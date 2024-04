Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Tidligere leder av justiskomiteen, Per-Willy Amundsen (Frp), forsvarer sine kontroversielle ytringer på Facebook, som førte til politianmeldelse fra fire enkeltpersoner.

Amundsen trakk seg som leder av justiskomiteen 10. mars etter dialog med partiledelsen.

Oslo politidistrikt opprettet 12. mars straffesak mot Amundsen, men valgte å henlegge saken som «intet straffbart forhold» 22. mars.

Amundsen kritiserer politiet for å bruke for mye tid på hans sak, og mener de heller burde fokusere på etterforskning av hat mot jøder.

Amundsen valgte å ikke forklare seg for politiet.

Flere profilerte Frp-politikere har uttalt at Amundsen har gjort en god jobb for fylkespartiet. Amundsen åpner for gjenvalg i 2025. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.



– Jeg ønsker ikke å forsvare språket som ble benyttet i de etter hvert godt kjente Facebook-kommentarene, men jeg tillater meg likevel å skille mellom språk og meningsinnhold. For kjernen i mine kommentarer, som førte til anmeldelsene, var intet annet enn å vise til det som er faktiske forhold.

Det skriver tidligere leder av justiskomiteen på Stortinget, Per-Willy Amundsen (Frp), i et meningsinnlegg publisert i lokalavisene iHarstad og Harstad Tidende.

Uttalelsene kommer etter Amundsens kontroversielle ytringer 7. og 8. mars, som endte med politianmeldelse fra fire enkeltpersoner. Saken ble henlagt av Oslo politidistrikt.

Amundsen trakk seg 10. mars som leder av justiskomiteen. Dette etter dialog med partiledelsen, ifølge han selv.

Oslo politidistriktet opprettet 12. mars straffesak mot Amundsen, etter fire anmeldelser fra enkeltpersoner på Amundsens uttalelser. Politiet etterforsker om de er straffbare etter straffeloven § 185.

Amundsen ønsket ikke å forklare seg for politiet.

Dette er Amundsens ytringer 7. og 8. mars:

Skjermbilde «Det er som regel dere som dreper oss» Torsdag 7. mars - klokken 22:10 Skjermbilde «La oss telle dere opp ... Og sende dere ut» 7. mars - klokken 22.10 skjermdump facebook «Vi menn er ingenting, vi betyr ingenting» 8. mars klokken 02.10 - Publisert på Per-Willy Amundsens facebookside.



– Veldig spesielt

22. mars, nær to uker etter anmeldelsene kom inn til Oslo politidistrikt, valgte politiet å henlegge saken som «intet straffbart forhold».

Til NRK utdyper Amundsen at bakgrunnen for innlegget er forsvaret for ytringsfriheten og utfordringene han mener vi står overfor, «når ytringsrommet og ytringsklimaet blir så smalt».

– Det er særlig det jeg mener er problematisk. Det er veldig spesielt, for det er en veldig tydelig kritikk av Oslo-politiet. Det er veldig spesielt at man brukte så lang tid på å etterforske saken. Den burde åpenbart vært henlagt like raskt som anmeldelsene kom inn, sier Amundsen til NRK.

Amundsen sier han ønsker at politiet heller bruker mer tid på etterforskning av hat mot jøder, enn det han betegner som «håpløse anmeldelser».

– Jeg oppfatter ikke at politiet gjør nok for å ettergå det. Jøder som opplever at hverdagen deres er utrygg. Sånn skal det ikke være i fritt demokrati, sånn skal det ikke være i en rettsstat som den norske. Det mener jeg er svært, svært, svært problematisk.

NRK har forelagt Amundsens uttalelser for Oslo politidistrikt, som i en e-post skriver følgende:

– Politiet etterforsket denne saken på bakgrunn av anmeldelser som kom inn, og gjorde i den sammenheng nødvendige undersøkelser for å avklare om ytringene var straffbare. Saken er nå henlagt, uttaler politiinspektør Kari Kirkhorn, før hun fortsetter:

– Hatkriminalitet er et prioritert saksfelt i politiet, og skal etterforskes, slik Riksadvokaten har presisert i sine mål og prioriteringer for straffesaksbehandlingen. Vi har utover dette ingen kommentarer til innlegget.

PRIORITERT: Politiinspektør i Oslo politidistrikt, Kari Kirkhorn, forteller at hatkriminalitet er et prioritert saksfelt i politiet. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Forklarte seg ikke for politiet

Da politiet opprettet straffesak mot Amundsen, som følge av fire anmeldelser fra enkeltpersoner, valgte Amundsen å ikke avgi forklaring.

I meningsinnlegget forklarer Amundsen for første gang om hvorfor han ikke ville forklare seg til politiet om Facebook-kommentarene:

– Den frie offentlige debatt skal ikke henvises til et avhørsrom hos politiet, slik det er i Russland. Derfor valgte jeg å takke tydelig nei til å gi politiforklaring.

Åpner for gjenvalg

I etterkant av de kontroversielle Facebook-uttalelsene uttalte flere profilerte Frp-politikere at Amundsen har gjort en god jobb for fylkespartiet.

– Per-Willy Amundsen har gjennom mange år gjort en god jobb for Troms og Fremskrittspartiet tross aktualiteten i denne enkeltsaken, og den jobben vil han fortsette med, sa fylkesleder Eivind Stene.

LEDER: Fylkesleder i Troms Frp, Eivind Stene. Foto: Henrik Einangshaug / NRK

Amundsen er takknemlig over støtten han har mottatt fra partifellene i Troms.

– Det er alltid flott og godt å få støtte fra sin egne, det setter jeg selvfølgelig umåtelig pris på, sier Amundsen til NRK, og skryter av fylkeslaget.

STØTTE: Gruppeleder i Troms Frp, Kristian Eilertsen fra Harstad, åpner døren for Amundsen. Foto: Henrik Einangshaug / NRK

Flere støttet samtidig et eventuelt gjenvalg av Amundsen foran valget i 2025.

– Dersom Amundsen ønsker å fortsette på Stortinget etter valget 2025, har han min fulle støtte, sa gruppeleder i Troms Frp, Kristian Eilertsen fra Harstad.

På spørsmål om det er aktuelt å stille til gjenvalg i 2025, med henvisning til Eilertsens uttalelse, svarer Amundsen:

– Det må jeg tenke litt gjennom. Det er uansett noe som jeg skal svare når det spørsmålet kommer fra nominasjonskomiteen.

– Du utelukker ikke verken det ene eller det andre?

– Når det spørsmålet kommer fra nominasjonskomiteen, så skal jeg svare dem på det.