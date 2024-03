Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Studenter og forskere ved UiT Norges arktiske universitet forsker på hvordan kunstig intelligens (KI) kan brukes for økt læring.

En undersøkelse viser at nesten 1 av 3 har brukt KI-tjenester i skole-, studie- eller jobbsammenheng det siste året, med ChatGPT som den mest brukte tjenesten.

– Jeg tror nok de fleste studenter bruker KI. Men mange bruker det nok ganske simpelt, sier Leah Cayenne Gelhausen (22).

Hun er en av 20 studenter i et forskningsprosjekt som skal finne ut mer om hvordan studenter kan bruke kunstig intelligens for økt læring.

– Det handler om hvordan du bruker det, sier Ilya Taksis (23), som også er del av forskningsprosjektet på UiT Norges arktiske universitet.

– ChatGPT er jo et fantastisk verktøy til å løse arbeidskrav. Man får svarene med en gang, sier Chris Jensen (21).

– Men er det en bra måte å bruke dette på?

– Nei, absolutt ikke. Ikke for egen læring.

– Det er det vi prøver å finne ut av – hvordan dette heller kan være et nyttig verktøy for oss studenter enn en snarvei for å løse et arbeidskrav, sier Gelhausen.

Så mange bruker det

Nær 1 av 3 har brukt KI-tjenester i skole-, studie- eller jobbsammenheng det siste året, viser en fersk undersøkelse.

Den er gjennomført av Norstat på vegne av NRK i et representativt utvalg på 1000 mennesker.

2 av 3 svarer at de ikke har brukt noen av KI-tjenestene, mens 4 prosent svarer at de ikke vet.

Den klart mest vanlige tjenesten er ChatGPT. Den har nesten 1 av 4 brukt.

Blant 18-29-åringene er det 6 av 10 som har brukt ChatGPT til skole, studier eller jobb.

I denne aldersgruppen svarer bare 1 av 3 at de ikke har brukt noen av tjenestene.

– Superkraft

Robert Isaksen, førsteamanuensis i universitetspedagogikk ved UiT står bak forskningsprosjektet med KI-studentene.

– Noen studenter bruker KI til å lage quiz-spørsmål, tankekart, og illustrasjoner, eller til å foreslå gode kilder. Andre bruker bare verktøyene som en samtalepartner, forteller Isaksen.

Men det krever trening å bli god til å utnytte verktøyene, forklarer han.

– Du må bruke litt tid på å lære deg å stille gode spørsmål. Hvis ikke får du heller ikke gode svar.

Underveis i prosjektet har studentene skrevet læringsdagbøker.

Isaksen forteller at mange synes det er knotete å bruke i starten.

– Så kommer de til et punkt hvor de syns at mulighetene dette gir er helt sinnssyke – litt som en superkraft, sier han.

Men for mange forsvinner entusiasmen litt. Etter hvert opplever de svarene KI-en gir som generiske og upresise, forteller Isaksen.

Utfordrer moralen vår

– Vi som har undervist en stund ser at disse tekstene blir veldig glatte og overfladiske. De blir rett og slett mindre interessante, sier professor i pedagogikk ved UiT Mariann Solberg.

– Utfordrer dette studentenes moral?

– Ja, det vil jeg si. Nå kan vi alle, på en lettvint måte, fremstille oss selv på en uriktig måte. Det gjør noe med selvbildet og selvfølelsen vår.

Undersøkelsen fra Norstat viser at 1 av 8 mellom 18 og 29 år har brukt KI til noe de er usikre på om skole, studiested eller arbeidsplass tillater.

Bare 4 prosent i aldersgruppen svarer at de har brukt det til noe de vet at ikke er tillatt.

Sparte en dag med arbeid

– På universiteter rundt i verden har mange gått tilbake til eksamen med penn og papir fordi de er så redd for juks, sier førsteamanuensis Isaksen.

Han tror ikke det er riktig måte å løse problemene på.

Isaksen mener universitetene må stille seg spørsmålet: Hvilken verden er det vi skal forberede studentene på?

– Når svaret på dette spørsmålet er klarere for oss kan vi se på hvilken eksamenstype som gir mest mening.

Det er stadig flere ansatte ved universitetene som ser mulighetene KI gir, tror Isaksen.

– Selv har jeg brukt det til å lage eksamensoppgaver, og det sparte jeg en hel dag arbeid på. Jeg fikk til og med tilbakemeldinger fra en kollega om hvor god oppgaven var.

Student Gelhausen svarer:

– Så Robert lager eksamensoppgaver med ChatGPT, og så svarer vi studenter med ChatGPT.

– Det føles litt som å gå på tomgang, det går bare rundt og rundt uten at det blir noe læring av det.

Hun syns det er vanskelig å vite hvor de etiske grensene går.

– Som fysioterapistudent er det for eksempel lett å bruke verktøyene når jeg skal skrive en journal, men da laster jeg jo egentlig opp persondata som ikke skal deles.

– Levende vurderinger

Professor Solberg erkjenner at det kan være vanskelig å vurdere hvor de etiske grensene går for hva som er innafor av KI-bruk og ikke.

– Vi må gjøre disse vurderingene sammen med studentene. Det er ingen absolutte grenser, og dette er levende vurderinger vi må gjøre hele tiden.

Professoren mener likevel at hovedutfordringen med KI på universitetet er at studentene ikke lærer det de skal hvis de bare lener seg på teksten verktøyene gir.

– Og det er jo nettopp det vi trenger, at de posisjonerer seg selv i faget, tar stilling og former ny kunnskap gjennom arbeidet de gjør, sier hun, og legger til:

– Det er jo det vi vil ha, og det som er grunnen til å studere.

De tre studentene har tips til deg som er litt ferskere i KI-verden:

Forskerens råd til uerfarne KI-brukere Ekspander/minimer faktaboks Prøv det ut og se hva det kan gjøre.

Vær klar over at du kanskje ikke stiller de rette spørsmålene.

Snakk med andre som har brukt verktøyene mer, og få hjelp av dem.

Vær klar over hvilke grenser verktøyene har, og at disse grensene flyttes i utrolig hastighet. Kilde: Robert Isaksen, førsteamanuensis i universitetspedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet.