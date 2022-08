Fiskebåtrederne fikk ikke vite om øvelsen før den var i gang. En rekke fartøy fra Nordflåten øver nå i et område som ligger delvis i norsk økonomisk sone, men i internasjonalt farvann. Leder i fiskebåtredernes forbund Fiskebåt, Audun Maråk, er kritisk.

– Når fiskere plutselig må avbryte fisket på grunn av øvelser, innebærer det økonomiske tap, sier Maråk.

Direktør for fiskebåtrederne i Norge sier de ikke ble klar over øvelsen før den var i gang. Foto: Rune Andreassen / NRK

Han etterlyser bedre varsling, men er også kritisk til at russiske øvelser legger beslag på store havområder i norsk økonomisk sone.

– Russland, og for så vidt også Norge, burde legge slike øvelser i egne farvann, sier Maråk.

Men Forsvaret sier at Russland ikke gjør noe galt her.

– Slik jeg har forstått det, foregår øvelsen i internasjonalt farvann. Der har Russland, i likhet med andre nasjoner, rett til øve og trene, sier kommandørkaptein Thomas Gjesdal. Han er talsperson ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), .

Øvelsen finner sted i Barentshavet, mellom Kolahalvøya, Novaja Semlja og Frans Josef land.

– Følger med

Ifølge Barents Observer, som siterer pressetjenesten i Severomorsk, deltar mer enn 10 overflatefartøy og ubåter i øvelsen. Blant dem er «Pjotr Velikij», Nordflåtens store atomdrevne slagkrysser.

Fartøyene støttes av luftforsvarsstyrker og kystvernenheter.

Slagkrysseren «Pjotr Velikij», flaggskipet i Nordflåten, deltar også på øvelsen i Barentshavet. Skipet er oppkalt etter Peter den store og teller 252 meter. Foto: 333 skvadron / Forsvaret

Øvelsen finner sted i området mellom Kolahalvøya, Novaja Semlja og Frans Josefs land.

Øvelsesscenarioet er, ifølge marinens hovedkvarter, å avskrekke et fiendtlig angrep på Russland fra Barentshavet.

– Vi er godt kjent med denne aktiviteten og all annen aktivitet i våre nærområder. Sammen med våre allierte følger vi nøye med, sier Gjesdal.

Kommandørkaptein ved Forsvarets operative hovedkvarter, Thomas Gjesdal, sier de følger nøye med på det som skjer i Barentshavet. Foto: Kåre Riibe Ramskjell/NRK

Skyter missiler

Navigasjonskart og advarsler til sivil flytrafikk gir informasjon om at det vil foregå en del skyting i Barentshavet de kommende dagene.

– Det er planlagt en rekke skytinger med marinemissiler, artilleri- og antiubåtvåpen mot overflate-, undervanns- og luftmål i Barentshavet, opplyser Nordflåten til Barents Observer.

Tidligere denne uken deltok to svenske og to norske jagerfly på øvelse i lag med et amerikanske bombefly av typen B-52. Øvelsen fant sted langs norskekysten utenfor Nordland og Troms. Foto: 332-skvadronen / Forsvaret

I tillegg til Norge holder også Nato-land som Storbritannia og USA øynene åpne og overvåker den pågående øvelsen.

For noen dager siden var amerikanske og britiske rekognoseringsfly på oppdrag langs kysten av Kolahalvøya. Torsdag deltok to svenske og to norske jagerfly i lag med et amerikanske bombefly av typen B-52 på en øvelse langs norskekysten.

Økt aktivitet

Tidspunktet for den allierte luftforsvarsøvelsen langs norskekysten og den russiske øvelsen i Barentshavet er tilfeldig, ifølge Forsvaret.

Nå sier Gjesdal at vi i tiden fremover kan forvente oss mye militær aktivitet i Nordområdene. Fra både Nato og russisk side.

– Vi har ikke for vane å i forkant gå ut med hva vi planlegger å gjøre. Dette av hensyn til operasjonssikkerheten. Men vi har jo en åpenhet rundt hva vi driver med, og hva vi har gjort.

Og det vi kan si, er at det har vært og at det kan forventes økt norsk og alliert aktivitet i våre områder, sier Gjesdal.