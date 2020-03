Slik er livet i koronakarantene: – De færreste av oss har vært med på noe lignende

– Vi lever i nuet, sier Simen Alexander Strømstad, bataljonstillitsvalgt Ingeniørbataljonen.

På kasernen i Indre Troms går det blant annet i poker, James Bond-filmer og trening på rommet. Soldatene kommer tett på hverandre, og blir godt kjent på godt og vondt. Og det er så langt ingen tegn til «brakkesyke», ifølge Strømstad.

– Folk snakker sammen og har det gøy. Vi sitter alle med en forståelse av viktigheten rundt dette. Vi er alle voksne og sunne ungdom, og det er viktig at vi spiller på lag, sier han.

Strømstad understreker at han snakker på vegne av soldater i sin egen bataljon, altså over 400.

– Spesiell situasjon

INGEN BRAKKESYKE: Simen Alexander Strømstad er tillitsvalgt på Skjold leir, og forteller at soldatene har det bra. Foto: PRIVAT

Det var torsdag denne uken det ble bekreftet koronasmitte hos en soldat i Skjold leir. Like etter ble det klart at leiren stenges, og soldater settes i karantene. Lørdag sitter omtrent 850 soldater i karantene i leiren.

– De færreste av oss har vært med på noe lignende tidligere. Det er en spesiell situasjon, sier Strømstad.

Soldatene må holde seg på rommet, så langt det lar seg gjøre, på grunn av smittefaren. Karantene er tross alt karantene.

Men de har også utetider, der de har fått rast fra seg med snøballkrig.

Strømstad synes det er trist at en soldat i leiren har testet positivt for koronaviruset, men derfor viktig at tiltakene gjøres.

– Vi kan ikke legge oss ned og synes synd på oss selv, men heller hjelpe hverandre. Vi jobber som en enhet alle sammen.

– Ikke gøy

AVVENTER PRØVER: Per Espen Strande i Hæren forteller lørdag at Forsvaret fortsatt venter på prøvesvarene fra 20 soldater. Foto: Ole-Sverre Haugli / Forsvaret

Mange som er tilknyttet leiren, i den lille bygda Øverbygd, er også i hjemmekarantene. I alt er omtrent 1100 i karantene, forteller talsmann for Hæren Per Espen Strande.

– Jeg har et inntrykk av at de tar det med fatning. En karantene er ikke noe gøy, men de fleste skjønner vel at dette er noe man gjør for å være vårt samfunnsansvar bevisst og bidra til at dette ikke sprer seg videre, sier han.

Den store NATO-øvelsen Cold Response er blitt sparket i gang i Indre Troms. Øvelsen samler omtrent 15.000 soldater fra 10 ulike land.

Hoveddelen av øvelsen, selve «krigen», er etter helga. Nå ligger det an til at mange ikke kan delta.

– Jeg antar at folk hadde gledet seg, men nå må man bare forholde seg til at situasjonen er blitt slik den er, sier Strande.

Fortsatt avventer Forsvaret prøvesvar fra 20 personer som har oppholdt seg i nærhet av den smittede soldaten i Troms.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) har gjort det klart at øvelsen i Troms ikke blir avlyst. Forsvaret jobber for å tilpasse øvelsen situasjonen som har oppstått. Ingen av landene som er representert i øvelsen skal være høyrisikoområder for korona.

Lørdag ba Helsedirektoratet alle som har vært i områder med vedvarende koronasmitte i utlandet om å holde seg hjemme i fjorten dager.

Lørdag kveld har 147 personer i Norge testet positivt på koronaviruset.