Vil øke inntaket av vernepliktige med 50 prosent

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp), justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) la fram nyheten tirsdag formiddag på Terningmoen i Elverum.

Når Forsvaret nå skal styrkes og vokse, vil regjeringen trappe opp inntaket av vernepliktige med rundt 50 prosent.

– Antallet skal øke med 4500, fortalte forsvarsminister Bjørn Arild Gram på en pressekonferanse på Terningmoen ved Elverum.

Planen er at antallet vernepliktige skal øke gradvis hvert år fra om lag 9 000 i dag til cirka 13.000 i 2036.

Trygve Slagsvold Vedum, Bjørn Arild Gram og Emilie Enger Mehl besøkte Terningmoen leir tirsdag formiddag. Foto: NTB

Nyheten som statsrådene la fram er første innhold fra langtidsplanen for Forsvaret.

Det er ventet at regjeringen skal legge fram forslaget til langtidsplan (2025–2028) for Forsvaret på fredag.

Investerer milliarder

Det skal investeres flere milliarder kroner i Forsvarets anlegg på Terningmoen.

Dette gjøres for å kunne ta imot 1800 rekrutter fire ganger i året, fra om lag 300 i dag.

Grunnutdanningen av soldater skal flyttes ut av de operative avdelingene i Hæren og samles med hovedsete på Terningmoen i Elverum.

Rekruttutdanningen på Terningmoen skal utvides gjennom «modernisering og nyetablering av kapasiteter i leirområdet og dimensjoneres», opplyser regjeringen.

Regjeringen vil nå investere milliarder i Forsvarets anlegg på Terningmoen i Elverum. Foto: NTB

– Folkene er Forsvarets viktigste ressurs. Vi må ha nok folk med rett kompetanse til rett tid. Den videre oppbyggingen av Forsvaret krever at vi øker utdanningskapasiteten. Vi er allerede godt i gang med tiltak, men vi vil trenge flere folk med fagmilitær kompetanse fremover, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Mens rekruttutdanningen på Madla i Stavanger videreutvikles og moderniseres for å dekke økte behov for vernepliktige også i Sjøforsvaret og Luftforsvaret.

Rekruttutdanning på Høybuktmoen for grenseoppdraget, og Sessvollmoen for militærpolitiet videreføres.

– Må styrke egen forsvarsevne

Forsvarsminister (Sp) peker på den nåværende sikkerhetspolitiske situasjonen som en viktig årsak til den store økningen av vernepliktige.

– Vi er nødt til å styrke vår egen forsvarsevne og beredskap. Da trenger vi flere folk, sier Bjørn Arild Gram.

Trygve Slagsvold Vedum og Bjørn Arild Gram på Terningmoen leir tirsdag formiddag. Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) mener dette er viktig satsing for Norge og Forsvaret.

– Dette er fordi vi trenger et sterkere nasjonalt forsvar, derfor flere vernepliktige. Det betyr mye for forsvaret i Norge, også betyr det mye for regionen her at man får mer virksomhet, sier Vedum.

For å ta imot flere rekrutter på Terningmoen er det behov for mellom 90 og 100 flere ansatte, opplyser Gram til NRK.

Kommunikasjonssjef i Forsvaret, Eystein Kvarving, sier på vegne av forsvarssjefen at de ikke vil kommentere det som er lagt fram på Terningmoen før planen presenteres fredag.

På tilbudssida

Aktivitetssenteret Terningen Arena i Elverum sier at de har ledig tomteplass å tilby Forsvaret i forbindelse med den kraftige økningen i militær virksomhet i området.

– Vi er på tilbudssida og vil møte behovet til forsvaret.

Det sier Eli Sætersmoen som er styreleder i Terningen Arena Holding.

Eli Sætersmoen, styreleder i Terningen Arena Holding. Foto: NCE Heidner Biocluster

Ifølge henne er det en målsetting å kunne legge til rette for at både militæret og sivile skal kunne bruke idrettsanleggene.

– De kan deles på ulike tider av døgnet. For eksempel kan forsvaret bruke dem på dagtid, og idretten på kvelden og i helgene, sier hun.

Per nå har ikke Terningen Arena Holding ledig kapasitet til forsvaret, og Sætersmoen forteller at de vil måtte bygge nytt.

Ifølge henne er det for tidlig å si noe om hvor mange nye arbeidsplasser dette vil føre til.

Skal styrke Forsvaret

Regjeringen har lovet et tosifret antall ekstra milliarder til Forsvaret i den nye forsvarsplanen.

Bakgrunnen er den spente sikkerhetssituasjonen i Europa, hvor Norges naboland Russland har gått til krig mot et annet naboland, Ukraina.

– Vi legger fram vår langtidsplan som kommer til å være den første planen der Natos toprosentmål er inne, sa Trygve Slagsvold Vedum (Sp) den gang.

«Nå kommer den største satsingen på forsvaret i Norge siden andre verdenskrig», erklærte statsminister Jonas Gahr Støre i februar.

– Norge har behov for å styrke forsvaret sitt. Vi har styrket det med 40 prosent siden vi kom i regjering, men nå må vi gjøre et større grep for flere år framover, sa Støre.