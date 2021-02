Bedre beredskap i Nord-Norge: Redningshelikopterbase etableres i Tromsø

Lange avstander, ustabilt samband og kulde og mørke gjør redningsaksjoner i Nord-Norge vanskelig. I dag er det baser på Banak i Finnmark og Bodø i Nordland, men ingen i Troms.

Fredag vedtas det i statsråd å opprette redningshelikopterbase i Tromsø, til 1,8 milliarder kroner, fordelt over seks år. Det er to tilbydere, Lufttransport og CHC. Neste uke blir det bestemt hvilket selskap som får anbudet. Det stilles krav om beredskap 24 timer i døgnet, sju dager i uken, med 15 minutters klartid (responstid).

– Folk i nord får mye bedre redningskapasitet. Når det gjelder antall helikoptre legges det opp til to helikoptre på Svalbard, og to helikoptre på ny base i Tromsø. Som for dagens tjeneste på Svalbard må leverandøren kunne stille med et erstatningshelikopter som kan dekke opp for uforutsette perioder med manglende beredskap på maskinene. Det sier justis – og beredskapsminister Monica Mæland til NRK.

Mæland bekrefter at folk nordpå har hatt lavere beredskap enn resten av landet.

– Det er uakseptabelt i en landsdel som har store geografiske avstander, hvor det er krevende klimatiske forhold, og hvor det er mørketid mye lenger enn i resten av landet.

Redningshelikopterbasen på Banak, som ligger i Porsanger kommune i Finnmark, er én av to baser i den nordligste landsdelen. Neste år blir det altså tre baser. Foto: NYHETSSPILLER / NRK

Bekymret over manglende beredskap

Både politi, tillitsvalgte i Forsvaret og politikere har tidligere slått alarm om manglende helikopterberedskap i Nord-Norge.

I Troms er det flest skredulykker og ulykker til havs. Landsdelen ble tappet for helikoptre da seks av Forsvarets ni Bell-helikoptre ble flyttet fra Bardufoss til Rygge i 2019. Bardufoss ønsket derfor at en ny redningsbase i Troms burde etableres der, men Tromsø ble valgt.

Nye redningshelikoptre

De 16 nye redningshelikoptrene i landet, AW101 SAR Queen er større, raskere og bedre enn de gamle Sea King-helikoptrene. Prislappen for hele anskaffelsen er på rundt 14 milliarder kroner, ifølge regjeringa.

Under et besøk i Tromsø i 2019 lanserte Erna Solberg ny redningshelikopterbase i Troms. Nå er det avgjort at basen opprettes i Tromsø. Foto: Rune N. Andreassen / NRK

Allerede høsten 2019 lanserte statsminister Erna Solberg nyheten om at også Troms skulle få redningshelikopterbase.

Nå, to år etter er man i sluttfasen med forhandlingene, og basen i Tromsø blir etablert neste år.

– Vi har tøffere vær, mere cruisetrafikk når ikke covid-situasjonen er her, og ekstremhobbyer som gjør at vi trenger en helt annen kapasitet enn tidligere. Og det var for stor avstand mellom redningshelikoptrene i Nord-Norge, sier statsminister Erna Solberg.

Regjeringa håper at Stortinget samtykker til at avtale inngås, og at Tromsø dermed får den sjuende redningsbasen i Norge.