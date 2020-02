Det ligger an til en thriller i Stortinget.

Det mener Per-Willy Amundsen. Han er den eneste fra Frp som så langt offentlig har støttet bygging av jernbane fra Fauske til Tromsø.

Den såkalte Nord-Norgebanen.

Per-Willy Amundsen (Frp). Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

– Komiteen avgjør saken i mars. Nå har Senterpartiet åpent gått ut og støttet forslaget. Da er det Ap som er jokeren her, sier han.

Amundsen er klar på at debatten rundt Widerøe og kutt i rutetilbudet, har aktualisert debatten om hvorvidt jernbane til Tromsø er en god idé.

– I høyeste grad. Som nordlendinger føler vi på mange måter at vi er annenrangs borgere i samferdselsdiskusjonen som foregår mellom landsdelene.

– Fly, bane, vei, sjø. Alt henger sammen. Akkurat nå konstaterer jeg at satsinga på Nord-Norge ikke er der den burde være.

Mener Ap er jokeren

iTromsø meldte i går at Sp sin stortingsgruppe vil stemme for forslaget fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) og Per-Willy Amundsen om å realisere Nord-Norgebanen.

I november i fjor la de fram et felles forslag om å realisere Nord-Norgebanen.

Når forslaget nå går til behandling i Stortinget, må alle partier si hva de mener om hvorvidt banen skal bygges eller ei.

– Det som blir avgjørende blir hvorvidt Ap havner på riktig side eller ikke. De er jokeren her. Omfavner de banen, er det bare snakk om tre stemmer før vi har flertall, sier Amundsen.

Senterpartiets Sandra Borch er enig i at Widerøe-saken aktualiserer debatten.

Til iTromsø sier hun at det viser hvordan Nord-Norge «gang på gang blir nedprioritert».

– Vi trenger både Nord-Norgebanen og et godt rutetilbud fra Widerøe. En jernbane vil bidra særlig på næringsutvikling, sier Borch til NRK.

Sp tror på flertall

Politisk redaktør Skjalg Fjellheim hos avisa Nordlys sier til NRK at han har liten tro på at Ap vil støtte forslaget om å bruke 130 milliarder på jernbane i Nord-Norge.

Han mener det som skjer nå mest er uttrykk for symbolpolitikk, og har ikke tro på at det vil få flertall på Stortinget.

Sandra Borch er ikke enig.

– Jeg tror dette er realistisk å få gjennom. Hvis Ap også vil støtte dette forslaget, så er vi utrolig nært et flertall i Stortinget når forslaget skal behandles.

Ap: – Vil kanskje fremme vårt eget forslag

Nestleder Bjørnar Skjæran sier de i fjor ba regjeringa om å gjennomføre en større utredning for Nord-Norgebanen, for å få et «skikkelig beslutningsgrunnlag».

– Vi sa også at den måtte være ferdig til nasjonal transportplan skal behandles neste år. Men det forslaget ble nedstemt. Der står vi, sier han til NRK.

Sandra Borch (Sp). Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

– Vi var imot å legge Nord-Norgebanen i en skuff på grunn av ei dårlig utredning. Men vi er også imot å vedta oppstart uten en skikkelig en.

Også Skjæran mener kuttene hos Widerøe aktualiserer behovet for Nord-Norgebanen.

Men er klar på at forslaget som nå ligger på bordet fra Amundsen og Fylkesnes, er et useriøst et.

– Vi er for Nord-Norgebanen. Men kan ikke starte et prosjekt til over 100 milliarder uten en ordentlig utredning.

– Så Ap vil ikke støtte dette forslaget konkret?

– Nei. Nå skal vi behandle det i komiteen når det kommer dit. Det er fullt mulig at vi fremmer et eget forslag som går langs de samme linjene som det som ble nedstemt i høst. Jeg tenker at dette prosjektet burde opposisjonspartiene stå sammen om.

Han kommer samtidig med et stikk til Sp:

– Senterpartiet burde ærlig talt heller bruke sunt bondevett enn å løpe etter Per-Willy Amundsen, sier Skjæran.