Onsdag hadde 1.322.606 nordmenn forhåndsstemt.

Det er litt over 34 prosent av de stemmeberettigede, og rekord, viser tall fra Valgdirektoratet.

Fredag er den siste dagen er det er mulig å forhåndsstemme.

Om du skal stemme i en annen kommune enn hjemkommunen din, er fredag siste sjanse for å stemme i det hele tatt.

Venter rekordmange stemmer fredag

Den siste uken har over hundre tusen personer forhåndsstemt hver eneste dag.

– Det er veldig mange, absolutt, sier valgforsker og forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning, Johannes Bergh, til NRK.

Likevel tror han det blir avgitt rekordmange forhåndsstemmer på fredag – som er siste mulighet for å stemme før valgdagen mandag 13. september.

I kveld kom også NRKs siste supermåling før valget. Den peker i retning av en knepen seier til venstresiden, men marginene er små. Samtidig ligger alle partiene som i dag er representert på Stortinget over sperregrensen.

Meningsmåling september 2021 for Nasjonal Endring sammenlignet med august 2021 Graf med oppslutning per parti R R: 4,9 % (endring: 0,0 0,0 4,9 % SV SV: 8,9 % (endring: +2,0 +2,0 8,9 % AP AP: 24,7 % (endring: −0,8 −0,8 24,7 % SP SP: 11,9 % (endring: −4,3 −4,3 11,9 % MDG MDG: 4,9 % (endring: +0,6 +0,6 4,9 % KRF KRF: 4,2 % (endring: +1,1 +1,1 4,2 % V V: 4,9 % (endring: +1,6 +1,6 4,9 % H H: 20,4 % (endring: −0,7 −0,7 20,4 % FRP FRP: 12,0 % (endring: +1,1 +1,1 12,0 % Andre partier: 3,1 % Utført av Norstat 31. august.–8. september ― 11 556 svar Les mer om NRKs meningsmålinger

Tror pandemien har mye å si

– Erfaring tilsier at fredagen vil bli dagen med flest forhåndsstemmer. Vi har ikke spurt velgerne om hvorfor de venter såpass lenge, og her er det nok mange ulike forklaringer. En kan anta det skyldes at folk gjerne vil få med seg så mye som mulig av valgkampen før de avgir sin stemme, sier Bergh.

Valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning, Johannes Bergh, sier til NRK han tror fredagen blir den dagen aller flest nordmenn forhåndsstemmer. Foto: Martha Linnea Pukallus / NRK

Det er kommunene som tilrettelegger for forhåndsstemming, og Bergh sier de fleste kommuner har tilrettelagt på en god måte i år.

– I tillegg fører pandemien til at flere velger å forhåndsstemme, sier han.

Han tror mange ønsker å unngå lange køer og trange lokaler på selve valgdagen 13. september. Frykten for å havne i karantene eller isolasjon har også vært avgjørende, tror han.

Store forskjeller mellom kommunene

På fylkesnivå er det flest av Osloborgerne som har avlagt forhåndsstemme, per onsdag kveld, som er de senest tilgjengelige tallene. 38 prosent av befolkningen i fylket har stemt til nå. Lavest antall forhåndsstemmer er registrert i Østfold, hvor 27 prosent av de stemmeberettigede har stemt.

På kommunenivå er Ulvik kommune i Hordaland det stedet flest har forhåndsstemt. Der har 48,3 prosent av innbyggerne allerede stemt.

Samtidig er Kåfjord kommune i Troms den kommunen hvor færrest har benyttet seg av muligheten til å forhåndsstemme – 13,3 prosent har stemt i kommunen.

– Tilgjengeligheten på valglokaler har nok mye å si, mener Bergh.

– I Oslo er det små stemmelokaler i hele byen. Tilgjengelighet er viktig for folk, sier valgforskeren.

Flere stemmer tidligere

Ettersom det er så mange som forhåndsstemmer før årets valg, vil prognosene valgdagen trolig bli preget av forhåndsstemmene, mener Bergh.

Det har vært mulig å forhåndsstemme siden 10. august. Allerede første dag var det over 27 tusen nordmenn som stemte.

– I år er det svært mange som har stemt tidlig i løpet, sier Bergh.

De to første ukene var det over 400.000 personer som kastet sin stemme. Om den trenden fortsetter, tror valgforskeren at politikerne kan komme til å måtte endre måten de driver valgkamp på.

– Det kan hende viktige hendelser i valgkampen må skje tidligere, eller at politikerne må henvende seg til velgerne tidligere enn før, mener han.