Dommen gjelder russiske Vitalij Aleksandrovitsj Rustanovitsj, som ble stanset i kontroll på Storskog grensestasjon i Finnmark på vei til Russland 11. oktober.

I kontrollen på Storskog fant politiet store mengder data på harddisker samt flere droner i bagasjen.

Han er nå dømt til ubetinget fengsel i 120 dager, med fradrag av 49 dager ved domsavsigelsen.

Ifølge dommen har han flydd med drone 47 ganger i Norge i perioden mellom 27. august og 11. oktober.

Saken mot Rustanovitsj, som er russisk og israelsk statsborger, startet i Oslo tingrett 24. november. Han har innrømmet å ha flydd drone i Norge, men sier han ikke visste at dette var ulovlig. Han har ikke erkjent straffskyld.

Han skulle besøke en studievenn som leier ut hytter i Norge og ta bilder, og video av hytter og norsk natur. Studievennen huset Rustanovitsj som betaling for jobben siden han var arbeidsledig.

Han stilte ikke spørsmål til sin studievenn om lovligheten av droneflygning i Norge.

Det var TV 2 som først omtalte dommen.

En annen russer har fått 90 dagers fengsel for å fly drone, mens PST har bedt om det samme for en annen russer. Det vil si at Rustanovitsj har fått en strengere dom.