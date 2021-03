Lærerne sparkes når folk flytter – nå vil Sp ha en egen Nord-Norge-pakke

– Hvordan skal de klare å se hver enkelt elev? Færre lærere betyr jo mindre tid per elev, sier foreldreutvalgslederen ved Vadsø barneskole, Magnus Jakola-Fjeld.

I desember ble det vedtatt at elleve lærerstillinger ved Vadsø barneskole skal kuttes denne høsten. Stillingene utgjør nesten en femtedel av lærerne ved skolen.

Foreldrene til elevene er svært bekymret for hvordan dette vil påvirke barna. Denne uken delte foreldreutvalget sine bekymringer med kommunepolitikerne.

Foreldreutvalgsleder Magnus Jakola-Fjeld er bekymret for hvordan kuttene vil påvirke barna. Foto: Sidsel Vik / NRK

De kunne imidlertid ikke love en endring. Kommunen befinner seg nemlig i en svært vanskelig økonomisk situasjon.

I tillegg har innbyggertallet sunket med 10 prosent.

– Antallet barn i kommunen går ned. Gjelden er høy, og inntekten har falt betraktelig samtidig som utgiftene har økt, sier Farid Shariati, hovedutvalgsleder for oppvekst og levekår i Vadsø kommune.

Han beskriver situasjonen som dramatisk og veldig krevende.

Hovedutvalgsleder for oppvekst og levekår i Vadsø kommune, Farid Shariati, beskriver situasjonen som dramatisk. Foto: Paul Johannessen

Nord-Norge-pakke

En av grunnen til at det nå må kuttes lærerstillinger er at det er færre barn i kommunen. Dette er ikke et ukjent fenomen i de tre nordligste fylkene.

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det i 2019 og 2020 var 7.746 flere personer som flyttet ut av fylkene, enn det var som flyttet til.

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum mener denne utviklingen er dramatisk.

Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet, reiste i 2018 på valgmøter i Vadsø og Vardø Partiets oppslutning i Øst-Finnmark har økt betraktelig de siste åtte årene. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

– Det er voldsomt høye tall. Derfor må vi lære litt av historien. Vi har sett tidligere når det har vært utfordringer i de nordnorske fylkene, at man har vært villig til å bruke ressurser.

Det mener han tiden er inne for å gjøre også nå, og beskylder samtidig regjeringen for å ignorere landsdelen.

Senterpartiet skal derfor lansere en egen Nord-Norge-pakke. Tiltakspakken som partiet nå vil ha lage, skal gjøre det mer attraktivt å flytte til og satse i nord.

Vedum påpeker at alle alarmklokker bør ringe for regjeringen når det også er befolkningsnedgang i Tromsø, og ikke bare i de mindre byene i nord.

– Det blir et helt annet land når til og med byer som Tromsø har negativ befolkningsutvikling. Da blir balansen i Norge feil.

De siste årene har Vadsø kommune slitt med stor fraflytting. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Uenige om hvor dramatisk stoda er i Nord-Norge

Onsdag denne uka brukte Trygve Slagsvold Vedum spørretimen i Stortinget til å utfordre finansminister Jan Tore Sanner (H) på spørsmålet om hva man skal gjøre for å hindre befolkningsreduksjonen i nord.

Vedum mener nemlig Sanner har hoppet bukk over fraflyttingen fra nord i perspektivmeldingen som ble lagt fram tidligere i vinter.

Sanner trakk på sin side fram næringspolitikk som nøkkel til å sikre bosetting over hele landet.

– Er det én landsdel som virkelig har vist kraft og vekst under vår regjeringsperiode, så er det jo Nord-Norge, sa Sanner.

– Men det har vært én utfordring. Det er tilgang på kompetanse og tilgang på kompetent arbeidskraft, sa han.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) er ikke enig i at regjeringen ikke tar fraflyttinga i nord på alvor. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Håp for Vadsø?

Til tross for vanskelig økonomi og stor fraflytting er det likevel håp for Vadsø. Etter et møte mellom kommunen og foreldreutvalget er Magnus Jakola-Fjeld optimistisk.

– Det å finne en løsning på å ikke ta det drastiske kuttet med elleve lærerstillinger med én gang, at man får forskjøvet det, det tror jeg hjelper på, sier Jakola-Fjeld.

Hovedutvalgsleder for oppvekst og levekår i Vadsø kommune, Farid Shariati, sier også at han håper at kommunen ikke trenger å ta alle kuttene med én gang.