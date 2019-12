– Vi har en regjering som har glemt å lytte til de som bor i de tre nordligste fylkene, slo Vedum fast fra talerstolen mandag kveld.

Senterparti-lederen beskyldte regjeringen for systematisk å ha sentralisert Nord-Norge og trakk fram politireformen, ambulansetilbudet, forslaget om ny struktur for tingrettene og kortbanenettet for fly.

– Det er like viktig at ambulansen kommer om du bor i Berlevåg eller i Bergen. Det er like viktig at politiet kommer når du trenger det, om du bor på Helgeland eller på Nordstrand, sa Vedum.

NRK fortalte nylig om befolkningsflukten fra Nord-Norge. I løpet av tre måneder mistet Nordland åtte innbyggere hver dag. Det er kvartalstall SSB ikke har sett lignende til på 20 år.

Vedum trakk fram disse tallene. Han viste til at det til nå i år blitt 937 færre innbyggere i Nordland, 827 færre i Troms og 325 færre i Finnmark.

Samtidig har Senterpartiet, med Ap, SV og KRF, sittet med makten i Nordland fylkeskommune de siste årene. Vedum har derfor selv fått kritikk for å representere et parti som «sniksentraliserer», slik Venstres Abid Raja formulerte det.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum stilte spørsmål til statsminister Erna Solberg (H) under en interpellasjon i Stortinget mandag. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Bekymret

Fra talerstolen sa statsministeren at hun også er bekymret for befolkningsnedgangen, men at det har sin naturlige forklaring.

– Selvfølgelig er jeg bekymret for utviklingen, svarte statsminister Erna Solberg (H).

Hun viste til at befolkningsreduksjonen skyldes at det kommer færre arbeidsinnvandrere enn for få år siden.

– Utvidelsen i EU i 2004 ga Nord-Norge tilgang på ny arbeidskraft. Høyere oljepriser ga god investeringsvilje. Men arbeidsinnvandring er ikke noen varig løsning, det utsatte et problem, sa Solberg.

Hun er slett ikke enig i at regjeringen har neglisjert Nord-Norge.

– Skal vi ha bærekraftige kommuner og distriktssamfunn, så må folk ha en jobb å gå til. Da må vi legge til rette for at nordnorske bedrifter er konkurransedyktige, slik at det investeres, skapes arbeidsplasser og skapes nye bedrifter, sa Solberg.

Det har vært arrangert usedvanlig mange fakkeltog i Nordland denne vinteren, både for å kjempe for skoletilbud og sykehus. Her senest fra en fakkelmarkering i Mo i Rana for å bevare et best mulig sykehustilbud på Helgeland. Foto: Håvard Leermo Nystad / Se Nor

– Drøm fra 60-tallet

Hun viste til at regjeringen har senket skattene og avgiftene med 25 milliarder kroner «for å gjøre hele det norske næringslivet mer lønnsomt».

– Det er ikke slik at det som er god politikk for Norge, ikke er god distriktspolitikk. Tvert imot er det de delene av landet de som har andre ulemper, som transport og avstandsulemper, som er mest avhengig av å ha gode rammebetingelser, sa Solberg.

Hun etterlyste konkrete forslag fra Senterpartiet, med et stikk mot Vedum:

– Jeg gleder meg sånn til å høre Senterpartiets svar på de store utfordringene, i stedet for deres drøm om 60-tallet, den var ganske godt fremtredende i dag, sa Solberg.

– Strategisk viktig

Vedum snakket riktignok om etterkrigstiden i sitt innlegg, men trakk da fram gjenoppbygningen av Finnmark som et eksempel på et samfunnsprosjekt og ikke noe som var basert på bedriftsøkonomiske kalkyler.

– Man så det som strategisk viktig at det skulle bo folk i alle deler av landet, sa han.

Han mener at distriktspolitikk ofte blir diskutert som en utgiftspost, i stedet for at det blir regnet som en investering.

– Nord-Norge er en landsdel med enorme ressurser, folk med stor stå-på-vilje og lokal stolthet. Skal vi utnytte ressursene og ta folk på alvor, kan ikke staten og offentlig sektor svekke sin tilstedeværelse sine tilbud. Vi må satse på landsdelen, sa Vedum.