Lovlig for russere å ta med droner inn i Norge

På få dager er to russere arrestert av politiet etter å ha flydd med droner i Norge. Fotoutstyr er beslaglagt, og politiet har sagt at de blant annet har funnet bilder av norske militære helikoptre.

Den siste tiden har det vært rapportert en mengde mistenkte droneflyvninger, blant annet rundt norske olje- og gassinstallasjoner.

Russere har ikke lov til å fly i Norge, verken med fly eller droner. Det følger av sanksjonene som ble satt i verk etter at Russland invaderte Ukraina. Flygeforbudet er gitt i en forskrift som gjelder over det norske fastlandet, Svalbard og Jan Mayen, i tillegg til luftrommet over norsk sjøterritorium.

Men til tross for forbudet har Tolldirektoratet ingen mulighet til å hindre russere i å ta med seg droner over grensen til Norge.

– Det er ikke i seg selv ulovlig for reisende å ha med droner, men som følge av sanksjonsregimet er det nedlagt begrensninger på droneflyging for russiske statsborgere, skriver Tolletaten i en e-post til NRK, hvor kommunikasjonsdirektør Kim Gulbrandsen oppgis som kilde.

Han ønsker ikke å stille til intervju, og kommunikasjonsavdelingen i Tolletaten har ikke ønsket å la noen fra fagavdelingene svare på spørsmål fra NRK. Men Gulbrandsen understreker at kontrollene ved Storskog grensestasjon er intensivert.

– Både Tolletaten og politiet har intensivert kontrollen på Storskog, og det er et godt samarbeid mellom Toll og politi på stedet, ifølge Gulbrandsen.

Vil ikke forby russere å ta med seg droner

Skal russiske statsborgere få lov å ta med seg droner inn i Norge, selv om de ikke får lov å bruke dem?

Justisminister Emilie Enger Mehl vil foreløpig ikke forby russere å ta med seg droner inn i Norge, men sier de jevnlig diskuterer nye tiltak.

– Vi har en sikkerhetssituasjon som har endret seg betydelig siden krigen brøt ut. Vi kan ikke utelukke verken ytterlige sanksjoner, stengt grense eller å gjøre enda sterkere innstramminger knyttet til unntakene fra sanksjonsregelverket.

Får kjøpt seg droner i Norge

Politimester i Finnmark, Ellen Katrine Hætta, sier et eventuelt forbud ikke vil påvirke deres arbeid.

– Du får kjøpt droner over alt. Det blir ikke noe enklere dersom vi får et forbud, sier Hætta.

Medlem av justiskomiteen for Venstre på Stortinget, Ingvild W. Thorsvik sier partiet må se nærmere på problemstillingen. Et forbud mot salg av droner vil være vanskelig å håndheve, og kan skape en falsk trygghet.

Det er ikke bare droner som er problemet, men også kameraer. Så dersom man forbyr droner, er det fortsatt mulig å finne andre måter å kartlegge skjermingsverdige objekter på, påpeker hun.

Professor i sikkerhetsstudier ved UiT – Norges arktiske universitet, Gunhild Hoogensen Gjørv, synes ikke det er hensiktsmessig å nekte russiske statsborgere å innføre eller kjøpe droner.

– Det blir veldig vanskelig å ha kontroll over. For det andre, og enda viktigere: Det er sikkerhetsmessig ikke fornuftig å fiendtliggjøre alle russere på den måten. Ja, vi må avskrekke dem som mener oss vondt, men vi må samtidig berolige den russiske befolkningen, både her i Norge og utenfor landet, at vi ikke regner dem som fiender, sier Gjørv.