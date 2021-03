Senterpartiet vil gjøre det billigere å fly i Nord-Norge: – Staten må ta et større ansvar

Vedum vil gi nordlendingene en gavepakke. Foto: Erik Waage / NRK

Senterpartiet når stadig nye høyder på meningsmålingene i Nord-Norge. Partileder Vedum virker ikke å ha blitt mett på nordnorske velgere.

Den såkalte Nord-Norge-pakken ble varslet onsdag, og skal lanseres denne våren.

Trygve Slagsvold Vedum er ordknapp om hva pakken skal inneholde eller hvor stor den skal være. Han er likevel klar på at pakken skal inneholde «mange ting», og at det er viktig å få ned prisen på transport i Nord-Norge. Blant annet på flyreiser, der prisene i Nord-Norge ofte har vært gjenstand for debatt.

– Vi må få ned billettprisene på kortbanenettet og få et bedre rutetilbud. Også på hurtigbåt og ferge må staten ta et større ansvar, sier Vedum til NRK.

– Ikke en subsidie-pakke

Det nordnorske kortbanenettet består av 17 flyplasser som i hovedsak betjenes av Widerøe. Mange av rutene trenger allerede statlig hjelp for å kunne overleve.

Nå vil Vedum ha mer stat på banen. Han går likevel ikke med på å kalle Nord-Norges-pakken for en statlig subsidie-pakke.

– Alltid hvis det er satsing i Nord-Norge så kaller man det subsidier. Hvis det er satsing i Oslo, så kaller man det satsing. I sør bruker man masse penger på utbygging av T-bane og tog. Mens i Nord-Norge er det Widerøe som er kollektivtilbudet for mange, sier han.

Da Vedum varslet Nord-Norges-pakken var det samtidig med et stikk til regjeringen. Han mener Erna ignorerer Nord-Norge.

– Vi har jo sett de siste årene at fraflyttingen fra Nordland og Troms og Finnmark er rekordhøy. Da må vi sette inn tiltak som gjør at vi ikke får den store utflyttingen, og som får folk til å ville flytte sørfra til Nord-Norge for å satse og utvikle denne viktige landsdelen, sier Vedum.

Høyre: – Svartmaling

Høyres Erlend Svardal Bøe lar seg ikke overbevise av Vedums gavmildhet. Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Vedum har også mange ganger før rettet oppmerksomhet på fraflytting i nord, og beskyldt regjeringen for ikke å ville lytte til Nord-Norge.

Nettopp denne ordlyden får førstekandidat for Troms Høyre, Erlend Svardal Bøe til å reagere. Han synes riktignok det er fint at politikere vil Nord-Norge godt, men mener Vedum svartmaler situasjonen.

– En del av det Senterpartiet driver med er en elendighetsbeskrivelse jeg ikke kjenner meg igjen i. Vi har utfordringer i Nord-Norge, både med tanke på fraflytting, demografi og kompetent arbeidskraft. Mye av dette må vi løse i årene fremover.

– Som gjennom å få ned prisene på flybilletter?

– Denne regjeringen har virkelig satset på infrastruktur i nord. Samferdselsbudsjettet har økt med 90 prosent. Og så er jeg enig i at man må se på avgifter knyttet til for eksempel luftfart, sier Bøe.

– EØS-katastrofe

Han viser til at Høyre i nord har jobbet for å fjerne flyseteavgiften i landsdelen. Samtidig planlegger regjeringen å kraftig øke CO₂-avgiften. Her mener Bøe det må gjøres unntak for Nord-Norge.

– Et av områdene jeg mener det på differensieres på, er luftfart. Om ikke vil det kunne ramme skjevt for Nord-Norge, sier Bøe, før han igjen lader kanonen mot Senterpartiet.

– Senterpartiet vil blant annet avvikle EØS-avtalen som vil være en katastrofe for nordnorsk næringsliv, og rasere veldig mange kystsamfunn. Det viktigste markedet for blant annet sjømatnæringen, er nettopp EØS-områdene.

Jan Tore Sanner synes Nord-Norge under Solberg-regjeringen viser kraft og vekst. Foto: Heiko Junge / Heiko Junge

– Høyre har programfestet at de vil melde Norge inn i EU, og at Norge dermed skal bli en del av EUs fiskerisone og fiskeripolitikk. Vi vil som i dag ha avtaler med EU, men vi vil arbeide for bedre avtaler som sikrer norske interesser bedre, svarer Trygve Slagsvold Vedum.

Sanner: – God vekst i nord

Innen Senterpartiet rekker å lansere sin tiltakspakke for Nord-Norge til våren, kan det hende det blir enda færre i landsdelen. I 2019 og 2020 gikk befolkningstallet ned med nesten 4000.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) svarte Vedum i forrige uke at næringspolitikk skal sikre bosetting.

– Er det én landsdel som virkelig har vist kraft og vekst under vår regjeringsperiode, så er det jo Nord-Norge, sa Sanner.

– Det er tilgang på kompetanse, og tilgang på kompetent arbeidskraft.

LES OGSÅ: