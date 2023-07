– Vi opplever det slik at vi ikke har reell tilgang til russiske havområder, sier Ole Arvid Misund.

Han er direktør ved Norsk Polarinstitutt.

I 2015 ble norske isbjørnforskere ved Polarinstituttet nektet tilgang av russiske myndigheter til å undersøke isbjørnbestanden på russisk Franz Josefs land.

Siden den gang har Polarinstituttet i Tromsø gitt opp å få tilgang til russiske havområder.

Norske havforskere sier til NRK at de er utestengt fra å drive forskning i russiske havområder. Andre havforskningsmiljøer opplever sterke begrensninger.

Samtidig blir russiske forskningstokt rutinemessig godkjent av norske myndigheter.

Leder av utenrikskomiteen Ine Eriksen Søreide, mener de russiske tiltakene er «urimelige».

Både på Franz Josefs land og på Novaja Semlja har det russiske forsvaret etablert militære installasjoner. Foto: Vadim Savitsky / Vadim Savitsky

Større begrensninger for norske tokt

Mens norske myndigheter nøyer seg med å nekte russiske forskningsskip tilgang til norske havner, må norske forskere akseptere langt strengere regime, om de vil forske i russiske havområder.

Blant annet krever russiske myndigheter at norske fartøy gir innkvartering, kost og losji til en representant fra det russiske forsvarsdepartementet, viser innsyn NRK har gjort.

Dette er de russiske begrensningene: Ekspander/minimer faktaboks Det norske fartøyet må oppfylle følgende krav for å krysse den maritime grensen til russiske havområder: Innkvartering og full forsyning av: En representant fra det russiske forsvarsdepartementet

En representant for russisk forskningsorganisasjon Som skal ha: Full tilgang til utstyr og tekniske midler for å fastslå deres samsvar med informasjon spesifisert i søknaden.

Full tilgang på alle data og prøver hentet inn under forskningen. Andre begrensninger: Fartøyet skal holde avstand på 50 nautiske mil fra Novaja Semlja og Franz Josefs land. Det skal ikke gjennomføres undersøkelser nærmere enn 25 meter fra havbunnen i russiske havområder. Kilde: Innsyn i noter fra den russiske ambassaden på søknad til forskningstokt. Stadfestet i protokoll i den norsk-russiske fiskerikommisjonen.

Misund mener det er uakseptable krav:

– Det ville vært helt uaktuelt at det russiske forsvaret skulle få tilgang på vårt tekniske utstyr, sier Ole Arvid Misund.

I tillegg må fartøy holde en avstand på 50 nautiske mil fra Novalja Zemjla og Franz Josefs land.

Misund tror avslaget på isbjørntelling på Franz Josefs land, og krav om avstand på 50 nautiske mil fra Novaja Semlja, kan handle om å beskytte militære installasjoner i Arktis.

Norske myndigheter har til nå nøyd seg med å nekte russiske forskningsfartøy tilgang på norske havner i Norge og på Svalbard.

Russisk forskningsprogram i norske havområder

Flere russiske skip har søkt om å få tilgang til norske havområder i 2023.

– Ren vitenskapelig havforskning skal normalt gis samtykke, skriver kommunikasjonsrådgiver Guri Solberg fra Utenriksdepartementet (UD) i en e-post til NRK.

Russiske forskningstokt i norske havområder: Foto: Roshydromet Ekspander/minimer faktaboks Flere russiske skip har søkt om å få tilgang til norske havområder i 2023. «Akademik Mstislav Keldysh» har søkt om å undersøke havbunnen 12 nautiske mil utenfor kysten av Finnmark. Undersøkelsesområder dekker blant annet havbunnen rundt Snøhvitfeltet, som forsyner Tyskland med LNG-gass. «Dalniye Zalentsy» har søkt om to forskningstokt; ett tokt som krysset inn i norske havområder, dels på norsk side av den maritime grensen mellom Norge og Russland. «North Pole» / «Severny Polyus» er frosset fast i isen ved Nordpolen og har søkt om å drifte inn i Svalbardsonen, nord for øygruppen fra juni. En russiske statsborger ble i juni fraktet ut med helikopter av Sysselmannen på Svalbard. «Vilnius» har søkt om, og fått tilgang til deler av Svalbardsonen. Tilgangen ble fremforhandlet som del av forskningsprogrammet til den norsk-russiske fiskeravtalen for Barentshavet. «Professor Moltsjanov» skal for tredje året på rad hente sedimentprøver rundt Svalbard for å lete etter havbunnsmineraler.

«Professor Moltsjanov» fikk i begynnelsen av juni innvilget et forskningstokt for å lete etter havbunnsmineraler øst for Svalbard. Toktet er blant annet finansiert av det russiske gruveselskapet Norilsk Nickel.

Dette til tross for at Utenriksdepartementet sier til NRK at slik kartlegging av mineraler og ressurser, kan nektes:

– Kyststaten kan etter eget skjønn holde tilbake sitt samtykke til tokt som er av direkte betydning for undersøkelse etter og utvinning av naturforekomster, sier UD.

I 2023 søkte ingen norske forskningsmiljøer om tilgang til russiske havområder.

Får tilgang – søker ikke

I 2016 opplevde Havforskningsinstituttet at russiske myndigheter stoppet et planlagt havforskningstokt, inn i russiske områder, som skulle kartlegge fiskebestandene på russisk side.

Avslaget fra russiske myndigheter kom uten noen begrunnelse, sa Harald Gjøsæter, forsker ved Havforskningsinstituttet, til NRK i 2016.

– Når vi nå ikke får en eneste begrunnelse, så vet vi ikke hva som ligger bak, om dette en praktisk sak eller om det er vond vilje, sa Gjøsæter.

Forskningssjef i Havforskningsinstituttet, Geir Huse, sier ingen norske tokt er gjennomført i norske havområder på flere år. Foto: Erlend Astad Lorentzen

I 2022 ville Havforskningsinstituttet gjennomføre tokt i russiske havområder for å telle hval med fartøyet «Stålbas».

Også da fikk de nei av russiske myndigheter.

I år har ikke Havforskningsinstituttet søkt om tilgang til russiske havområder.

– Forskningstokt i russiske havområder har ikke vært aktuelt for oss de siste årene, sier forskningsdirektør i Havforskningsinstituttet, Geir Huse til NRK.

Han mener også at enkelte krav fra russisk side skaper problemer for gjennomføring av toktene.

– Slike krav tar mer tid, fordi vi må anløpe Murmansk på vei til og fra toktområdet. Vi skulle gjerne unngått dette, men vi har valgt å akseptere det, sier Huse.

Ine Eriksen Søreide leder forsvars- og utenrikskomiteen på Stortinget. Hun var utenriksminister fra 2013 til 2017. Foto: Ismail Burak Akkan / n649101

Søreide: – Restriksjoner bør gjengjeldes

Leder i utenriks- og forsvarskomitéen på Stortinget, Ine Eriksen Søreide (H), mener Norge bør innføre samme type begrensninger mot russiske havforskningsmiljøer, som Russland innførte mot Norge i 2018.

– Det normale i slike situasjoner er at man gjengjelde slike type tiltak. Det er en måte å signalisere at man ikke aksepterer slike innskrenking eller urimeligheter, som jeg synes dette er, sier hun til NRK.

Hun mener restriksjonene åpner for at Norge kan være langt mer restriktive i å godkjenne russiske søknader om forskning i norske havområder:

– Hvis ikke må jo det bety at UD mener de russiske restriksjonene bryter havretten?

Fiskeriavtalen mellom Norge og Russland undertegnet i 2018. Der stadfestet russiske myndigheter hvilke krav de satte for norske forskningstokt i russiske havområder. Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

Vil ikke ilegge samme restriksjoner

Utenriksdepartementet mener de har sikret tilgang til russiske havområder, for norske forskere.

– Under den norsk-russiske fiskerikommisjonens møter diskuteres og avtales årlige toktplaner mellom Havforskningsinstituttet og de russiske havforskningsinstituttene, i henholdsvis norske og i russiske farvann, skriver Guri Solberg.

UD sier til NRK de mener det ikke er grunnlag i havretten til å ilegge samme restriksjoner på norske fartøy, som russiske myndigheter har lagt som krav for norske havforskningsmiljøer.

– Vi vurderer fra sak fra sak i hvilken grad det er behov for, og havretten åpner for, å pålegge restriksjoner på russiske forskningstokt.

Flere russiske forskningstokt er enten gjennomført eller står på tur i 2023.

Mener russiske forskningstokt bør stoppes

Ine Eriksen Søreide mener søknad om russisk forskningstokt i norske havområder, bør avslås.

– Det har jeg ment om tidligere tokt som er gjennomført, etter invasjonen av Ukraina i 2021, sier hun.

Spesielt russisk forskningstokt nært norske gass- og oljeinstallasjoner, mener Søreide, bør avvises:

– Russerne ønsker å operere i områder der Norge er ekstra sårbare, med mye kritisk infrastruktur. Dette er i seg selv et argument for at man burde si nei, påpeker Søreide.

Statssekretær Eivind Vad Petersson (Ap) svarer på kritikken fra Søreide:

– Jeg kan vanskelig se for meg at hun hadde ment det samme om hun satt i posisjon og med ansvaret. For å ivareta Norges sikkerhet og norske interesser må vi evne å tenke lenger enn ett skritt om gangen, sier han til NRK.

Ole Arvid Misund er direktør ved Norsk Polarinstitutt i Tromsø. Foto: Eskild Johansen / NRK

– Mangler oversikt over utviklingen i økosystemene

Ole Arvid Misund understreker at norske myndigheter er klar over at Polarinstituttet opplever at de ikke har tilgang til russisk havområder.

– Vi har belyst dette i detalj i møter med både Klima- og miljødepartementet og Utenriksdepartementet.

Han mener norske myndigheter må ta tak i situasjonen der norske havforskningsmiljøer ikke har tilgang på russiske havområder.

– Vi har et stort behov for innsikt i hvordan økosystemene i Arktis utvikler seg, også på russisk side av Polhavet, sier Misund.