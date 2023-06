Over 80 prosent av russiske fiskekvoter i Barentshavet fiskes i norske havområder

Hvor er tallene hentet fra?

Tallene er hentet fra Fiskeridirektoratet og bekreftet av Nærings- og fiskeridepartementet:

Hva viser tallene?

I 2022 fisket russiske fartøy 357.220 tonn fisk i norsk økonomisk sone og Svalbardsonen. Mens norske fiskere fisket 4.838 tonn i russisk sone.

83 prosent av russernes sin andel av totalkvoten i Barentshavet blir dermed fisket i norske økonomiske soner. 1,5 prosent av norske kvoter ble fisket i russiske havområder.

Tallet for totalkvoten er hentet fra den norsk-russiske fiskeriavtalen for 2022.

Til nå i år har norske fiskere fisket 3.908 tonn fisk i russisk sone, mens russiske fiskere har fisket 115.302 tonn.

Russiske fiskere fisket 73 ganger mer fisk i norske soner i 2022, sammenlignet med norske fiskere i russisk havområdet. Tilsvarende tall til nå i år er 30 ganger mer.

Hvordan har vi beregnet verdien på russiske fiskekvoter?

For å beregne verdien av Russlands andel av totalkvoten i Barentshavet har vi lagt til grunn kvotegrunnlaget for 2023 fra den norsk-russiske fiskeriavtalen.

Det er ikke kjent hvilke priser russisk fisk oppnår i markedet.

Vi har lagt norske minstepriser fra Norges Råfisklag til grunn for å beregne en laveste verdi av de russiske kvotene. Dette er verdien den norske kystflåten ville oppnådd med samme kvotegrunnlaget.

Laveste estimat blir dermed 10 milliarder kroner.

Vi har lagt eksport tall for fryst fisk fra Norges sjømatråd til grunn for å finne et øvre estimat.

Dette er verdien den norske trålerflåten ville oppnådd ved eksport av denne fisken.

Øverste estimat blir dermed 15,7 milliarder kroner.