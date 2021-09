Med 62, 9 prosent av alle stemmene i Bardu, gjorde Toralf Heimdal og Senterpartiet storeslem i 2019.

Få politikere hadde like god grunn til å være fornøyd som ordføreren i forsvars- og landbrukskommunen i indre Troms.

Nå tyder NRKs siste supermåling før stortingsvalget på at stemningen er en annen. Senterpartiet går ned på landsbasis, men aller mest distriktene.

Sp-ordfører i Bardu i Troms, Toralf Heimdal, innrømmer at de ikke har klart å nå ut. Foto: Sofie Dege Dimmen / NRK

I Troms er tilbakegangen på 9,2 prosentpoeng fra forrige måling fra Norstat for NRK. Det er størst tilbakegang for partiet noe sted i landet.

– Vi har ikke klart å kommunisere ut vår politikk på klima og miljø i stor nok grad. Folk er kanskje usikre der, sier Heimdal.

Også i Sogn og Fjordane går Senterpartiet tilbake med ni prosentpoeng fra forrige måling.

I Møre og Romsdal kan Sps andrekandidat og ordfører i Vestnes, Geir Inge Lien, tape plassen til SV. Foto: Frode Berg / NRK

I Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal, Nordland, Akershus og Buskerud er tilbakegangen på mer enn seks.

Bardu-ordføreren tror mange sitter på gjerdet.

– Har mistet kontrollen

Ekspertene sa det var Vedums retorikk som ga enorm gjenklang i distriktene ved kommune- og fylkestingsvalget i 2019, ikke minst i Bardu.

Etter fire ukers valgkamp har nå Senterpartiet til sammen mistet 87.570 velgere fra forrige måling, sier politisk kommentator i NRK Lars Nehru Sand.

Dersom dette blir resultatet valgdagen, vil tredjekandidat Heimdal bli hjemme i indre Troms.

(F.v.) Odd Nytrøen, Toralf Heimdal, Bjarte Moholt og Asbjørn Solseth diskuterer gjerne politikk på senterkafeen, men påvirket av valgkampen blir kompisgjengen ikke. De har bestemt seg for lenge siden. Foto: Sofie Dege Dimmen / NRK

– Vi har bedre tall nå enn ved stortingsvalget i 2017, men det er klart vi må mobilisere frem mot valgdagen nå.

– Forsvaret, rovdyrsaken og distriktspolitikken er det sagt at Senterpartiet har vunnet velgere på. Hvor har det blitt av de sakene i valgkampen?

– Vi har forsøkt å utfordre de andre partiene på dette, særlig her i Troms, men det har ikke vært lett å få fokus på det. Vi har virkelig prøvd, men har ikke fått noen stor respons, sier Heimdal.

I Finnmark har Senterpartiet siden april ramlet ned fra 35,9 prosent til nå 18,5.

Stortingsrepresentant Geir Adelsten Iversen sier han hele tiden har ment at aprilmålingen var urealistisk.

– Vi ble selvfølgelig glad, men jeg skjønte at det ikke kunne holde inn.

– Men valgkampen i Finnmark har vært utenfor vår kontroll. Det har blitt en rar debatt, sier stortingsrepresentanten.

Geir Adelsten Iversen (Sp) er stortingsrepresentant og førstekandidat fra Finnmark. Foto: Gyda Hesla/NRK

Ble tatt på senga

Iversen sier partiet i valgkampen har vært klare for å diskutere primærnæringene og næringsutvikling. Og å få fiskeressursene tilbake til Finnmark.

– Men det har vært en annen type debatt enn vi var forberedt på. Det har vært helt andre ting enn primærnæringene som har blitt diskutert.

Dersom målingen holder stand etter valget, vil Iversen fortsatt være eneste representanten fra Finnmark. Likevel sier han at han er fornøyd.

Før valget i 2019 drakk partileder Trygve Slagsvold Vedum kaffe med folk i Vardø og trykket nyinnmeldte i partiet i hånda. De firedoblet antall medlemmer i Finnmark det året. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

– Vi hadde 3–4 prosent da jeg begynte for åtte år siden. Jeg vet jeg har sagt at vi vil ha 30 prosent, men det var mest for å motivere. 18,5 prosent er en drøm.

Han mener partiet har tapt velgere på at klimasaken har blitt en stor det av valgkampdebatten.

Klima og miljø er viktig også for Senterpartiet, men:

– Når man legger opp til 30 prosents økning på Co₂ for oss, som ikke kjører elbil, så blir det en rar debatt.

Både Heimdal i Bardu og Iversen i Finnmark mener det var riktig å lansere Trygve Slagsvold Vedum som statsministerkandidat.

– Han følte seg nok litt presset til å si ja til det. Vi ville det, mens Trygve er mer opptatt av sak enn posisjon. Men det var stor enighet i partiet, sier Iversen.

Selv sier Vedum til NRK at han er fornøyd og fokuserer på framgang.

– Vi er det eneste av de fire største partiene som går frem fra stortingsvalget i 2017. Vi ligger an til å gjøre det nest beste valget i partiets historie. Men vi ser at potensialet er større.

Mener Ap har tettet lekkasjen

Valgforsker ved UiT Norges arktiske universitet Jonas Stein mener det er den lokale lista Pasientfokus som nå i Finnmark stjeler betydelige «proteststemmer» fra Senterpartiet.

I Troms mener han forrige måling viste en for høy oppslutning for partiet.

– Men det er en generell trend at Arbeiderpartiet har tettet lekkasjen til Senterpartiet, og at Høyre og Frp mister færre velgere til Senterpartiet enn det de gjorde for et halvt år siden.

Valgforsker ved UiT Norges arktiske universitet Jonas Stein Foto: Anne Sofie Rønnfeldt / NRK

Han mener målingene viser at Senterpartiet ikke har klart å få distriktspolitikken så høyt opp på dagsorden som de ønsker.

Han sier en del av reformene, som regionreformen, har fått tid til å sette seg og derfor ikke lengre er like langt fremme i folks bevissthet. I tillegg mener han klimasaken har satt partiet i en skvis.

– Ved en medgangsbølge er det lett å mobilisere velgere i kjerneområdene. Når det butter litt imot er det relativt sett flere velgere å miste i samme område.