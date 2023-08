Dette er saken: Ekspander/minimer faktaboks Russland gjennomfører en større marineøvelse i Barentshavet med 20 overflateskip, støttefartøy, ubåter og 8000 soldater.

Russland har varslet stengning av havområder nord og sør for Bjørnøya i forbindelse med øvelsen, med mulighet for missilnedslag i disse områdene.

Norske fiskefartøy og et forskningsskip oppholder seg inne i nedslagsfeltene til tross for stengningsvarselet.

Flere av de norske fartøyene nekter å forholde seg til den russiske stengningen og mener det er uakseptabelt å bli hindret i egne fiskeområder.

Kystvakten bekrefter at norske fartøy ikke er forpliktet til å forlate området, men advarer om mulige risikoer ved å oppholde seg der under missiltester.

Norske myndigheter understreker at Russland har rett til å gjennomføre militærøvelser i norske havområder, men forventer at dette gjøres i tråd med havretten og folkeretten, samtidig som de norske fartøyenes sikkerhet blir ivaretatt. Oppsummert ved hjelp av Kunstig intelligens - og redaksjonelt behandlet.

– Vi har ikke mottatt noe beskjed fra norske myndigheter om å forlate området. Enn så lenge blir vi liggende der, sier reder Dag Jøsund til NRK.

Han eier den norske fisketråleren «Nokasa» som ligger 100 nautiske mil sør for Bjørnøya i Barentshavet.

Fredag startet den russiske Nordflåten en større marineøvelse i Barentshavet.

Ifølge The Barents observer skal 20 større overflateskip fra Nordflåten, i tillegg til støttefartøy og ubåter og 8000 soldater, delta i øvelsen.

I forkant av øvelsen har russiske myndigheter sendt ut varsler om stengning av to havområder, med tilsvarende luftrom, nord og sør for Bjørnøya, helt frem til tirsdag.

Områdene kan derfor potensielt vente å motta nedslag fra russiske missiler gjennom øvelsesperioden.

Nordlåten ønsker å gjennomføre missiltester, og har stengt disse to havområdene, med tilsvarende luftrom, mellom 05.00 og 18.00 daglig fra fredag 11. august til og med tirsdag 15. august.

Områdene ligger nord i norsk økonomisk sone, og sør i fiskevernsonen ved Svalbard.

Flere fiskefartøy, samt et skip fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), oppholder seg lørdag inne i begge nedslagssonene.

Flere norske fartøy oppholdt seg i området Foto: Skjermdump fra Barentswatch / Barentswatch

Vil ikke forlate området

Flere av skipene NRK snakket med lørdag, sier at de helt eller delvis nekter å forholde seg til den russiske stengningen av området.

«Bautar» lå på formiddagen 60 nautiske mil nord for Bjørnøya, inne i det nordlige nedslagsfeltet for missiltestene.

Slik forsøker russiske myndigheter å stenge områdene: Ekspander/minimer faktaboks Russiske myndigheter har utsted såkalt navigasjonsvarsler (NAVWARN), flyvarsel (NOTAM) med stenging av hav, og luftrom i to områder i Barentshavet. Områdene defineres som nedslagsfelt for missiltester under en større marineøvelse som gjennomføres i helgen. Varslet gjelder fra fredag 11. august til tirsdag 15. august mellom klokken 05.00 og 18.00 hver dag.

Skipet eies av Nordfjord havfiske. Daglig leder Odd Einar Mortensen sier til NRK at stengningen kom overraskende på dem, og at de syntes det var meget ubeleilig.

– Kommer dere til å forholde dere til stengningen?

– Vi har ikke avgjort dette enda, sier en ordknapp Mortensen.

«Atlantic» er fra Ålesund og eies av Kjell-Gunnar Hoddevik. Foto: Bilde fra rederiet

– Et direkte overtramp

Kjell Gunnar Hoddevik er daglig leder i Atlantic Seafish, og eier tråleren «Atlantic». Fartøyet ligger 115 nautiske mil nord for Bjørnøya i det nordlige nedslagsfeltet.

Han sier til NRK at rederiet vurderer situasjonen fortløpende, sammen med skipper om bord på fartøyet.

Enn så lenge ikke de kommer til å føye seg etter russiske anmodninger om å forlate området.

– Denne stengningen kom uten forvarsel. Det har vi aldri opplevd før i norske havområder, sier Hoddevik.

Kjell-Gunnar Hoddevik mener norske myndigheter ikke tør å stå opp mot russiske myndigheter. Foto: privat

Han mener det er uakseptabelt at russiske myndigheter mener de kan stenge norske fiskere ute fra egne fiskefelt.

– Det er det er et direkte overtramp, og det skal mye til for at vi forlater områder, sier han.

UD: Russland kan øve i norske havområder

– Havretten gir stater adgang til å gjennomføre militærøvelser i andre staters 200-milssoner, sier talsperson i Utenriksdepartementet i Oslo, Ane Haavardsdatter Lunde til Barents Observer fredag.

– Russland kan derfor gjennomføre militære treningsaktiviteter i norsk 200-milssone, legger hun til.

Lunde understreket samtidig til avisa at norske myndigheter forutsetter at Russlands militærøvelser «utføres på en måte som ivaretar norske rettigheter under havretten og folkeretten generelt».

Tråler-sjefen Audun Maråk leder Fiskebåt, som organiserer havfiskeflåten og den større kystflåten. Foto: Torbjørn Brovold / NRK

Kan ikke tvinge norske fartøy

Daglig leder i Fiskebåt, Audun Maråk, sier til NRK at de jevnlig har tatt opp ulempen med slike russiske øvelser på norske fiskefelt.

Han har forståelse for at det er vanskelig for norske myndigheter å nekte slik aktivitet:

– Men det er veldig spesielt at et land, som har angrepet eget naboland, nå øver i norske havområder. Det burde det ikke være anledning til, sier Maråk.

Han bekrefter til NRK at hans organisasjon har oppfordret egne medlemmer til å ta egne valg, om de skal føye seg for slike russiske missiltester.

–Vi har sagt at russerne er forpliktet til å sikre seg at det ikke er noe fiskeriaktivitet i et område, før de gjennomfører missiltester.

– De fartøy som velger å fortsette fiske, er i sin fulle rett til å fortsette, sier Maråk.

«KV Bergen» har valgt å ligge utenfor det sørlige missilskytefeltet. De driver fiskeroppsyn i området. Foto: Torgeir Haugaard / Forsvaret

Kystvakten: – Ikke forpliktet til å forlate området

Operasjonsleder i Kystvakten, Njål Røkenes, bekrefter at de er til stede i nærheten av det sørlige nedslagsfeltet med kystvaktskipet «KV Bergen».

Lørdag formiddag var en lettbåt fra fartøyet på vei inn i missilskytefeltet med kurs mot fiskefartøyet «Nokasa».

– Norske fartøy ikke er forpliktet til å forlate området, sier Røkenes.

– Vi har ikke planer om å nekte norske fartøy å oppholde seg i området. Men om du ikke må være i området, så ville jeg holdt meg utenfor.

NRK har snakket med norske fartøy som sier de har fått samme beskjed fra Kystvakten.

Røkenes sier det de som opprettet slike varslingsområder som har ansvaret for å få det tømt.

– Det er de som skal skyte, som må forsikre seg at området er klarert for fartøy, sier han.

Operasjonslederen legger også til at Nordflåten har tidligere opprettet slike områder, i norske hav, uten å gjennomføre missiltester.

Også det militære forskningsskipet «H.U. Sverdrup II», som driftes av Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) oppholder seg inne i det sørlige nedslagsfeltet lørdag. Foto: Erlend Astad Lorentzen

Norsk forsvarsskip inne i nedslagsfeltet

«H.U. Sverdrup II» eies av Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og oppholder seg nå i det sørlige nedslagsfeltet.

Pressetalsmann i Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), Reidar Flasnes bekrefter at Forsvaret har et fartøy inne i et nedslagsfelt.

Han sier at han de ikke har noen formening om norske fartøy bør oppholde seg i området eller ikke.

– Det er Russland som har opprettet dette skytefeltet. Det er også de som er ansvarlig for å klarere et slikt område om det skal benyttes, sier Flasnes.

– Bør absolutt ikke skyte

– Hva skjer om de skyter missiler inn i området der norske sivile fartøy oppholder seg?

– Da bør de absolutt ikke skyte missiler inn i disse feltene, sier Flasnes.

Samtidig sier han at norske fartøy i prinsippet bør forholde seg til slike navigasjonsvarsler.

– Vil norske myndigheter bistå russiske myndigheter til å rydde disse missilskytefeltene for sivile fartøy?

– Det er en problemstilling som ikke har dukket opp enda, så det vet jeg ikke, sier Flasnes.

Mannskapet ombord på «Atlantic» har foreløpig ingen planer om å forlate det relativt gode fiske nord for Bjørnøya. Foto: Privat

– Risikerer ikke liv og helse

Kjell-Gunnar Hoddevik tror ikke norske myndigheter tørr å utfordre Russland, til tross for at de forsøker å stenge norske havområder.

– Jeg tror ikke norske myndigheter tørr å tråkke russerne på tærne. De har rett og slett for stor respekt overfor dem, mener han.

Hoddevik sier rederiet vurderer fortløpende om de skal finne seg et annet sted å fiske.

– Om vi må, så kan det være at vi bare stikk derifra. Det er nok mulighet til å få fisk andre plasser, sier Hoddevik.

Han mener sikkerheten til mannskapet kommer først.

– Vi skal ikke risikere noe liv og helse til mannskapet vårt.

Audun Maråk sier det er uakseptabelt at Russland tar seg slik til rette i andres havområdene.

– Man kan ikke jage fiskefartøy, som driver aktivt fiske. Russerne må gjennomføre øvelser på en måte som ikke er til skade for fiskeriaktivitet, sier han.

Maråk avviser samtidig at rederne har koordinert seg med norske myndigheter i denne saken.