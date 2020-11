Regjeringen vil kjøpe flyruter for én milliard kroner

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Selv om Teams gjør noe, må du også kunne møte kundene dine, sier direktør i Hammerfest næringsforening, Espen Hansen.

Det siste halvåret har koronapandemien sørget for at digitale plattformer som Teams har erstattet mange fysiske møteplasser. For flybransjen har det ført til et elendig passasjergrunnlag, få avganger og skyhøye billettpriser.

Derfor foreslår regjeringen nå å øke bevilgningen til flyrutekjøp i statsbudsjettet for 2021.

Økning på én milliard kroner skal sikre ruter der det er ikke er lønnsomt for flyselskaper å drive kommersielt. I dag er det Widerøe som flyr FOT-rutene i Norge på anbud fra regjeringen.

Men Espen Hansen i Hammerfest mener at støtten til Widerøe ikke er nok – også de kommersielle flyrutene i nord må få økte midler.

– En tur til Tromsø koster fort 2700 kroner hver vei. Det er utfordrende for et allerede hardt prøvet næringsliv. Det bekymrer oss, sier næringsdirektøren.

Han får støtte av fylkesråd for samferdsel, Kristina Hansen (Ap) som mener at flytilbudet i Norge – og spesielt i nord – består av både FOT-ruter og kommersielle ruter.

Direktør Espen Hansen i Hammerfest Næringsforening etterlyser støtte til kommersielle flyruter. Foto: Hammerfest Næringsforening

Siste fly går klokken 17

Stortinget har til sammen bevilget 2 milliarder kroner for å ivareta nødvendige transportbehov i 2020. Samferdselsdepartementet opplyser at de har kjøpt et minstetilbud av flyruter på strekninger som før virusutbruddet ble drevet på kommersielle vilkår, samt gitt mer kompensasjon til de eksisterende FOT-rutene.

Dette er FOT-rute Ekspandér faktaboks En ordning der staten kjøper transport på flyruter som ikke kan drives bedriftsøkonomisk lønnsomt.

Der markedet alene ikke gir et tilfredsstillende flyrutetilbud kan Samferdselsdepartementet, for å sikre et godt flytilbud over hele landet, kjøpe flyrutetjenester etter en offentlig konkurranse blant flyselskapene og pålegge såkalte forpliktelser til offentlig tjenesteytelse (FOT) på flyruter (der det stilles krav til billettpris, kapasitet, frekvens, ruteføring mv.). (Kilde: Samferdselsdepartementet)

Den ene milliarden som nå foreslås av samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) er imidlertid ikke nok, tror fylkesråd for samferdsel i Troms og Finnmark, Kristina Hansen (Ap).

– Jeg vet ikke hvor langt en milliard strekker til. Dette handler om å opprettholde en bransje som står i fare for å gå konkurs, sier Hansen.

Ifølge Hansen har ikke folk i nord et reelt reisealternativ fordi de ikke har jernbane. De store avstandene gjør det umulig å gjennomføre dagsturer.

Mellom Alta og Tromsø, fylkets to største byer, må man belage seg på over fem timer i bil.

– I dag går det ikke noe fly mellom Tromsø og Alta etter klokka 17. Det er altfor tidlig. Det er et forringa tilbud til folk, sier Hansen.

– Mye i regionen har hovedkontor i Tromsø. Vi må kunne møtes for å knytte dette store fylket sammen.

– Vi frykter at flyselskapene går konkurs. Uten dem har vi ingenting, sier fylkesråd for samferdsel, Kristina Hansen. Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK

Vil sikre flybransjen

Samferdselsråden i Troms og Finnmark er krystallklar på at staten må inn med penger for å redde de kommersielle rutene for å opprettholde totaliteten i flytilbudet.

Ifølge Hansen har dialogen med samferdselsminister Knut Arild Hareide vært god. Hun opplever at departementet har et genuint ønske om å sikre befolkningen et tilbud, samtidig etterlyser hun mer penger.

I første omgang foreslås én milliard kroner – uten konkrete lovnader om hvor og hvilke flyruter.

– Vi vil forlenge muligheten til å kjøpe ruter, og dermed sørge for å opprettholde et tilstrekkelig flytilbud for de reisende fram til markedene normaliserer seg. Dette er regjeringens hovedmål på kort sikt, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) i en pressemelding.

– Fly er en sentral del av transporttilbudet i et langstrakt land som Norge, og vi ønsker å sikre en konkurransedyktig norsk luftfartsbransje også etter korona, sier Hareide.

– Det er viktig å sikre et godt flyrutetilbud i hele landet også til neste år, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF). Foto: Helena Viktoria Johnsen / NRK

Liten effekt for næringslivet

I Hammerfest håper Espen Hansen nå på direkte støtte til de kommersielle flyrutene mellom Tromsø og Hammerfest.

Han viser til at staten allerede kjøper flyruter fra Widerøe mellom de to byene, men sier at det så langt ikke har ført til lavere priser for næringslivet.

– Tiden er moden for å se på støttekjøp for å få ned prisene. Vi ønsker ikke ta penger fra distriktene, men styrke satsingen for å få oss skikkelig ut av korona nå.

Det vil hjelpe næringslivet som nå befinner seg i en situasjon hvor hver krone teller.

– Det er ikke nok kapasitet lokalt slik at du må ha inn folk. Nå er det veldige høye kostnader for å ta inn folk direkte til Hammerfest.