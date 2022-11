Dronetiltalt var på jobbreise for russiske myndigheter: – Jeg ble veldig redd

– Hvis man har en hammer i handa, ønsker man gjerne å slå inn en spiker. Jeg hadde en drone i handa.

Dette svarte den russiske mannen i rettssalen mandag, på spørsmål om hvorfor han hadde flydd med drone i Kirkenes. Han står tiltalt for brudd på sanksjonsforskriften etter å ha flydd med drone på norsk territorium.

Rettssaken går i Nord-Troms og Senja tingrett i Tromsø, der mannen ble pågrepet 15. oktober, en dag etter selve droneopptaket fant sted.

Siden da har han sittet i varetekt på samme sted som en annen dronetiltalt russer, oligarksønnen Andrey Yakunin. Yakunins rettssak starter tirsdag.

Mandag ble også Norges ambassadør kalt inn på teppet i Moskva. Årsaken skal være nettopp det at flere av deres borgere har blitt pågrepet for å fly drone. De kaller pågripelsene for «russfobisk», ifølge nyhetsbyrået Tass.

Mannen forklarte mandag i retten at hans arbeidsgiver, et russisk tilsynsorgan for miljø, teknologi og kjernekraft, betalte for reisen. Han var på vei til Svalbard for å gjennomføre en årlig inspeksjon av gruvedriften i den russiske bosettingen Barentsburg, sa han.

Mannen sa han har foto og droneflyvning som hobby.

Bildet viser Sydvaranger gruve i Kirkenes. Mannen jobber selv med å inspisere blant annet gruver i sikkerhetsøyemed. Oversiktsbilde over Kirkenes Mannen fortalte i retten at han blant annet så en russisk båt i Kirkenes, og ønsket å fange bilder av den med dronen. Nok et oversiktsbilde over Kirkenes.

Tror det er gjort på hobbybasis

Påtalemyndigheten har ingen holdepunkter for at mannen kan ha vært i Norge med spionasje eller etterretning som formål.

PST mener likevel at denne typen saker er viktig å markere med ubetinget fengsel grunnet såkalte allmennpreventive hensyn.

– Det er viktig å markere dette med ubetinget fengsel for å unngå at det blir flere tilfeller av droneflyvning av russiske borgere, sier politiadvokat Kathrine Tonstad til NRK.

Kathrine Tonstad representerer PST i rettssaken. PST mener mannen må dømmes til ubetinget fengsel. Foto: Knut Anders Finnset / NRK

PST mener imidlertid ikke at mannens rolle som inspektør i et russisk statlig organ er av relevans i denne saken.

– Slik vi ser det er det en tiltalt som har brukt drone til ren hobbybruk. Han liker å ta bilder. Det er ikke noen påstand om at det ligger noe mer bak i denne saken. Stillingen hans er ikke så konkret relevant i forhold til dronebruken, sier Tonstad.

Fakta om flyforbudet Ekspandér faktaboks Det har siden 28. februar 2022 vært flyforbud for russiske flyginger i norsk luftrom. Forbudet gjelder for alle typer flyging, for eksempel kommersielle ruteflyginger, helikopterflyging og flyging med droner. Restriksjonene innebærer at det ikke er tillatt å fly til/fra eller over Svalbard, Jan Mayen og det norske fastlandet. Restriksjonsområdet omfatter også luftrommet over norsk sjøterritorium (havområdet fra grunnlinjene ut til 12 nautiske mil). Mellom de restriksjonsområdene som er etablert, er det internasjonalt luftrom der alle fly har anledning til å fly, også russiske. Restriksjonene gjelder for alle fly operert av russiske flyselskaper, inkludert der det foreligger code-sharing med andre flyselskaper, og uavhengig av om flyene er registrert med russisk eller utenlandsk registreringsmerke. Code sharing, eller på norsk rutesamarbeid, er en samarbeidsavtale mellom to eller flere flyselskaper hvor for eksempel ett flyselskap selger billetter til flygingen, og et annet faktisk gjennomfører flygingen. I tillegg vil restriksjonene gjelde for ethvert fly eid, innleid (chartret) eller på annen måte kontrollert av russiske statsborgere eller selskaper. Utenriksdepartementet kan etter søknad dispensere fra flyforbudet, for eksempel for humanitære flyginger. Nødlandinger er ikke omfattet av forbudet. Kilde: Luftfartstilsynet.

– Ingen reaksjon i grensekontrollen

Det man har bevis for, og som mannen har erkjent, er at han har flydd med drone på norsk jord. Som russisk statsborger er det ulovlig.

Mannen forklarte at han har foto som hobby. I tillegg til dronebildene har han også fotografert inne på og rundt Tromsø lufthavn, og tatt bilder av Bell-helikoptre i Kirkenes. Han forklarte også at han har en spesiell interesse for luftfartøy, og ifølge han er flyplassen i byen han bor i utsmykket med bilder som han har tatt.

Mannen fortalte at han selv, hans kone og deres familier kommer fra Donetsk, som i dag ligger i Ukraina. Under deres oppvekst var dette en del av Sovjetunionen. Han har tjenestegjort i det russiske forsvaret, og tok sin utdannelse der.

Da unionen gikk i oppløsning ble mannen automatisk ukrainsk statsborger. Han søkte raskt om russisk statsborgerskap isteden, og fikk innvilget det, fortalte han.

Ola Larsen er mannens forsvarer. Han mener en eventuell straff må reflektere at mannen har kun har flydd drone ved én anledning. Foto: Knut Anders Finnset / NRK

Tiltalte hevdet også at ingen i grensekontrollen på Storskog reagerte eller kommenterte på at han hadde med seg en drone inn i Norge, til tross for at alle eiendeler ble kontrollert.

Ingen skal ha opplyst ham om at droneflyging var forbudt for ham som russisk statsborger.

På bakgrunn av dette kunne ikke mannen vite at det ikke var tillatt for ham å fly med drone i Norge, forklarte hans forsvarer Ola Larsen.

Larsen mener at en eventuell straff bør være mildere enn den som ble gitt i saken som gikk i Hordaland tingrett tidligere i november. Der ble droneflyveren dømt til 90 dagers ubetinget fengsel.

Han hadde flydd drone på 16 ulike steder, mens mannen som står tiltalt i Tromsø kun har flyøyet på ett sted på samme dato, i Kirkenes.

– Familien lider

Noen av dronebildene skal den tiltalte mannen ha delt i det russiske sosiale mediet VK. Dette vitner om at han ikke visste at det var ulovlig, mener tiltalte og forsvareren.

Da mannen ble oppsøkt av politiet ble han redd, og slettet dronebildene fra kontoen sin. Likevel ligger noe av billedmaterialet fra turen til Norge ute på internett, tror han.

– Da det gikk opp for meg at jeg hadde gjort noe som var forbudt for russiske borgere ble jeg veldig redd. Jeg husker ikke helt hva jeg gjorde da, sa mannen i retten om da politiet oppsøkte og senere pågrep ham.

– Jeg hadde ikke tatt med dronen dersom jeg visste at jeg ikke kunne bruke den i Norge.

Mannen viste også til at hans familie har havnet i en vanskelig situasjon som følge av saken. Han fortalte at han er eneforsørger for familien med kone og to mindreårige barn, og ville ikke ha utsatt dem for en slik risiko dersom han visste om reglene.

Nå er de uten inntekt og har det vanskelig, ifølge ham.

Mannen hadde med seg bilder av seg selv og sønnen, og var tydelig påvirket og gråt da rettssakens første dag var over.

PST mener til syvende og sist at mannen selv burde ha vært klar over flyforbudet.

Tirsdag skal PST presentere det de mener vil være en rimelig straff for mannen.

Tiltalte ønsket ikke å la seg intervjue av NRK. Alle sitater fra tiltalte er gjengitt fra hans forklaring i rettssalen.