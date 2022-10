Drone-siktet russer til NRK: – Dette rammer Norges rykte

– Myndighetene vil ha meg i fengsel på forskudd, før det er avgjort om jeg er skyldig, mener Vitalij Aleksandrovitsj Rustanovitsj.

Russeren ble arrestert med droner i bagasjen da han skulle reise ut av Norge over Storskog 11. oktober.

– Jeg har ikke filmet noe ulovlig. De prøver å bygge opp en mistanke om spionasje, sa han i fengslingsmøtet i dag.

I møtet ville politiet ha ham fengslet i fire nye uker, fram til en straffesak som er planlagt 24. november.

– Det er vilt og absurd at jeg skal sitte i fire uker mens de prøver å finne noe som ikke finnes, sa Rustanovitsj.

Avgjørelsen om videre varetekt er ventet torsdag ettermiddag.

Stiller til intervju

– Jeg har fortalt hva jeg filmet og vært samarbeidsvillig, sier 50-åringen til NRK. Han stiller til et kort intervju etter fengslingsmøtet i Vadsø.

Han mener saken er oppklart for lengst. Han sier han aldri har lagt skjul på at han har flydd med drone, og at han ikke visste at det var ulovlig.

Politiet har tidligere opplyst at de har beslaglagt 4 terabyte med materiale. Rustanovitsj sier at bare en liten andel av dette, kanskje 70 gigabyte, er tatt i Norge siden august.

Han sier han har gitt politiet tilgang til alt som var kryptert.

Derfor mener han også at to ukers varetekt må være rikelig til at politiet kan gjennomgå bilder og video og se at han ikke har fotografert noe sensitivt.

Han er informert om at andre russere ble sluppet ut da politiet hadde gjennomgått feriebildene deres, og mener han burde fått samme behandling.

Han forteller til NRK at han filmet utleiehytter sørpå til reklame på sosiale medier. I Nord-Norge har han filmet natur som en ren hobby.

Ledende jurister: Ikke straffbart

Politiet mener fortsatt han har brutt loven om sanksjoner, som forbyr russerne å drive luftfart.

Men jussen er omstridt. Flere jurister – både forsvarere og professorer – mener loven ikke rammer bruk av droner.

Årsaken er at en drone ikke er klart definert som luftfartøy i loven. Andre kilder tyder på at det aldri var meningen å ramme bruk av drone.

Advokat Jens Bernhard Herstad mener retten kommer på kant med menneskerettighetene dersom hans klient blir fengslet i ytterligere fire uker. Foto: Kristina Kalinina / NRK

Klager på treg etterforskning

Forsvarer Jens Bernhard Herstad gjennomgikk historien til sanksjonene i retten, og viste blant annet til EU-forordningen som lå bak.

I en tekst med ofte stilte spørsmål, som skal gjøre temaet lett forståelig, er ikke droner nevnt i det hele tatt.

Herstad mente det var åpenbart at sanksjonene var rettet mot Russland og russiske økonomi på et overordnet nivå. Verken privatpersoner eller flygning med drone var målet, mente han.

Ifølge Herstad ville det stride mot både Grunnloven og menneskerettighetene å straffe folk for et forbud som ikke var uttrykt klart i loven.

– Det er et krav om tydelighet og forutsigbarhet, sa han.

Rustanovitsj selv følger opp overfor NRK:

– Dette er et hardt slag for Norges rykte som en demokratisk nasjon med rettssikkerhet, sier han.

Klager på treghet

– Etterforskningen viser en imponerende mangel på fremdrift, sa Herstad i retten.

Ifølge papirene han har fått, har det vært ett avhør av Rustanovitsj og ett av et vitne.

Herstad mente fire nye uker i varetekt i seg selv kunne være et brudd med menneskerettighetene. Det kunne føre til at Rustanovitsj soner mer enn det han vil bli dømt for.

Det er ingen som er straffet for tilsvarende lovbrudd, og det er heller ikke noen klare signaler fra Stortinget om hvor straffen bør ligge. Herstad mener dronebruk uansett er et nokså ubetydelig brudd på sanksjonsloven. De aller groveste bruddene på loven kan straffes med fengsel i tre år.

Politiadvokat Eve Remmen kommenterte ikke jussen i saken, men varslet anke hvis retten ikke ville ha Rustanovitsj lenger i varetekt. Hun ba om at han sittende i fengsel til lagmannsretten hadde sett på saken.

Saken er overført fra Finnmark politidistrikt til PST. De har så langt ikke besvart NRKs henvendelse om en kommentar.

PS: Fengslingsmøter har i utgangspunktet referatforbud, men dommer Cecilie Lysjø Jacobsen opphevet forbudet på forespørsel fra NRK, da det ikke framkom noe sensitivt i retten.