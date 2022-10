Heimevernet skal bistå politiet ved flere olje- og gassanlegg

Den siste uken har beredskapen ved norske olje- og gassanlegg blitt høynet etter den antatte sabotasjen mot gassrørledningene Nord Stream i Østersjøen.

Søndag fikk politidistriktene i Vest, Sør-Vest og Møre og Romsdal ja på sine anmodninger om bistand fra Heimevernet for å vokte anleggene. Alle distriktene bekrefter dette overfor NRK, men få vil dele flere detaljer.

Heimevernet er på plass fra i morgen mandag, opplyser visepolitimester i Møre og Romsdal, Ingar Farstad, til NRK.

Ingmar Farstad er visepolitimester i Møre og Romsdal. Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

– I første omgang gjelder dette gassanlegget på Nyhamna i Aukra. Først og fremst skal Heimevernet bidra med vakthold.

– Opptrer på vegne av politiet

Også i Vestland kan Heimevernet være raskt på plass ved Mongstad i Alver og Kollsnes i Øygarden, bekrefter stabssjef Gustav Landro i Vest politidistrikt overfor NRK.

Gustav Landro er stabssjef i Vest politidistrikt. Foto: Steinar Nedkvitne

– Vi skal få bistand til å sikre de to anleggene, så får vi se hvor lenge det varer. De opptrer på vegne av politiet og vil være bevæpnet, sier Landro.

Heimevernet skal erstatte de stasjonære politistyrkene rundt anleggene, mens det fortsatt vil være mobile politipatruljer i områdene, opplyser han.

Han møter Heimevernet søndag ettermiddag for å avtale detaljene.

– Hvordan vurderer dere farenivået?

– Vi forholder oss til nasjonale vurderinger. Det er ikke meldinger om konkrete trusler, men vi ønsker mer synlig nærvær.

Han peker på at det etter Nord Stream-lekkasjene er viktig å sikre leveransen fra de aktuelle landanleggene i Norge.

– Blir det oppskalering, har vi allerede styrker der. Vi har synlighet, vakthold og kutter i responstid ved reelle trusler, sier Landro.

Fraråder hjortejakt ved anlegg

Han sier publikum skal forholde seg som normalt, men legger til:

– Heimevernet har våpen og samme myndighet som politiet. Vi skal selvsagt bistå om det skjerper seg til, men det er viktig at folk forstår at Heimevernet opptrer på politiets vegne.

– Bør folk holde seg unna områdene ved anleggene?

– Ikke mer enn normalt, men det er kanskje ikke der man bør gå på hjortejakt og slikt. Ha god dialog med bevæpnet personell i nærheten og bruk sunn fornuft. Livet skal gå sin vante gang så mye som mulig.

Her kommer oljen fra sokkelen i rør til Mongstad i Alver i Vestland. Foto: Marit Hommedal / NTB

Skal vokte energiproduksjonen

I Sør-Vest politidistrikt er det anlegget på Kårstø i Tysvær i Rogaland det gjelder, som også VG skriver.

Operasjonsleder Jøran Solheim bekrefter overfor NRK at de har bedt om bistand fra Forsvaret i forbindelse med oljeinstallasjoner og anlegg.

Kårstø Gassbehandlings- og kondensatanlegg i Tysvær i Rogaland. Foto: Arild Eskeland / NRK

– Vi samarbeider med Forsvaret for å sikre best mulig beredskap rundt de samfunnskritiske objektene innen petroleumssektoren, sier Solheim.

Han vil ikke utdype på hvilke anlegg eller installasjoner politiet og Heimevernet skal være.

– Hva vi gjør og hvordan vi gjør dette, kan jeg ikke kommentere. Vi ber om forståelse om at vi får jobbe i vårt spor, sier han.

Heimevernet bekrefter samarbeidet.

Per Gunnar Grosberghaugen er oberstløytnant og kommunikasjonssjef i Heimevernet. Foto: Forsvaret

– Det Forsvaret har sagt ja til er å bistå politiet i å sikre infrastruktur knyttet til energiproduksjon, som er politiets oppgave i fredstid, sier Per Gunnar Grosberghaugen, oberstløytnant og kommunikasjonssjef i Heimevernet, til NRK.

– Vi har en mekanisme som er slik at når politiet begynner å tømme sine ressurser, kan Forsvaret støtte politiet i å løse det oppdraget, forklarer han.

Ønsker vakthold

Distriktssjefen i HV11, Oberstløytnant Knut Are Bakke, bekrefter at de har sagt ja til anmodningen fra politiet i Møre og Romsdal. Ut over dette vil ikke Bakke kommentere saken.

Også på Tjeldbergodden i Aure kommune i Møre og Romsdal kan det bli aktuelt å be Heimevernet om å bidra, men i første omgang gjelder dette Nyhamna, sier Farstad.

– Dette gjelder selvfølgelig sikkerheten, men samtidig bidrar dette til å gjøre folk tryggere. Vi har selvfølgelig registrert at det er en uro i befolkninga, sier Farstad til NRK.

Heimevernet er en nasjonal beredskaps- og innsatsstyrke bestående av 40.000 soldater fordelt på 11 HV-distrikter.