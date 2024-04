Kjelder til NRK: Hoel skrotar alders- og kjønnspoeng

Fredag klokka 10 legg statsråd for forsking og høgare utdanning Oddmund Hoel (Sp) og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) fram forslaget som regjeringa har jobba med i lengre tid.

Det blir lagt opp til mange endringar for ungdom som skal bli studentar i framtida.

Målet er forenkling.

Færre tilleggspoeng

NRK har fått stadfesta frå ei rekke ulike politiske kjelder dei viktigaste endringane som blir foreslått. Nettavisa Khrono var først ute med å omtale fleire av desse endringane onsdag:

Alderspoeng blir fjerna

Kjønnspoeng blir fjerna

Tilleggspoeng for folkehøgskule blir fjerna

Tilleggspoeng for framandspråk fell bort

Ikkje lenger karakterkrav til sjukepleiar-utdanninga

ENDRING: Statsråd Oddmund Hoel (Sp) foreslår omlegging av opptaksreglane. Foto: Milana Knezevic

– Alderspoenga står nok øvst på lista over dei tilleggspoenga vi ser kritisk på, har statsråd Hoel tidlegare forklart. Han sa dette då han vitja Politisk kvarter i januar like etter at han var utnemnd til minister.

Regjeringa legg fram éi stortingsmelding om opptak til høgare utdanning og ei eiga melding om profesjonsutdanningane.

Hoel vil ikkje kommentere konkret kva forslag som kjem før han har lagt dei fram fredag.

Kjønnspoeng har vore ei ordning der søkarar som er av eit klart underrepresentert kjønn, har fått tilleggspoeng. Dette blir erstatta av kjønnskvoter på studiar der balansen er skeiv.

Eitt argument for kvotar har vore at det i større grad enn poeng sikrar at dei beste søkarane innanfor kvar kvote kjem inn.

Det har også vore mykje diskusjon om karakterkrava på 3 i norsk og matte frå vidaregåande for å kome inn på sjukepleiar- og lærarutdanning. Kravet ligg altså an til å forsvinne frå sjukepleiarutdanninga.

Men ikkje total omlegging

Men NRK veit at det blir ikkje ei så fullstendig omlegging og forenkling som vart foreslått i desember 2022 i ein rapport som vart levert til Kunnskapsdepartementet.

Forslaget som regjeringa har hatt på bordet, gjekk ut på å fjerne absolutt alt av tilleggspoeng. Utvalet, som var leia av tidlegare Arbeidarparti-politikar Marianne Aasen, ville dessutan at det ikkje skulle vere mogleg å forbetre karakterar etter vidaregåande, men at ein kunne få ein ny sjanse gjennom ei opptaksprøve.

Etter det NRK erfarer vil regjeringa bevare:

Realfagspoeng

Karakterkrav for å kome inn på lærarutdanning

Kjelder med kunnskap om saka fortel at regjeringa heller ikkje går så langt som å innføre ei slik opptaksprøve som var foreslått. Opplysningane NRK har fått, stemmer med det Khrono erfarer.

Dermed vil det truleg fortsatt vere mogleg å ta opp att fag etter vidaregåande for å forbetre karakterar.

Hoel har tidlegare sagt at det bør kunne finnast ein andre sjanse etter vidaregåande, og at det ikkje er så mange som forbetrar karakterar som privatist som han trudde.

Verneplikt-dilemma

Forslaget om endring av opptakssystemet blir lagt fram same dag som regjeringa presenterer sin langtidsplan for Forsvaret. Det er allereie varsla at fleire skal avtene verneplikt i åra som kjem.

Eitt av forslaga i rapporten frå 2022 var å fjerne dei to tilleggspoenga ein får for å avtene verneplikt også.

Men fleire som er informert om den komande stortingsmeldinga, peikar på at det ikkje er tida for å endre dette når Forsvaret skal ruste opp.

Etter det NRK forstår, kan det kome nokre justeringar på ordninga, men ein bevarer i hovudsak at ein får «betalt» for eit år i Forsvaret.