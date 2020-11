Trine (37) kan få overraskende plass på tinget – Sp nærmer seg 30 prosent i nord

Trine Fagervik (37) er i dag rektor ved Sandnes skole i Sandnessjøen og tredjekandidat på Senterpartiets liste til stortingsvalget i 2021.

Nå ligger hun overraskende an til å sikre seg fast plass på tinget.

– Det er jo helt fantastisk. Jeg hadde en vag drøm, men hadde ikke sett for meg ei sånn måling. At det skulle være så realistisk å komme inn er overraskende, sier tobarnsmora til NRK.

Bakgrunnen er en formidabel vekst for Senterpartiet i nord.

En fersk Infact-måling på vegne av NRK Nordland gir Senterpartiet hele 28.4 prosent av stemmene i Nordland.

Ifølge nettstedet Poll of polls, som analyser meningsmålinger i hele landet, har Sp aldri blitt målt så høyt før i Nordland.

– En måling på 28 prosent for Nordland Sp overgår alle fantasier, sier Johan Giertsen i Poll of Polls til NRK.

NRKs egen politiske kommentator er også overrasket over tallene.

– Det er en oppsiktsvekkende sterk måling av Sp i Nordland, selv om det ikke er uventet at Sp ligger godt over landsgjennomsnittet i fylket, sier Lars Nehru Sand.

Partibarometer Nordland november Periode 24/11–24/11. 1010 intervjuer. Feilmarginer fra 3–3 pp. Parti Endring +1,9 R 4,8 % +1,9 +0,9 SV 7,9 % +0,9 −3,1 AP 22,9 % −3,1 +9,8 SP 28,4 % +9,8 −0,2 MDG 2,0 % −0,2 −0,8 KRF 1,6 % −0,8 −1,4 V 1,2 % −1,4 −4,6 H 15,6 % −4,6 −3,4 FRP 13,1 % −3,4 +0,9 Andre 2,5 % +0,9 Kilde: Infact for NRK Nordland

– Målet er over 30 prosent

Ved valget i 2013 sikret Sp seg ett fattig mandat i siste liten på utjevning med 6.9 prosent av stemmene. Sju år senere ligger altså partiet an til å få 3 av 8 plasser på Stortinget fra Nordland.

– Dette er ei hyggelig tillitserklæring. Folk responderer åpenbart på de sakene vi er opptatt av. Det gjelder Andøy-saken og satsing på Forsvaret, mer desentralisert høyere utdanning og at kommuner og fylker må få bedre rammevilkår, sier stortingsrepresentant Willfred Nordlund.

Rekordmålinger for Senterpartiet siden 2010 Ekspandér faktaboks Sterkeste måling for Sp i Nordland som vi har notert er den forrige i Nordland som var september 2020 med Sp på 22,5

Sterkeste stortingsvalg for Sp i Nordland er 1993 med 23,9.

Sterkeste fylkestingsvalg for Sp i Nordland er 2019 med 25,3.

Sterkeste kommunevalg for Nordland Sp er 2019 med 25,0. (kilde: pollofpolls.no)

Men selv om 28,4 prosent er historisk høyt, sikter Nordlund høyere.

– Målet må være å komme over 30 prosent. Vi trenger et tydelig flertall på Stortinget, og resultatet i Nordland kan bli helt avgjørende.

– Men dere lover mye – vil dere klare å følge opp etter valget?

– Løftene forplikter og vi har et stort ansvar for å levere om vi kommer i posisjon, sier Nordlund.

Høyre, Ap og Frp kraftig tilbake

NRK presenterte i dag ei nasjonal meningsmåling der Ap og Sp nå er jevnstore, mens Høyre holder seg stabilt på 25 prosents oppslutning.

Førstekandidat for Høyre, Bård Ludvig Thorheim. Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

Men i Nordland er tallene lite lystig lesing for førstekandidat for Høyre, Bård Ludvig Thorheim.

I målingen får Høyre 15,6 prosent. En tilbakegang på nesten fem prosentpoeng fra sist valg. Med dette resultatet vil Høyre miste en av to stortingsplasser.

– Målingene spriker og på nasjonalt ligger vi over resultatet fra sist valg. Jeg er sikker på at vi kommer over 20 prosent i Nordland, sier Thorheim.

– Men hvordan skal dere klare det?

– Vi har en politikk som handler om å skape jobber og i næringsfylket Nordland er det det aller viktigste. Det mangler hos våre konkurrenter, og når vi kommer nærmere valget blir det mer synlig, påstår Thorheim.

Også Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet går klart tilbake i Infact-målingen for november. I tillegg til Sp, er Rødt det partiet som går mest fram i Nordland.

– Arbeiderpartiet må også i Nordland se at alle de andre partiene på rødgrønn side gjør det bra, bortsett fra dem selv. SV løftes opp fra utjevningsmandat. Det positive for Ap er at det er borgerlig side som må avgi mandater til Sp, ikke dem selv, sier NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand.