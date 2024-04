– Fint at de prøver å rydde opp

SV:

– Dette holder ikke. Det er utrolig skuffende at utdanningsministeren ikke tar utfordringene for spesielt læreryrket på alvor. Jeg hadde håpet at regjeringen skulle komme med politikk som gjør at vi kan få flere folk inn i yrker hvor folk nå springer beina av seg, sier utdanningspolitisk talsperson i SV, Grete Wold.

– Det blir håpløst naivt å videreføre karakterkravet til lærerutdanningene, når vi mangler tusenvis av mennesker for å ta vare på ungene våre. Skal det fortsette sånn, så kommer vi til å slite med å ha folk til å undervise elever, påpeker hun.

Rødt:

– Jeg hadde håpet at regjeringen skulle stenge døren for alle tilleggspoeng, men nå står den på gløtt. Det ryddigste hadde vært å kvitte seg med alle, i tråd med det utvalget foreslo. Nå åpner regjeringen for nye dragkamper mellom ulike interesser for at nettopp de skal få tilleggspoeng, det tror jeg ingen er tjent med, sier leder av utdanningskomiteen, Hege Bae Nyholt.







Venstre:

– Venstre mener det er helt feil medisin på rekrutteringsutfordringene å fjerne kravene til sykepleierutdanningene. Vi vet at de ferdighetene studentene sitter på ved begynnelsen av studiet påvirker hvilken kompetanse de sitter igjen med ved slutten av studiet. Som sykepleier må du håndtere medikamenter som krever nøyaktighet ved utregning av riktige doser. Å svekke kravene til den forhåndskunnskapen i matematikk som studentene skal besitte ved sykepleierstudiet, er å gjøre seg selv en stor bjørnetjeneste. Dette frykter jeg er en stor tabbe av regjeringen, og Sykepleierforbundets tidligere kritikk av dette forslaget bør understreke alvoret, sier nestleder i Venstre Abid Raja.

– Det er på høy tid at noe gjøres med opptakssystemet til høyere utdanning, og noen av regjeringens forslag er fornuftige, og noe som Venstre støtter. Det går blant annet på å fjerne alderspoeng og kjønnspoeng, men regjeringen hopper bukk over det viktigste spørsmålet når det gjelder opptakssystemet, nemlig studiestedenes autonomi. Venstre mener at universitetene og høyskolene burde få mer makt til å bestemme over sine egne opptak. Det kan tenkes at studiestedene vil opprette kvoter, at de vil legge opp til motivasjonsbrev og til og med intervjuer for å ta inn studenter. Da slipper man å bli like bundet av rene krav til karaktersnitt, og man kan se nærmere på hver students realkompetanse og motivasjon til å begynne på enkelte studier. Men dette er noe som hvert enkelt studiested er best egnet til å bestemme selv, men det vil dessverre ikke regjeringen gjøre noe med i dag, og det mener jeg er en tapt mulighet til å skape et bedre og mer fleksibelt opptakssystem, sier han.

Fremskrittspartiet:

Himanshu Gulati, Frps utdanningspolitiske talsperson, er fornøyd med at regjeringen i stor grad ikke foreslår de radikale forslagene fra Opptaksutvalget til ny organisering av opptak til høyere utdanning. Han er likevel sterkt kritisk til at regjeringen foreslår å opprettholde kjønnskvoter og fjerner karakterkravet for sykepleierutdanningen.

– Dette ble heldigvis ikke så ille som vi fryktet, særlig fordi regjeringen skroter Opptaksutvalget sitt forslag om at det ikke skal være mulig å forbedre karakterene fra videregående. Det kan være en rekke årsaker til at enkelte trenger å bedre enkelte karakterer, og det er derfor viktig at privatistordningen bevares, sier Himanshu Gulati.

Gulati er overrasket over at regjeringen foreslår å fjerne karakterkravene for sykepleierutdanning, og ikke har lyttet til Norges Sykepleierforbund og sykepleierstudentene som har vært klar på at kravet om karakteren tre i norsk og matte er viktig for å få faglig sterke studenter.

– Jeg er nesten litt sjokkert over at de vil fjerne karakterkravene for å komme inn på sykepleierutdanningen uten å lytte til sykepleierne sine innspill. I et yrke der pasientbehandling og korrekt dosering av medisiner er svært sentrale bestanddeler er språkforståelse og god tall- og matematikkforståelse svært viktig. Ikke bare svekker man sykepleieryrkets status ved å fjerne kravet, man svekker også tilliten til helsevesenet og skaper utrygghet for pasientene, avslutter Gulati.

Arbeiderpartiet:

– I dag har vi opptaksregler som fører til at for mange unge bruker for lang tid på å komme i gang med studiene. Dette rydder vi opp i, og nå blir det mer fornuftige opptaksregler. Det vil unge over hele Norge tjene på. Jeg er stolt av at Ap/Sp-regjeringen tar tak i problemene med dagens opptakssystem, sier utdanningspolitisk talsperson i AP, Elise Waagen.

– Vi trenger særlig flere sykepleiere og lærere. Derfor avvikler vi høyresidens kunstige karakterkrav i norsk og matte for sykepleieutdanningen. På lærerutdanningene gir vi utdanningsinstitusjonene mulighet for dispensasjon fra opptakskravene i særlige tilfeller. Slik skal ikke karakterkravene hindre motiverte kandidater fra å søke, samtidig som vi sikrer god kvalitet i utdanningen. Når høyresiden vil kreve minst karakteren 4 i matte for å bli norsklærer, viser det at de ikke forstår skolehverdagen i Norge. Med dette grepet sikrer vi norske elever flere lærere med lærerutdanning, sier Waagen.

– Slik systemet har vært har det gått inflasjon i tilleggspoeng, og alderspoeng er et hinder for at unge kan komme i gang med studier de ønsker. Hverken samfunnet eller de unge er tjent med et system som holder unge i en ventesone før de kan komme inn på drømmestudiet. Jeg er glad for at dette ryddes opp i, understreker Waagen.