Fredag 28. oktober, Hammerfest. Skipet «Energy Afrodite» legger til kai på Melkøya. Gassanlegget her ute tilhører Equinor, og har blitt svært viktig for Europa etter at Russland angrep Ukraina. Skipet vi snakker om seiler under britisk flagg, men om bord er det kun russiske sjøfolk.

Det viser dokumenter NRK har fått tilgang til.

NRK kjenner også til at det ble foretatt et mannskapsbytte her ute på Melkøya, som er strengt bevoktet.

I likhet med de som forlot skipet, hadde alle i den nye besetningen russiske pass.

Dette skjedde få uker etter at Norge gjorde det ulovlig for russiske skip å anløpe norske havner.

Unntaket er russiske fiskebåter, men de får kun lov å gå til kai i Tromsø, Båtsfjord og Kirkenes.

Ifølge Sjøfartsdirektoratet kan andre lands skip anløpe Norge som normalt, selv om folk om bord er russisk.

Samtidig er Forsvaret satt inn for å passe på ett av Norges største gassanlegg. Sikkerheten er økt som følge av frykt for russisk spionasje og sabotasje.

Ber minister rydde opp

Per-Willy Amundsen (Frp) leder justiskomitéen på Stortinget. For ham er det helt uforståelig at et skip med kun russisk mannskap i disse dager kan legge til kai ved en av de største gassanleggene her i landet. Selv om skipet seilte under britisk flagg.

– Vi er i en helt ekstraordinær trusselsituasjon. Vi vet at den internasjonale situasjonen krever en høyere beredskap. Da må man tette alle hull. Jeg forventer at dette er et hull som justisministeren sørger for å tette, sier han.

Venstres Ingvild Wetrhus Thorsvik sier hun tar for gitt at norske myndigheter følger med og fører kontroll på hvem som går i land på Melkøya.

– Noe annet ville vært urovekkende, skriver hun i en e-post.

Og advarer:

– Jeg regner også med at et skip under britisk flagg kan ansette hvem de vil, men dette framstår likevel som en klassisk gråsone som russiske myndigheter kan utnytte.

Fra ulike hold får NRK bekreftet at PST er godt kjent med problemstillingen rundt skip med russisk mannskap som anløper norske havner.

Ikke like overrasket

Orlogskaptein og forsker Tor Ivar Strømmen ved Sjøkrigsskolen, er ikke overrasket over å høre om hendelsen i nord. Dette illustrerer den store utfordringen med sanksjonene som er innført, mener han.

– Uansett, det å slippe russere i et stort antall inn på en såpass sensitiv fasilitet som Melkøya, er ikke heldig, sier han.

Han tror ikke at dette var en sikkerhetsbrist.

– Det er noe som rett og slett ikke er tenkt på, tenker jeg.

Tor Ivar Strømmen mener det bør innføres tiltak for å hindre at slikt skjer igjen, men tror det blir vanskelig å stenge helt for russiske sjøfolk. Grunnen er at det er mange russere som jobber hos rederier rundt om i hele verden. Også hos norske rederier.

Spør ikke om nasjonalitet

Equinor bekrefter at det britiske skipet var innom deres anlegg på Melkøya.

Pressetalsperson Gisle Ledel Johannessen skriver blant annet i en e-post at det er skipets rederi som har ansvar for dem om bord.

– Equinor stiller ikke krav til nasjonalitet. Det er ikke praksis å spørre om nasjonalitet ved eventuelle mannskapsskifter som finner sted i Norge eller andre steder.

Han viser også til at de er i tett dialog med myndighetene om sikkerheten rundt sine anlegg.

Minister har ikke svart

NRK har bedt om en uttalelse fra både Justisdepartementet, Utenriksdepartementet (UD), Finansdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Det er disse fire som 6. oktober varslet om skjerpet kontroll av russiske fartøy.

Hittil har kun UD svart, og det på e-post. Statssekretær Eivind Vad Petersson (Ap) svarer riktignok ikke direkte på noen av våre spørsmål.

– Jeg legger til på generelt grunnlag at etterretnings- og sikkerhetstjenestene følger løpende med på aktiviteten langs norskekysten for å avdekke og hindre sikkerhetstruende aktivitet.

NRK erfarer at det skal pågå et arbeid for å endre forskrifter som begrenser landlov for russiske sjøfolk i Norge.