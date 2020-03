Første koronasmittede er påvist i Nordland

Da kom nemlig beskjeden fra Folkehelseinstituttet (FHI) om at 34 nye personer har testet positivt i Norge siste døgn, hvorav to i Bodø.

De befinner seg nå begge i hjemmeisolat.

Det opplyser helsesjef Stian Wik Rasmussen og kommuneoverlege Jim Andre Dahl i Bodø i en pressemelding fra kommunen lørdag kveld.

De to personene har vært på reise i et område i Europa med vedvarende smitte. Helsesjefen vil ikke spesifisere hvor.

– Begge hadde en anelse om at de var smittet og har tatt ekstra forhåndsregler for å unngå videre spredning, sier Rasmussen til NRK.

Hjemme i isolat

Begge personene har milde til moderate symptomer. De er ivaretatt av kommunal helsetjeneste og må være hjemme i isolat, står det i pressememeldingen.

– Kommunelegen er nå i gang med smitte-oppsporing, sier Rasmussen.

Man antar at de to personene er blitt smittet av koronaviruset under den aktuelle reisen.

Det ble fredag tatt koronaprøver av fire nye personer i Bodø, og nå har altså to av prøvene kommet tilbake med positivt svar.

Det er også besluttet å ta seks nye koronaprøver av personer i Bodø, som følge av at det er kommet telefoner inn til Bodø kommunes korona-telefon lørdag.

Totalt er det i Bodø nå tatt koronaprøver av over 20 personer.

– Vårt råd er å følge med på Folkehelseinstituttet sine sider. Vi vil også oppdatere på Bodø kommunes hjemmesider, avslutter Rasmnussen.

147 smittede i Norge

Per 7. mars kl. 16.00 har til sammen 147 personer testet positivt på koronavirus i Norge.

Den geografiske tilhørigheten til tilfellene er som følger:

Agder: 9

Innlandet: 12

Møre og Romsdal: 2

Nordland: 1

Oslo: 28

Rogaland: 15

Telemark og Vestfold: 2

Troms og Finnmark: 6

Trøndelag: 11

Vestland: 24

Viken: 37

Status publiseres hver dag klokka 18.00. Dette gjelder rapporterte tilfeller kl 16.00 samme dag. Tilfeller som er rapportert mellom klokka 16.00 og 18.00, kommer ikke med på grunn av kvalitetssikring. Disse tilfellene tas med i neste dags rapport, opplyser FHI.

Akkurat nå pågår junior-VM i alpin i Narvik med 43 forskjellige deltakernasjoner. Dette er arrangørenes tiltak for å unngå smitte:

Ingen alvorlig syke

De aller fleste nye smittede personene er enten smittet i utlandet eller er nærkontakter til disse.

Til sammen er 89 smittet i forbindelse med reise til Italia. Fire personer er i dag meldt i forbindelse med reise til Østerrike.

– Vi har nå en intens innsats med smitteoppsporing i samarbeid med kommunehelsetjenesten som er berørt i de enkelte tilfeller, sier områdedirektør Geir Bukholm i en pressemelding fra Folkehelseinstituttet.

Meldingen om påvist smitte i Nordland kom i denne nyhetsmeldingen fra FHI (ekstern lenke).

NRK Nordland har vært i kontakt med både fylkeslege Morten Juul Sandnes og Folkehelseinstituttet. Ingen hadde mer å si om saken.