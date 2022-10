Mistanken om sabotasje mot Nord Stream-ledningene styrket

– Vi kan konstatere at det har skjedd detonasjoner ved Nord Stream 1 og 2 i den svenske økonomiske sonen, som har medført omfattende skader på gassrørledningene. Det sier kammeradvokat Mats Ljungqvist i en pressemelding.

Gjort funn

Det er en åstedsundersøkelse som har gjort at man kan styrke mistankene om grov sabotasje. Det skal også være gjort beslag på åstedet.

– Disse skal nå undersøkes. Saken er svært sensitiv, sier Ljungqvist, som leder etterforskningen.

– Det er en alvorlig hendelse, og det er et sterkt budskap om at involverte myndigheter ivaretar sine respektive oppgaver på best mulig måte, sier han videre.

I løpet av utredningen har det kommet spørsmål om Sverige har rett til å agere rettslig på stedet, om Sverige skal ha såkalt jurisdiksjon over området. Det mener Ljungqvist at Sverige har.

– Sverige har, med støtte av FNs havrettskonvensjon, jurisdiksjon over de delene av Nord Stream som befinner seg innenfor svensk økonomisk sone, sier Mats Ljungqvist.