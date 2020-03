Helsedirektoratet ber flere holde seg hjemme

Dersom du har vært på reise i områder med vedvarende spredning av koronaviruset, ber Helsedirektoratet deg om å holde deg hjemme i fjorten dager for å hindre spredning i Norge.

Anbefalingen gjelder for dem som har reist i disse områdene.

Hubei-provinsen i Kina

Iran

Sør-Korea

Nord-Italia: Regionene Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna og Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Marche, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria og Abruzzo.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. Smitteområdet i Italia omfatter nå alle regionene nord og øst for Roma.

I tillegg ber Helsedirektoratet alle som har vært i fastlands-Kina (utenom Hubei), Hongkong, Singepore og Japan om å gå i karantene etter man har kommet hjem. Men dersom du bare har vært på en flyplass i disse områdene, er det som hovedregel ikke nødvendig med testing og arbeidsrestriksjoner, skriver FHI.

– Vi ser det kommer stadig nye mennesker fra disse områdene, og at de bør være i karantene i fjorten dager etter at de har kommet hjem for å hindre videre smittespredning og beskytte de mest sårbare, sier helsedirektør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet.

Han sier det er uvisst hvor mange rådet kommer til omfatte.

– Det er nok mange som kan komme hjem fra ferie fra Nord-Italia og Alpene i disse dager, og de blir bedt om å gå i hjemmekarantene og ta kontakt med den lokale helsetjenesten for å få veiledning på hvordan de skal forholde seg, sier han.

Anbefalingen har også tilbakevirkende kraft. Det vil si at alle som har kommet hjem fra disse områdene i løpet av de siste fjorten dagene, bør i karantene til det har gått fjorten dager etter hjemkomst.

Så langt har 147 personer i Norge testet positivt på koronaviruset.

Foreløpig ikke aktuelt med publikumstak

Den danske regjeringen anbefalte før helgen at alle arrangementer med over 1000 deltakere blir utsatt eller avlyst. Danmark har påvist drøyt 20 tilfeller av koronasmitte.

Norge kommer ikke til å følge etter Danmark slik situasjonen er i dag, sier Guldvog.

– Vi har spurt kommunene om de ser et behov for å sette et tak på arrangementer. Men tilbakemeldingen er at dagens ordning fungerer godt. De er i stand til å gjøre gode, lokale vurderinger.

Områdedirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet mener publikumstak vil ha liten effekt slik situasjonen er i dag.

– Vi er foreløpig i en tidlig fase, og totalt sett er det relativt få som er smittet i Norge. Vi regner med at det er flere enn de 147 bekreftede tilfellene som er smittet, men likevel er antallet så lavt at drastiske tiltak vil ha liten effekt.

Men begge understreker at de følger situasjonen fra dag til dag, og at det kan bli aktuelt å innføre slike tiltak dersom antallet smittede skulle stige voldsomt.

Avlyste arrangementer

Torsdag besluttet Oslo kommune, i samråd med de nasjonale helsemyndighetene, at årets verdenscuprenn i Holmenkollen, både i hopp, langrenn og kombinert, skal gå uten tilskuere på arenaen for å motvirke ytterligere spredning av koronaviruset.

Det var særlig bruken av T-bane til og fra rennene i Holmenkollen som Oslo kommune og helsemyndighetene anså som en fare for spredning av virussmitte.

Det var mye folk langs løypene lørdag, etter at Oslo kommune besluttet at verdenscuprennet i Holmenkollen skulle gå uten publikum på stadion på grunn av smittefare. Foto: Nadir Alam / NRK

Bergen kommune har også inntil videre stengt alle innendørs arrangementer med over 1000 deltakere, som har mat og/eller alkoholservering, uten fast plasstildeling.

I Moss har 8. mars-arrangementet blitt avlyst på grunn frykt for koronasmitte, skriver Moss Avis.

Det er arrangøren selv som tok avgjørelsen om å avlyse kvinnedagsarrangementet etter at kommuneoverlegen fredag anbefalte ikke å gjennomføre arrangementer rettet mot risikoutsatte grupper.

Leder av 8. mars-nettverket i Moss, Hanne Luthen, sier det er tungt å avlyse, men understreker overfor avisa at det er høy sannsynlighet for at noen i risikogrupper ville ha møtt opp.