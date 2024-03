Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks – En ny studie viser at mange unge i Tromsø har for lite D-vitamin.

– Guttene kom dårligere ut. Rundt halvparten av guttene har vitamin D-mangel.

– Legen ønsket å ta en blodprøve av meg for å sjekke om jeg hadde alt av vitaminer. Hun fortalte at jeg hadde for lite B-vitamin, D-vitamin og folsyre.

Det sier Linn Charlotte Slåttnes (17).

Hun gikk til legen, fordi hun sleit med at hun ofte var trøtt.

– Jeg sov mye, men jeg ble aldri kvikk. Jeg klarte ikke å fungere ordentlig i hverdagen, sier Slåttnes.

Johanne Myr Svendsen (17) var også hos legen og fikk beskjed om at også hun hadde for lite D-vitamin i kroppen.

Det er ikke unikt for unge i nord, ifølge en omfattende studie.

Ungdomsundersøkelsen «Fit Futures», gjennomført av UiT, har sett på mangelen av D-vitamin hos unge i to kommuner i Troms: Tromsø og Balsfjord.

Totalt undersøkte de 600 ungdommer to ganger: da de var 16 og 18 år.

Undersøkelsen viser at 77 prosent av 18-åringene har under anbefalt nivå av D-vitamin.

41 prosent har mangel på D-vitamin.

Det er høye tall, ifølge Johanna Öberg som er lege og stipendiat.

Så mye D-vitaminer er anbefalt Ekspander/minimer faktaboks Voksne friske mennesker: 10 μg (mikrogram)

Barn i alle aldre: 10 μg

Eldre over 75 år: 20 μg.

Spedbarn som ammes 0-12 mnd: 10 μg i form av dråper.

Tran er ikke anbefalt det første leveåret.

Tran er ikke anbefalt det første leveåret. Gravide: 10 μg

Ammende: 10 μg

Personer med mørkere hud, overvektige, som dekker til huden eller er mye inne: 10 μg

Personer som har spesielle sykdommer kan få andre anbefalinger. Kilde: Helsedirektoratet

Overrasket over funnene

Hun er en av dem som har forsket på ungdommene i Tromsø og Balsfjord.

Öberg sier at det er lite informasjon om hvordan nivåene av D-vitamin er blant ungdommen i Norge.

Samtidig er hun overrasket over at det var så mange unge som hadde så lite D-vitamin i kroppen.

Kroppen er toppen – men da trenger den riktig mengde D-vitamin, for å kunne fungere som normalt. Foto: Christian Kråkenes / NRK

Hun så en forskjell da ungdommene var 16 og 18 år: jo eldre de ble, jo færre var det som hadde nok D-vitamin i kroppen.

Det var også et kjønn som skilte seg ut:

– Vi så en tydelig kjønnsforskjell der guttene kom dårligere ut. Cirka halvparten av guttene har vitamin D-mangel, sier Öberg.

Viktig for skjelettet

– Det er viktig at ungdommene har nok vitamin D og unngår vitamin D-mangel, fordi det er i løpet av ungdomsårene at vi bygger opp beinmassen vår.

For det er viktig å ha et sterkt skjelett når vi er voksne, og også eldre, sier Öberg.

Mangel på D-vitamin fører med en risiko for rakitt, også kalt «engelsk syke», hos barn og osteomalasi hos voksne.

Mangel på D-vitamin kan også ha en mulig sammenheng med enkelte krefttyper, autoimmune sykdommer, diabetes type 2 og infeksjonssykdommer.

Legen tror at store deler av ungdomsbefolkningen i Nord-Norge har for lite D-vitamin i kroppen.

En av grunnene er blant annet at lange perioder uten sollys til å produsere D-vitamin i huden.

De som bor i Nord-Norge må derfor være ekstra flink til å spise mat med D-vitamin, sier legen.

De to 17-åringene i Tromsø tok begge tilskudd av blant D-vitamin.

Johanne merket ingen forskjell, og sluttet etter hvert.

Men Linn, som også manglet B-vitamin og folsyre, hadde en annen opplevelse.

– Jeg er mer uthvilt om morgenen, sier hun.

I desember kom en spørreundersøkelse laget av Norstat for NRK, der fokuset var på D-vitamin.

Der kom det frem at en femtedel av de mellom 18 og 29 år at de tar D-vitaminer daglig.

Har en annen livsstil

Öberg, som er lege og stipendiat, viser til studier som handler om voksne og D-vitamin, som viser at de har mer D-vitamin i kroppen.

Hun tror at grunnen til at de unge kanskje ikke får i seg like mye D-vitamin som de voksne, er at de har en annen livsstil.

At de for eksempel spiser mindre mat med D-vitamin, eller at de ikke drikker tran.

Samtidig kan det være vanskelig å få i seg nok D-vitamin gjennom kostholdet, sier Öberg.

For å få nok D-vitamin i vinterhalvåret er rådet å spise feit fisk. Men å spise laks fem ganger i uken gir ikke nok D-vitamin, viste en studie fra 2019.

At de unge ikke tilbringer nok tid ute i sola, kan også være en av årsakene til at de mangler D-vitamin, sier hun.

Det er Johanne (17) enig i: Hun tror ikke at ungdommen er nok ute i sola.

Linn (17) peker også på sola, eller at sola har vært fraværende.

– Jeg tror at mørketiden er tung og lang i Tromsø. Det er et par uker siden vi fikk sola tilbake, så det har hjulpet på, sier Slåttnes (17).