Ny oppsiktsvekkende studie om snus – unge vil likevel ikke slutte

Ny forskning fra UiT Norges arktiske universitet viser at de som snuser har en gjennomsnittlig økning i beintettheten på omtrent 1,5 prosent i løpet av to år.

Det er unge gutter som blir påvirket av snusbruk – de får rett og slett mindre sterke bein.

Det har forskerne bak studien «Fit futures» kommet frem til. De har forsket på sammenhengen mellom snusing og røyking, og beintetthet på unge mellom 15 og 19 år.

– Det har jo blitt forska på og viser at det er dårlig for oss, men det er jo deilig å ta seg en snus etter trening, sier Patryk Warsiewicz.

Både han og kompisen Simon Rørtveit-Nesheim snuser til tross for at de vet at det ikke er bra for helsa. De er likevel interesserte i å vite mer om forskningen, selv om de ikke kommer til å slutte.

Førsteforfatter Ole Andreas Nilsen anbefaler unge å ikke starte med snus. Foto: Annabelle Kårvåg Sørensen / NRK

Viktig funn

– Skjelettet skal bygges opp i denne alderen, og du skal bruke det resten av livet. Det er en kritisk periode for å få et sterkt og godt skjelett.

Det forklarer førsteforfatter av studien, Ole Andreas Nilsen, som har tatt doktorgrad om temaet ved UiT.

– Studier har vist at snus kan ha ulike negative innvirkninger på helsa. Denne studien viser at utviklingen av beintetthet kan påvirkes av snus. Min anbefaling er å ikke starte med snus.

Studien viser at ungdomsguttene som snuser har en lavere vekst i beintettheten enn andre.

Snuserne har gjennomsnittlig økning i beintettheten på omtrent 1,5 prosent i løpet av to år. Mens hos de som ikke snuser har beintettheten en økning opp mot 4 prosent.

– Når man gjør en såkalt kohortstudie så ser man om det er sammenhenger, men vi kan ikke fastslå med sikkerhet at det ene påvirker det andre.

Nilsen understreker likevel at dette funnet og indikasjonene er viktige, og at dette er noe man må se mer på.

Ny forskning viser at snus kan påvirke beinbyggingen til unge gutter. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Tro på ungdommen

UiT-professor Maja-Lisa Løchen er tidligere leder for Nasjonalt råd for tobakksforebygging, og synes studien er viktig.

– Det er kjempeviktige data, veldig interessant og veldig spennende at det kommer frem.

Hun forteller at omtrent en fjerdedel av unge gutter snuser daglig, og at studien viser sammenheng mellom lignende studier som er gjort på røyking.

Maja-Lisa Løchen er professor i forebyggende medisin og hjertespesialist. Hun jobber på UiT og universitetssykehuset Nord-Norge. Hun er tidligere leder for Nasjonalt råd for tobakksforebygging.

– Den passer med det vi vet om tobakksrøyking, som også påvirker beinbyggingen negativt.

Løchen tror studien kan bidra til at færre begynner å snuse, og at flere i tilfelle slutter.

– Jeg tror veldig på ungdommen. Når de får ordentlig informasjon om helseskader i forbindelse med vaner, eller uvaner, tror jeg de er gode til å legge de om. Det ser vi når det gjelder røyking.

Hun legger til at det vil komme flere studier om snus i årene fremover.

Simon Rørtveit-Nesheim og Patryk Warsiewicz kommer nok ikke til å slutte å snuse selv etter funnene i denne studien. Foto: Annabelle Kårvåg Sørensen / NRK

Andre konsekvenser av snus

Videregående-eleven Rørtveit-Nesheim sier at han har merket at snusingen går utover nattesøvnen og appetitten hans.

– Det er absolutt ikke bra, men samtidig er det konsekvenser av mine egne valg og det står jeg for, sier 18-åringen.

UiT-professor Maja-Lisa Løchen bekrefter helseskadene guttene påpeker. I tillegg kommer risiko for kreft i fordøyelsesorganer, økt blodtrykk og økt risiko for hjerte- og karsykdommer.

Fakta om helserisiko ved snusbruk Ekspandér faktaboks Snus inneholder det biologisk aktive og avhengighetsskapende stoffet nikotin, samt kreftfremkallende, tobakksspesifikke nitrosaminer (TSNA).

Fra en dose snus er eksponering for nikotin noe større enn fra en sigarett.

Nikotin har akutte effekter på hjerte- og karsystemet, og kan øke hjertefrekvens, blodtrykk og motstanden i hjertets blodårer. Det kan også påvirke hjertemuskelens funksjon.

Det tyder på at snus kan påvirke fertiliteten negativt, slik også røyking kan.

Snus øker risikoen for kreft i bukspyttkjertelen, spiserøret og munnhulen

Studier tyder på at snus også gir økt risiko for kreft i magesekk, lunger, tykktarm og endetarm.

Snus i svangerskapet kan føre til redusert fødselsvekt, økt risiko for prematur fødsel og dødfødsel. Funn indikerer at snusbruk i svangerskapet kan bidra til svangerskapsforgiftning, neonatal apné og leppe-/ganemisdannelser (Kilde: «Helserisiko ved bruk av snus»

De to guttene forteller at de varierer snusbruken, og at de ikke merker noe til abstinenser dagene de ikke snuser.

– Er det ikke bare å slutte da?

– Jo, men det er deilig. Etter dusjen, etter en lang trening og når man legger seg i senga. Det er noe av det deiligste i hverdagen, sier Warsiewicz.

De lar seg ikke skremme av de nye forskningsresultatene som viser at snus kan påvirke beinbyggingen til unge gutter som dem selv.

– Vel, jeg har drukket en liter melk hver dag siden jeg kan huske, så jeg har fått en del kalsium, sier Warsiewicz og ler.

– Ikke sant! Så «drink your milk», legger Rørtveit-Nesheim til.