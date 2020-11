Norwegian tapte nesten en milliard i sommer

Tredje kvartal er vanligvis en lukrativ periode for flyselskapene. Juli, august og september betyr normalt sett sommerferie og mye reising for nordmenn – men ikke i år.

NRKs økonomikommentator Cecilie Langum Becker sier den store spenninga nå er knyttet til hvor lenge flyselskapet Norwegian kan klare seg når de blør penger. Foto: Privat

– At de går på et underskudd på nesten en milliard, forteller hvor få som har reist i denne perioden, og hvor dramatisk koronasituasjonen er for selskapet, sier NRKs økonomikommentator Cecilie Langum Becker.

Norwegian og resten av luftfartsbransjen er i en dyp og langvarig krise på grunn av koronapandemien. Ved slutten av første kvartal hadde Norwegian 4,98 milliarder kroner i kontanter. Nå er de nede i 3,4 milliarder kroner.

Pengekassa i ferd med å gå tom

– De brenner ganske mye penger. Fremover er de ventet å bruke opp mellom 300 og 500 millioner kroner i måneden, sier Becker.

Mandag ble det klart at norske myndigheter avslår en søknad fra Norwegian om flere milliarder kroner i krisehjelp. Ifølge næringsministeren ville det ikke være forsvarlig å bruke så mye penger på ett selskap.

Dermed ser framtida dyster ut for det gjeldstynga selskapet. 1600 ytterligere ansatte ble permittert. Selskapets konserndirektør kunne ikke utelukke at avslaget betyr kroken på døra.

– Kassa er i ferd med å gå tom. De kan klare seg en stund til, men de er helt avhengig av å få inn mer penger ganske kjapt, sier Becker.

Ifølge Norwegians konserndirektør Jacob Schram trenger selskapet hjelp til å komme seg gjennom vinteren og fram til sommeren 2022. Da tror selskapet at flytrafikken skal ta seg opp igjen.

Siden staten har sagt nei til enda mer penger, må Norwegian nå gå til sine eiere og de som de skylder penger for å få til en løsning.

– Det kan bli vanskelig, samtidig så er kreditorer og aksjonærer interessert i å få på plass en løsning som gjør at Norwegian ikke går konkurs, sier NRKs økonomikommentator.

Gjeld tynger Norwegian

Professor emerita Eli Moen ved BI mener avslaget om mer støtte fra regjeringa er dramatisk for Norwegian.

Hun sier flyselskapet sliter mer enn de andre norske selskapene fordi de gikk til innkjøp av flere hundre nye fly for noen år siden.

– Norwegians nye ledelse har jobbet beinhardt for å rette opp den finansielle miseren og foretatt en del kloke beslutninger. De var på vei, men koronakrisen satte en stopper for denne oppretningen, sier professor emerita ved BI, Eli Moen. Foto: NRK

– Det medførte en enorm gjeld, samtidig som de ikke klarte å senke enhetskostnadene. Resultatet ble katastrofalt, sier Moen.

Ifølge Norwegian selv var de på vei til å bli lønnsomme igjen i februar da koronapandemien rammet.

– Norwegians nye ledelse har jobbet beinhardt for å rette opp den finansielle miseren og foretatt en del kloke beslutninger. De var på vei, men koronakrisen satte en stopper for denne oppretningen, sier BI-professoren.

– Andre selskaper, som SAS, har også strevd som følge av krisen?

– Ja, men de har aldri vært så langt utpå som Norwegian.

Før krisa hadde Norwegian nesten 10.000 ansatte og totalt 154 fly. Etter siste permitteringsrunde er det kun rundt 500 ansatte i arbeid og seks fly i aktivitet.

Norwegian avviser at de er i gang med å avvikle selskapet, men sier de arbeider med å finne andre løsninger.