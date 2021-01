CO₂-avgiften skal gradvis trappes opp fra dagens 590 kroner til 2000 kroner per tonn i år 2030.

Fakta om CO2-avgift Ekspandér faktaboks * Avgift på utslipp av karbondioksid (CO2). * Formålet med avgiften er å bidra til kostnadseffektive reduksjoner av utslipp av klimagassen CO2. * Den blir vanligvis ilagt fossile brensler som kull, olje og gass basert på hvor mye CO2 de slipper ut når de forbrennes. * Avgiften ble innført i 1991 i Norge.

Det er ett av tiltakene i klimameldingen som regjeringen la frem fredag,

Regjeringen sier at det samlete skatte- og avgiftsnivået ikke skal øke. Det betyr at økte avgifter vil bli motsvart av tilsvarende skatte- eller avgiftslettelser på andre områder.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) sier at vinnerne vil være de som tar en sjanse og investerer i ny klimavennlig teknologi.

– Omstillingen skal være rettferdig i tillegg til grønn. Dette ikke en plan for skatte- og avgiftsøkning. Men for et grønt skatteskifte. sier Rotevatn.

Vil kutte med 50–55 prosent

Statsminister Erna Solberg (H) sier klimameldingen legger frem konkrete virkemidler for å følge opp mål og forpliktelser Norge har satt.

Hun sier at regjeringen vil kutte utslipp på en måte som omstiller Norge til å bli et lavutslippssamfunn.

– Vi vil legge til rette for at vi får grønn og bærekraftig vekst. Vi sier derfor at vi skal kutte utslippene, ikke utviklingen. Økonomisk vekst og verdiskaping er ikke et hinder for å nå de norske klimamålene, det er faktisk en forutsetning, sier Solberg.

Norge har i dag et mål om å kutte klimagassutslippene med 50–55 prosent innen 2030 sammenliknet med 1990-nivå. Målet skal nås i samarbeid med EU.

Klimameldingen er i praksis regjeringens forslag til hvordan Norge skal bidra til at målet nås.

Noen av de viktigste tiltakene i Klimameldingen Ekspandér faktaboks CO2-avgift

Trappes opp gradvis fra rundt 59 kroner i dag til 2.000 kroner mot 2030.

Transport

Krav om nullutslipp i offentlige kjøp av personbiler og lette varebiler fra 2022. Fra 2025 gjelder tilsvarende for bybusser.

Krav om lav- og nullutslipp for nye ferjeanbud fra 2023 der det ligger til rette for det, og noe senere for alle nye hurtigbåtanbud.

Trinnvis innføring av krav til lav- eller nullutslipp for servicefartøy i havbruksnæringen fra 2024.

Erstatte fossilt drivstoff med mer bærekraftig biodrivstoff. Omsetningskravet for biodrivstoff vil øke fram mot 2030. Det tas også sikte på å innføre omsetningskrav for biodrivstoff i anleggsdiesel og skipsfart fra 2022.

Vurdere muligheten for nullutslippssoner i enkelte byer.

Landbruk

I klimaavtalen med jordbruket har partene forpliktet seg til å redusere utslippene med 5 millioner tonn fram til 2030.

Utrede avgift på mineralgjødsel.

Andre ikke-kvotepliktige utslipp

Gradvis utfasing av fossilt brensel til energiformål i industrien utenfor kvotesystemet.

Fastsette klima- og miljøambisjoner for statlige bygg og lokaliseringer.

Redusere utslippene fra bruk av fluorholdige gasser.

Støtte til Fortum Oslo Varmes CO2-fangstprosjekt, under forutsetning av at prosjektet får finansiering fra EU eller andre kilder.

Skog og arealbruk

Legge til rette for økt CO2-opptak i skog.

Kutte utslipp fra nedbygging av grønne (karbonrike) områder.

Utrede avgift på utslipp av klimagasser fra uttak av torv og vurdere forbud mot å åpne nye torvuttak.

Restaurere myr og annen våtmark.

Grønn forskning og innovasjon

Styrke Enova for utvikling av ny teknologi.

Nedsette ekspertutvalg for å vurdere rammevilkårene for å fremme klimavennlige investeringer.

Utvikle Grønn plattform-samarbeidet mellom Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Siva og Enova.

Meldingen fokuserer særlig på hvordan man kan kutte utslipp innen transport, landbruk, avfall, bygg og anlegg. Det er fordi disse sektorene ikke er en del av EUs kvotesystem, og derfor kaller ikke-kvotepliktig sektor. Å kutte utslipp i ikke-kvotepliktig sektor er i det store og det hele hvert enkelt lands ansvar.

I meldingen legger regjeringen opp til å kutt 45 prosent av utslippene i ikke-kvotepliktig sektor innen 2030.

Venstreleder Guri Melby snakket om sine barndoms vintre da regjeringen la frem meldingen. Du trenger javascript for å se video. Venstreleder Guri Melby snakket om sine barndoms vintre da regjeringen la frem meldingen.

Får utslippsbudsjett

I avtalen med EU er det ikke bare målet for 2030 som skal nås. For at ikke utslippskuttene skal kunne skyves på til det er for seint, får hvert land et mål for alle årene fra 2021 til 2030.

Aftenposten kunne nylig fortelle hvordan Norges utslippsbudsjett vil se ut:

Mest konkret i transportsektoren

De mest konkrete tiltakene i meldingen er i transportsektoren:

Alle biler og lette varebiler som kjøpes av staten, kommunene, fylkene eller andre offentlige instanser skal være utslippsfrie fra 2022. Det kan gis unntak for noen innkjøp som for eksempel beredskapskjøretøy.

Krav til alle bybusser om at de skal være utslippsfrie fra og med 2025.

Alle nye fergeanbud skal stille krav om lav- eller nullutslipp fra 2023.

Alle nye hurtigbåtanbud skal stille krav om lav- eller nullutslipp fra 2025.

Fra 2024 innføres det trinnvis krav til lav- eller nullutslipp for servicefartøy i havbruksnæringen.

Mer bærekraftig biodrivstoff skal erstatte fossilt drivstoff.

Blant annet krever regjeringen at kommuner, fylker og statlige etater kun kjøper utslippsfrie kjøretøy i årene som kommer. I tillegg kommer liknende krav på ferger og hurtigbåter.

Vil legge frem årlige statusrapporter

Regjeringen sier at den kan komme til å justere politikken underveis om det er nødvendig for å nå klimamålene.

Effekten av politikken kan være usikker, det er uklart hvordan ny teknologi vil virke og prisen for politikken kan forandre seg.

– Hvert år vil vi gjøre greie for hvordan vi ligger an med planen og med målene, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.