekt på behovet for en redningsbase i Tromsø siden 2011. Den gang vurderte ikke regjeringa det som nødvendig.

– For Fremskrittspartiet har målet hele tiden, også når vi satt i regjering, vært at det er Forsvaret som skal ha operatøransvaret for basen i Tromsø. Det vil kreve forberedelser, herunder planlegging, utbygging og ikke minst anskaffelse av nye helikoptre.

Et lignende redningshelikopter av denne typen kan bli stasjonert på basen ved Tromsø lufthavn. Her lander et redningshelikopter på St. Olavs hospital i Trondheim. Foto: St. Olavs hospital

Folk i nord har lavt beredskap

Både politi, tillitsvalgte i Forsvaret og politikere har tidligere slått alarm om manglende helikopterberedskap i Nord-Norge.

Justis – og beredskapsminister Monica Mæland (H) har tidligere bekreftet at folk nordpå har hatt lavere beredskap enn resten av landet.

Lange avstander, ustabilt samband og kulde og mørke gjør redningsaksjoner i Nord-Norge vanskelig. I dag er det baser på Banak i Finnmark og Bodø i Nordland, men ingen i Troms.

Den avstanden mener Amundsen er for stor og syns det er en god løsning at en sivil operatør, som leverer fullgode redningstjenester, sørger for at basen er operativ allerede til neste år.

– Jeg er overbevisst om at dette vil bety at flere menneskeliv vil bli reddet når ulykken er ute i Troms. Med dette vedtaket overtar 330-skvadronen med SAR Queen operatøransvaret når kontraktsperioden for sivil leverandør går ut i 2028, sier Amundsen.

Bredt flertall

– Jeg er veldig glad for at vi har fått bred enighet på Stortinget. Det betyr at vi får basen i Tromsø på plass raskt, allerede i 2022, sier stortingsrepresentant Martin Henriksen (Ap).

Grunnen til at flertallet tar til orde for en base drevet av Forsvaret, er blant for at det skal bli like helikopter på alle redningsbaser i Norge.

– Forsvaret kan gjøre andre type oppdrag enn en sivil operatør. For eksempel å drive operasjoner sammen med politiet og Forsvaret. Det kan ikke et privat helikopter gjøre, sier Henriksen.

Frida Melvær, beredskapspolitisk talsperson (H) er også glad for et bredt flertall i saken.

Under et besøk i Tromsø i 2019 lanserte Erna Solberg ny redningshelikopterbase i Troms. Nå er det avgjort at basen opprettes i Tromsø. Foto: Rune N. Andreassen / NRK

– Jeg er glad for at vi har fått til et bredt flertall i denne saken, hvor Ap og Frp har blitt enige med regjeringen om at redningshelikoptrene skal på plass i Troms raskt, samtidig som vi sikrer at Luftforsvaret drifter basen når leiekontrakten går ut, sier Melvær.

Hun mener det er en god løsning for å sikre en robust beredskap i nord.

– Det har vært et godt politisk håndverk fra både posisjon og opposisjon i denne saken, og jeg er glad for at vi har kommet frem til den løsningen vi har.

Regjeringen har allerede inngått en avtale med CHC Helikopter Service om drift av basen i Tromsø og Sysselmannens helikoptertjeneste på Svalbard.

Basen vil bli sivilt drevet til 2028, men Regjeringa vil etter at kontrakten ha gått ut stemme for forslaget.

Tatt lang tid

Senterpartiet er glad for vedtaket, men mener det burde skjedd tidligere.

– Vi skulle gjerne sett at det skjedde tidligere og regjeringa kunne faktisk ha startet den prosessen allerede i 2019 da de offentliggjorde planene sine, men de har surret bort nesten to år før de valgte å inngå kontrakt med et privat selskap, sier Sandra Borch (Sp), representant for Troms på Stortinget.

Hun forteller at det viktigste for Senterpartiet er at beredskapen styrkes i nord.

– Vi er fornøyd med at det nå blir flertall for at det skal etableres en fullverdig base. Det er både en viktig investering og fører til sterkere nærvær av Luftforsvaret i Troms etter at Regjeringa fjerna de fleste av Bell-helikoptrene på Bardufoss, sier hun.