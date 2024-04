To timar inn i russefeiringa krasja dei med ein elg: – Den her blir nå kalla «slaktaren»

Saka samanfatta: Ekspander/minimer faktaboks Russegruppa «Fine line» på Otta starta russetida med å krasje med ein elg. Ingen av personane i bilen vart alvorleg skadde.

Elgen døydde momentant, og tre av jentene vart sende til legevakta for sjekk.

Jentene hadde på seg setebelte, og sjåføren heldt seg roleg.

Marianne Mittet Solbraa frå Trygg Trafikk Innlandet har fire tips til ein trygg russefeiring på fire hjul.

Ho ber om at ein ikkje forstyrrar sjåføren og har på setebelte. Som sjåfør må ein køyre etter forholda, vere edru og merksam.

Bilen er no reparert, og jentene håpar på ei trygg feiring resten av russetida. Oppsummeringa er laga av ei KI-teneste frå OpenAI. Innhaldet er kvalitetssikra av NRKs journalistar før publisering.

Russetida er i gang fleire stader i landet.

For dei elleve personane i russegruppa «Fine line» på Otta starta festmånaden med eit smell.

Gjengen var klare for ein skikkeleg fest, men i ei 80-sone vart sjåføren blenda av ein lastebil som kom i motgåande køyrefelt.

Da kom det ein elg som sjåføren ikkje rakk å sjå før det smalt.

– Det såg frykteleg ille ut da vi først kom ut og såg bilen. Det var mange som var veldig oppskaka, seier russepresidenten.

Slik såg russebilen ut rett etter krasjen.

– Sjokk

Uhellet skjedde berre to timar inn i russefeiringa.

– Det var fleire av oss som begynte å grine. Vi ringde heim, politiet og Viltnemnda.

Elgen døydde momentant. Foto: Even Lusæter / NRK

Elgen døydde momentant.

Tre av gjengen vart sende med ambulanse til legevakta for ein sjekk, medan resten kom etter. Ingen vart fysisk skadde.

– Det var berre litt sjokk og litt vondt i nakken, men vi hadde jo på oss setebelte, så det gjekk eigentleg etter forholda bra. Og så har vi ein veldig god sjåfør som køyrde her.

Ifølge Lindsø køyrde han etter fartsgrensa, og låg til og med under. Han hadde kontroll på situasjonen og heldt seg roleg, fortel ho.

Russepresident Ragnhild Lindsø viser korleis bilen blei øydelagt Foto: Even Lusæter / NRK

Trygg feiring på hjul

– Russetida er ei blinkande gul lampe for oss som jobbar med trafikktryggleik. Det er gamle bilar og unge sjåførar, gjerne med mange i bilen eller bussen. Her er det mange faktorar som gjer at vi er bekymra.

Det seier Marianne Mittet Solbraa som er regionleiar i Trygg Trafikk Innlandet.

Ifølge henne gjorde russen på Otta mykje rett da uhellet først var ute.

– Alle kan køyre på vilt. Om det skjer er det viktig å ringe politiet og merke av kor ulykka skjedde med for eksempel viltband.

Marianne Mittet Solbraa i Trygg Trafikk Innlandet har fire råd til ei trygg russefeiring på fire hjul. Foto: Trygg Trafikk

Ho har fire tips til korleis russen kan få ei trygg feiring på fire hjul.

Ikkje forstyrr sjåføren og bruk setebelte. Køyr etter forholda. Ver edru som sjåfør. Ver merksam. Køyr bil når du køyrer bil.

– Om ein klarer å gjere desse fire tiltaka, skal det gå bra gjennom russetida forhåpentleg.

Sigurd Holshagen (18), Ragnhild Lindsø (19), Erlend Haugstulen (19) Jakob Brun (19) og Lars Marstein Hagen (18) fiksar på bilane. Foto: Even Lusæter / NRK

Tilbake på vegen

Russebilen som dei originalt kalla for skuta, er nå døypt om.

– Den her blir nå kalla «slaktaren», seier russepresidenten på Otta.

Bilen har fått namnet slaktaren. Foto: Even Lusæter / NRK

Det tok ikkje lang tid før dei fekk bilen ut på vegen igjen. Allereie dagen etter uhellet var bilen i gang igjen.

Nå håpar dei på ei trygg feiring resten av russetida.

– Vi håpar at vi slepp fleire slike skrekkopplevingar. At bilane går heile russetida, sjølv om dei fekk ein liten slik skrekk, dei òg.