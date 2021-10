Amundsen beklager sine uttalelser om FpU

Den nyslåtte lederen av Stortingets Justis- og beredskapskomite skriver i dag på Facebook at han beklager sine uttalelser om Fremskrittspartiets Ungdom (FpU).

Blant annet skrev Amundsen på Facebook at han mener FpU trenger «voksenhjelp», at de ikke bidrar med noe som helst, og ikke lenger er til nytte for Frp.

Jeg var den første formannen i Troms FpU, jeg ser hva dere har skapt etter meg og blir kun trist, skrev Amundsen.

Snuoperasjon

Det var i september, og vakte sterke reaksjoner fra FrPs ungdomspolitikere landet rundt.

I dag, mandag, takket Amundsen på Facebook for tilliten til hans nye rolle på Stortinget, og fortsatte:

Emil André Taftø (FpU) mener beklagelsen var viktig for et fortsatt godt samarbeid med Per-Willy Amundsen. Foto: Privat

Samtidig vil jeg ta opp noe helt annet. Den siste tiden har jeg fått reaksjoner etter mitt innlegg om FpU. Jeg vil beklage for det jeg har sagt, og vil bygge et godt forhold til vår ungdomsorganisasjon fremover. FpU har vært veldig viktig i valgkampen, og gjort en formidabel innsats ved skolevalget. De ble det største partiet på borgerlig side, og gikk frem mest av alle partiene. Det er fordi vi har tøffe ungdommer over hele landet som ikke er redd for å ta de tøffe debattene, og stå rakrygget selv om politikere på venstresiden kommer med løgner om Frp.

FpU-leder: – På sin plass

Amundsens angrep mot Fru kom i kommentartråden til lederen av Troms og Finnmark FpU, Emil-André Taftø, da han takket ungdomsorganisasjonen for valgkampen. Taftø svarte ved å invitere Amundsen på kaffe.

Taftø er glad for å ha fått en beklagelse.

– Jeg synes det er på sin plass at han kommer med en offentlig beklagelse, sier Taftø.

Taftø forteller at mange FpU-ere har tatt kontakt med ham og vurdert sitt medlemskap.

Jeg har fortalt dem at kritikken ikke har vært mot dem, så nå synes det er veldig bra av Per-Wily å nå komme med en offentlig beklagelse.

Taftø forteller at han så langt ikke har hatt tid til å ta en kaffe med Amundsen.

– Jeg jobber i ambulansetjenesten og har vært mye borte. Men jeg håper vi får tatt den kaffen snart.

Men Taftø gleder seg til et videre samarbeid med Per-Willy Amundsen.

– Jeg har vært veldig positiv til begge stortingsrepresentantene våre fra både Troms og finmark valgkrets, hvor vårt mål har vært et godt samarbeid. Med ene beklagelsen kan dette gode samarbeidet fortsette.

Noe av det Amundsen skrev:

Amundsen svarer

Amundsen sier at grunnen til at han nå velger å beklage, er at han har innsett at kommentarene har gått inn på flere i ungdomspartiet.

– Det synes jeg vi skal være store nok til å gjøre alle sammen, når det er behov for det, sier han til NRK.

Han lover at moderpartiet og ungdomspartiet vil samarbeide for å oppnå mer i tiden som kommer. Og FpU har ifølge Amundsen akseptert unnskyldningen

– Vi har hatt gode samtaler og er godt forlikt, sier den tidligere justisministeren.

Amundsen annonserte samtidig med unnskyldningen at han skal lede justikomiteen på stortinget. Det gleder han seg til.

– Det er et felt som opptar meg mye og som jeg er svært engasjert i. Jeg ser virkelig fram til å jobbe med justispolitikk i tiden framover.

En av kampsakene blir politiets tilstedeværelse i alle deler av landet, sier han.